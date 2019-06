Los 5 datos que hay que conocer antes de la apertura de mercado

La semana comienza con varios frentes abiertos. En la semana donde la cumbre del G20 debería acaparar todas las miradas, los inversores asimilan la nueva caída en el índice IFO de confianza empresarial en Alemania, al tiempo que esperan novedades del clima de máxima tensión entre Estados Unidos e Irán.

La Casa Blanca fue la encargada de anticipar una nueva batería de sanciones contra el régimen de Teherán, después de que la semana pasada Donald Trump estuviera a punto de dar la orden definitiva de comenzar los ataques a Irán.

Las acciones en Asia comenzaron la semana con cautela, el líder de Turquía sufrió un golpe. Boris Johnson se enfrenta a un escrutinio.

Cumbre del G20

La cumbre del G20 que se celebrará a fin de la semana será determinante también para los mercados de renta variable, renta fija y divisas. En este último destaca la creciente debilidad que traslada la cotización del dólar, una situación 'demandada' públicamente por Donald Trump, crítico con los últimos movimientos del BCE, incluso con los de la Reserva Federal. La inminente baja en las tasas que contempla la Fed deja al euro al borde del nivel de los u$s 1,14. La libra, por su parte, remonta para afianzar por encima de los u$s 1,27.

Cumbre del G20 en Buenos Aires

El presidente chino, Xi Jinping, se reunirá en formato trilateral durante la próxima cumbre del Grupo de los 20 en Osaka con su par ruso, Vladímir Putin, y el primer ministro de la India, Narendra Modi, informó el ministro asistente de Exteriores chino Zhang Jun.

Duro revés para Erdogan

El Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, sufrió un duro golpe cuando Ekrem Imamoglu, el candidato del socialdemócrata del Partido Popular Republicano (CHP), revalidó ayer su victoria electoral en Estambul.

Recep Tayyip Erdogan

La formación islamista fundada por Recep Tayyip Erdogan, que presentaba de candidato al político veterano Binali Yildirim, sufrió su mayor traspiés en 17 años, perdiendo, incluso, en distritos que fueron sus bastiones durante años.Así, Imamoglu se confirma como el rival de Erdogan del mañana.

Según los últimos resultados -aún no oficiales-, con el 99% escrutado, Ekrem Imamoglu obtuvo un 54% de apoyos, frente a un 45% para Binali Yildirim. Una diferencia de cerca de nueve puntos, más de 777.000 votos, una cantidad harto superior a la de 13.000 votos que los separó en los comicios del 31 de marzo pasado.

Binali Yildirim no esperó ni a la publicación de los primeros resultados para felicitar al vencedor. En un breve discurso, el ex primer ministro y aspirante, que se había acostumbrado a los discursos de balcón durante años actuando a la sombra de Erdogan, dijo: "Le deseo suerte en su labor. Estoy listo para asistirlo como pueda".

Algo muy parecido sostuvo Ekrem Imamoglu en su discurso, de un tono muy distinto y, sobre todo, más extenso. "La democracia sigue viva en Turquía", proclamó el próximo receptor del bastón de mando desde la sede de su formación.

Fiel a su talante comedido, Imamoglu tendió la mano al campeón de la polarización en el país: Recep Tayyip Erdogan. "Querido señor presidente, me gustaría trabajar con usted, reunirnos y discutir cuestiones que sólo pueden resolverse trabajando juntos, como el transporte, la crisis de los refugiados o la preparación frente a terremotos".

Johnson Boris y un escándalo que lo dejó bajo la lupa

Una disputa conyugal en el domicilio de Boris Johnson, favorito en la carrera por suceder a Theresa May como primera ministra británica, agitó hoy las aguas de la política británica.

Según el diario The Guardian, un vecino llamó a la policía en la madrugada del viernes y dijo haber escuchado una encendida discusión, con gritos y portazos, en el domicilio de Johnson y su pareja, Carrie Symonds, en el sur de Londres.

"¡Suéltame! ¡Deja mi casa! ¡Suelta mi maldita computadora!", dice la grabación que el vecino le habría confiado a The Guardian, pero que todavía no fue publicada. Carrie Symonds culpa a Boris Johnson de manchar un sofá con vino tinto y dice: "No prestas atención porque eres un malcriado. No te importa el dinero ni nada".

El vecino, que le contó todo a The Guardian, golpeó tres veces la puerta de la pareja sin éxito y luego decidió llamar a la policía. La llamada se realizó a las 0.24 del viernes. El vecino dice que grabó el incidente desde su hogar para proteger a la joven.

La presunta pelea fue hoy tapa de todos los diarios, que hacían conjeturas sobre el posible impacto político.

The Times: "Todo dependerá de las próximas 24 horas y de si la grabación que habría realizado el vecino sale a la luz".

Más allá del supuesto incidente, y sin hacer mención de aquel, Boris Johnson, ex secretario de Relaciones Exteriores y ex alcalde de Londres, y el actual secretario del Exterior, Jeremy Hunt, el otro candidato a quedarse con las llaves de Downing Street, se enfrentaron en una conferencia de afiliados conservadores en Birmingham, en el centro de Inglaterra.

