Espert va a la Justicia para evitar que su frente quede fuera de las PASO

El economista José Luis Espert podría quedar fuera de la competencia presidencial debido a que su frente electoral, Despertar, quedó al borde de la impugnación tras la decisión del parlamentario del Mercosur Alberto Assef, apoderado legal del partido UNIR, que integraba su espacio, de abandonar la alianza en pos de ocupar un lugar en la boleta de diputados del oficialista frente Juntos por el Cambio para la Cámara de Diputados, por la provincia de Buenos Aires.

Espert denunció la situación como parte de una "maniobra" del Gobierno y aseguró que va a competir ya que presentó "todos los papeles en la Justicia" electoral.

"No hay nada que diga lo contrario; aseguramos a todos, especialmente a los jóvenes, que vamos a estar en las elecciones", aseguró el economista liberal, luego de difundir un video en las redes sociales junto al titular de la convención nacional del partido UNIR, en un intento por revalidar su postulación, que días atrás también perdió el apoyo del partido Unión del Centro Democrático (Ucedé), impugnado por la jueza María Romilda Servini de Cubría, por verlo anotado también con la coalición del Gobierno. El Partido Libertario, la tercera fuerza que apoya a Espert, no tiene jurisdicción nacional por lo que no podría presentar un precandidato a presidente.

Desde sus redes de comunicación oficiales, UNIR informó anoche que sus apoderados en Misiones, Chaco, Jujuy, Catamarca, Buenos Aires, Capital Federal, Tucumán, Santa Fe y San Juan ratificaron la decisión de desvincularse del Frente Despertar.

"La convención nacional de UNIR me consagró candidato. Si Assefh decidió raudamente, en 24 horas, salirse del frente, es otra cosa. Ahora, lo grave es que el Gobierno intente una proscripción light y convoca a Pichetto para este tipo de maniobras, lo que es inaudito", dijo el economista en declaraciones televisivas, junto a su flamante compañero de fórmula, el periodista Luis Rosales.