Una semana para resolver la macro e ir a lo importante

Supongamos que hoy, lunes 24 de junio de 2019, reunimos a los tres candidatos presidenciales con más chances para esta elección, junto a sus principales referentes en materia económica. Y tuviera yo la suerte que me nombraran como "moderador". Primero les haría un conjunto de preguntas sobre las que esperaría (tras algunas discusiones), un consensuado "sí" como respuesta. Estas serían las preguntas:

a) ¿Están de acuerdo con pedirle al Fondo Monetario Internacional una reprogramación de vencimientos, mucho más realista de poder honrar?

b) ¿Están de acuerdo en solicitarle al FMI que apruebe profundizar el nuevo sistema cambiario implementado desde el 29 de abril pasado, de modo de pasar de la "libre flotación" a la "flotación administrada", con amplia capacidad del BCRA para intervenir?

c) ¿Están de acuerdo en implementar políticas que permitan reactivar la economía en forma inmediata, impulsando el uso de recursos ociosos (capital y trabajo)?

d) ¿Están de acuerdo en que debemos recuperar plena solvencia fiscal, y que para ello, entonces debemos apuntar a un superávit primario del 3% del PIB?

e) ¿Están de acuerdo que para coadyuvar a esa reactivación y a esa solvencia fiscal, se le pida al Fondo Monetario Internacional, cambiar la "secuencia y la dosis" (Roberto Lavagna dixit) del ajuste fiscal, de modo que en el año 2020 podamos mantener resultado primario 0% (en lugar de superávit de 1%), pero que hacia el año 2024, apuntemos a 3% de superávit primario (el Fondo Monetario preveía mucho menos, 1,3%).

f) ¿Están de acuerdo en un programa de recompra de bonos, que permita bajar el riesgo país abruptamente a menos de 500 bp, y despejar completamente las dudas sobre el año 2020? Y que para armar ese fondo, se le pida el FMI que cambie el destino de los u$s 7000 MM que están en el BCRA, de modo que en lugar de ser para "fortalecer reservas" sean utilizados para "recompra de bonos"?

Luego del "sí", les hago a los tres candidatos la pregunta que para mí es crucial: ¿están de acuerdo en que el Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM) de 116 (promedio del índice últimos 30 días), es tentativamente, adecuado para los próximos años?

Deliberación. Algunos dicen que "no, de ninguna manera, debería ser mayor, digamos 130". Otros argumentan: "mirá que si la economía crece rápido puede ir a menos de 110, como preveía el FMI hace un tiempito". Otros, argumentarán que "no tenemos que opinar sobre el tema, el mercado lo decidirá". Y el debate sigue. Luego de una hora, los interrumpo y les pregunto: "¿que les parece si se prueba tener como objetivo un índice 125, y en un año se vuelven a reunir todos ustedes, a ver cómo va funcionando todo, y de ser necesario se revisa este número?". Que sí, que no, y finalmente: "OK, probemos".

A partir de allí se pueden ir concatenando una serie de acciones y medidas, tales como:

1) Mañana, martes 25, se le comunica al FMI el amplio consenso logrado.

2) El miércoles 26 el FMI le da un OK a todo lo conversado.

3) El jueves 27 se le pide al BCRA que discuta, apruebe, e implemente una serie de medidas:

a. El anuncio de una Banda Cambiaria, con piso en $46,6, en el cual el BCRA comprara todo lo que el mercado le ofreciera, y un techo de $50,4 en el cual vendiera todo lo que el mercado le pidiera.

b. Esa banda se indexaría por una fórmula apropiada, de modo de mantener (centro de la banda), un TCRM de 125.

c. Dada la mucho mayor certeza de la devaluación esperada, y los casi nulos riesgos de que el techo fuese vulnerado (dado el alto nivel de reservas y el gran consenso político logrado), llevar la tasa Leliq lo más bajo posible (según cálculos de nuestra consultora, la tasa podría bajar, hacia fines de este año, al 30%, para que la Badlar/TM20 fuese del 25%, con inflación esperada en la zona de 20-25%).

d. Con la baja de la tasa hacia el 30% aumentaría fuerte la demanda de crédito. Con la baja de la inflación esperada hacia menos del 25%, se esperaría un aumento de la demanda real de dinero. Que entonces el BCRA estudie cuánto podría expandirse el crédito y la base monetaria sin afectar los objetivos de inflación, lo que se haría vía cancelación de Leliq y/o compra de dólares.

e. Y que estudie cuánto estima aumentaría el PIB por el aumento del crédito resultante (según nuestras estimaciones, durante 2020, la capacidad utilizada de la industria podría aumentar hasta un 20%, el PIB industrial alrededor un 10%, y el PIB un 5%).

4) El viernes 28, el BCRA aprueba medidas como las comentadas, y le da OK a la transferencia de u$s 7000 MM al Tesoro para recompra de bonos.

5) El lunes 1 de julio, el Tesoro anuncia la creación de un Fondo de Recompra de Bonos a ser compuesto con esos u$s 7000 millones, acciones de empresas privadas en poder FGS (para su venta o uso como garantía de préstamos), que se completaría con otros préstamos bancarios externos a gestionar.

6) El martes 2 de julio, el riesgo país baja a 600 bp de un plumazo, el BCRA compra dólares, las tasas Leliq el BCRA las baja "conservadoramente" al 40%, y la economía... ¡¡empieza a volar!!

Solucionado lo esencial de la "macro", armamos un nuevo panel, para poder discutir las cosas verdaderamente importantes: qué reforma laboral sería conveniente, qué reforma previsional, qué reforma fiscal, qué reforma del gasto en personal en las provincias, qué régimen implementar para el complejo de Vaca Muerta, cuánto y cómo invertir en educación, en tecnología, en inteligencia artificial, etc, etc, etc.

Y luego, otro panel, ya más complicado: ¿que hacemos con la Selección? Cómo puede ser que andemos penando tanto con los grandes jugadores que tenemos? ¡Tenemos que poder encontrarle la vuelta!

Pero esto es más difícil. Vayamos paso a paso...