Boris Johnson

En su discurso inicial, centrado en cumplir con la estancada salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, Johnson dijo a la audiencia: "Tenemos que consumar el Brexit y prepararnos para dejar la UE sin un acuerdo de retiro en vigor".

Según una encuesta publicada por el Times, el 40% de los miembros del Partido Conservador creen que Johnson no está diciendo la verdad, pero se lo ve como el único que puede implementar el Brexit. Además, el 74% de los mismos miembros dicen que tienen la intención de votar por él.

A raíz de este presunto episodio empezaron a surgir testimonios de vecinos que denuncian la mala conducta de Johnson. El futuro del candidato ya no solo dependerá del voto de los miembros del Partido Conservador, sino ahora también de que, de revelarse la grabación, las consecuencias no sean letales.

Advertencia de Sanción de Trump

El comando cibernético del Ejército de Estados Unidos lanzó el pasado jueves un ataque digital contra el sistema informático militar de Irán, aprobado por el presidente Donald Trump, al mismo tiempo que ordenaba abortar un ataque más convencional con misiles en respuesta al derribo de un dron de vigilancia estadounidense, según han informado medios norteamericanos.

Donald Trump

Los ciberataques llevaban semanas, si no meses, planeándose, según mandos militares anónimos citados por The Associated Press. El Pentágono, de hecho, habría propuesto lanzarlos después del ataque contra dos petroleros en el golfo de Omán, hace casi dos semanas, que EE.UU. atribuye a Teherán.

Las intrusiones dejaron supuestamente sin funcionar los sistemas utilizados para controlar los lanzamientos de misiles por la Guardia Revolucionaria, fuerza de élite iraní considerada por Washington como una organización terrorista.

La efectividad de un ataque así solo podría verificarse si Teherán tratara de lanzar un misil. Aunque, según AP, Irán desconectó de Internet parte de su infraestructura militar después de un ataque a finales de la década pasada con un virus que aseguran fue una creación conjunta de EE.UU. e Israel.

Petróleo, turbento

La semana promete nuevas turbulencias en el mercado del petróleo, como ya sucedió en las dos semanas anteriores. Cualquier novedad sobre el nivel de tensión entre EE.UU. e Irán podría acelerar los ajustes de carteras, si bien a medida que avance la semana los focos de atención se irán desplazando hacia la cumbre del G20 de Osaka, y en especial, al encuentro previsto entre Donald Trump y Xi Jinping. El barril de Brent comienza la semana con subidas adicionales, por encima de los u$s 65, mientras que el barril tipo West Texas, de referencia en EE.UU., alcanza máximos intradía en los u$s 58.

Datos de Investing.com

- Bolsas europeas

El Ibex 35 se dio vuelta a media rueda y pierde la marca de los 9.200 puntos, pese a haber iniciado la jornada con subas que le acercaban a los 9.300 enteros.

En concreto, cede un 0,46% a penas pasado el mediodía, con MásMóvil a la cabeza de las ganancias. La compañía, que debutaba este lunes dentro del selectivo, veía sus títulos revalorizarse hasta los 19,58 euros.

También en 'verde' se colocaban Siemens Gamesa (1,14%), Ferrovial (0,89%), CIE Automotive (0,56%), Aena (0,54%), Colonial (0,48%), Inditex (0,47%), Grifols (0,32%), Viscofan (0,3%) y Merlin (0,08%).

En el terreno negativo destacaban Técnicas Reunidas (3,41%), Ence (2,97%), Enagás (1,97%), Red Eléctrica (1,58%), Acerinox (1,38%), IAG (1,31%), Endesa (1,22%), Repsol (1,13%) y ACS (1,03%).

En cuanto al resto de plazas europeas, la Bolsa de Londres avanzaba un ligero 0,02%, mientras que Fráncfort y París retrocedían un 0,51% y un 0,17%, respectivamente.

- Futuros de Wall Street



Los futuros de Wall Street marcan a priori un comienzo de semana a favor.

- Mercados de Asia

Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy con ganancias, a la espera de la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par chino, Xi Jinping, al margen de la cumbre del Grupo de los 20 (G-20) en Osaka, Japón.

En China, el referencial CSI300 de las principales acciones que cotizan en los mercados de Shanghai y Shenzhen ganó 0,19%, mientras el Indice Compuesto de Shanghai avanzó 0,21%. En el mercado de Singapur el peso mexicano se cambiaba a 19,12 unidades por dólar estadunidense.



- S&P Merval y dólar en la Argentina

La estabilidad cambiaria que logró el Banco Central desde el 29 de abril pasado le permitió a la Bolsa porteña avanzar 45% en dólares en menos de 60 días.

El S&P Merval cerró el viernes con un alza de 1,09% por encima de 40.000 puntos, aunque a mitad de semana había superado el récord de las 41.000 unidades. El índice local mejora casi 35% en pesos en los últimos doce meses, cuando había sido sacudido por la devaluación, la suba de tasas y la tormenta financiera de 2018.

Es que si bien la evolución de los activos de renta variable local se vio influenciada positivamente por la tranquilidad del mercado cambiario, también influyó la formalización de la vuelta a mercados emergentes y el anuncio de la fórmula oficialista Macri- Pichetto para la carrera electoral 2019.