Reseña de la Jurisprudencia Tributaria

JURISPRUDENCIA DE LA CÁMARA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL

1. IVA. Improcedencia del ajuste fiscal derivado de la presunción de ventas omitidas a partir del ingreso impugnado en el Impuesto a las Ganancias.

Causa: "Gamarnik, Gustavo José C/DGI", Sala III, 20.11.18.

El Tribunal inferior, por mayoría, revocó la resolución fiscal a través de la cual se había determinado de oficio al actor el IVA de los períodos enero a diciembre de 2007, más intereses resarcitorios y aplicado una multa en los términos del artículo 45 de la Ley N° 11.683.

Para así resolver y, en cuanto aquí interesa, el Tribunal Fiscal ponderó que: a) El contribuyente había declarado ingresos exentos en el Impuesto a las Ganancias, los cuales en parte correspondían a salarios percibidos por su cónyuge y el resto a la utilidad obtenida por la venta "en comisión" en el año 2007 de un inmueble situado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA); b) La fiscalización consideraba justificada la suma proveniente de las remuneraciones de la cónyuge del contribuyente pero no así la de la venta del fundo; c) No existía ninguna documentación en la causa que avalara la supuesta venta en comisión y el actor no había logrado articular una defensa convincente a efectos de controvertir los fundamentos sobre los cuales se basaban las determinaciones de oficio; d) Ello, no obstante, cabía revocar el ajuste fiscal en el IVA pues el organismo no había fundamentado la determinación practicada en ninguna de las presunciones contempladas en el artículo 18 de la Ley N° 11.683 sino que lo hizo sobre la base de los ingresos omitidos en el Impuesto a las Ganancias, procediendo a calcular el débito fiscal y distribuyéndolo en el ejercicio 2007 en forma mensual y uniforme; e) El ente recaudador no se encontraba "per- se" habilitado para efectuar el ajuste impositivo en el IVA, atribuyendo tal omisión a ventas omitidas alcanzadas por este último tributo; f) No hubo individualización de alguna de las presunciones contenidas en el artículo 18 de la ley ritual para fundar el ajuste; g) El Fisco no efectuó ninguna tarea tendiente a demostrar la existencia de ventas omitidas ya que no sólo no se había adentrado a analizar la actividad del recurrente sino que tampoco lo hizo sobre los clientes, depósitos bancarios o alguna otra circunstancia que permitiera sustentar la conclusión arribada; y h) Finalmente, había errado la AFIP al considerar que la suma declarada como exenta por la venta del inmueble se hubiera tratado de un incremento patrimonial no justificado, pues de ninguna de las resoluciones apeladas surgía la aplicación del artículo 18 inciso f) de la Ley N° 11.683.

La representación fiscal apeló ese decisorio y, por su parte, la Cámara expuso en su sentencia que: a) El examen se ceñía al ajuste del Fisco recaído en el débito fiscal del IVA, correspondiente a los períodos enero a diciembre de 2007, que había merecido el rechazo por parte de la mayoría del Tribunal Fiscal; b) La posición sustentada por la AFIP no era compartida puesto que para ajustar el débito fiscal no se había valido de algún argumento jurídico atendible; c) Así pues, no había impugnado el Fisco las declaraciones juradas del IVA presentadas por el contribuyente, ni tampoco activado ninguna de las figuras indiciarias o presuntivas previstas en el ordenamiento positivo, tan sólo había adoptado el ingreso impugnado en el Impuesto a las Ganancias, aplicado la alícuota general prevista en la ley del IVA, y al resultado lo distribuyó, a prorrata, en cada uno de los períodos fiscales del año en cuestión; y d) Tampoco podía interpretarse que el organismo hubiera aplicado alguna presunción legal (Ley N° 11.683, artículo 18, tercer párrafo en adelante) para ajustar el IVA, pues ello no surgía de la resolución apelada

De esta forma, la Cámara confirmó la sentencia apelada y, ergo, se rechazó la postura fiscal respecto del IVA.

2. Impuesto a las Ganancias. Reorganización societaria. Existencia de conjunto económico. Rechazo de la pretensión fiscal.

Causa: "Swiss Medical S.A. C/EN-AFIP- DGI", Sala I, 27.12.18.

La actora a través de la primera de las causas conexas involucradas impugnó las resoluciones que habían denegado la reorganización societaria informada en los términos del artículos 77 y concordantes de la Ley del Impuesto a las Ganancias y; a través de la segunda causa, cuestionaba el procedimiento y las resoluciones de la AFIP que determinaban de oficio el Impuesto a las Ganancias del ejercicio 2003, disminuyéndole el saldo a favor.

La jueza de primera instancia, por sentencia única, rechazó ambas demandas manteniendo la presunción de legitimidad de las resoluciones fiscales en juego.

Para así decidir, en esencia, consideró dicha jueza que: a) Eran legítimas las resoluciones de la AFIP por incumplimiento de los requisitos del artículo 77 inciso "a" de la Ley del Impuesto a las Ganancias (que la continuadora prosiguiera la actividad durante lapso no inferior a 2 años) y del artículo 105, párrafo. 2°, apartado III, del Decreto Reglamentario (desarrollo de actividades iguales o vinculadas durante 12 meses anteriores); b) La actora no había probado que hubiera mantenido por el término de 2 años la actividad de inversión que era la única que venían desarrollando las empresas antecesoras con anterioridad a la reorganización; c) Tampoco había hecho lo propio la actora respecto de los 12 meses anteriores pues las empresas antecesoras realizaban "inversiones" en tanto la continuadora prestaba servicios de asistencia médica integral y comercialización de seguros médicos; d) Ya fuera que se encuadrase la reorganización en el inciso "a" o en el inciso "c" del artículo 77 de la ley del gravamen, tampoco existía prueba alguna que acreditara que la actora hubiera mantenido por 2 años la actividad de inversión; y e) Cabía, asimismo, mantener la legitimidad de la resolución fiscal que determinaba el impuesto por el año 2003 atento que el rechazo de la reorganización implicaba que ningún derecho había podido trasladar la actora (de saldo a favor de las antecesoras).

La parte actora apeló ese decisorio y, a su vez, la Cámara, determinó en su sentencia que: a) El nudo del problema radicaba en determinar si la actora había logrado probar que las empresas, entre las que se llevó adelante la reorganización societaria, conformaban, a los efectos fiscales, un conjunto económico; b) Todo ello a fin de establecer el tratamiento tributario que correspondía al negocio efectuado, de cara al sistema jurídico vigente y a las cuestiones que eran motivo de recurso; c) A efectos de indagar sobre la gravabilidad del negocio motivo de autos y la posibilidad de transferir los correspondientes atributos fiscales tocaba pues decidir si la operación objeto de análisis debía encuadrarse en el inciso "c" del artículo 77 de la ley del gravamen o en el inciso "a" y, en tal caso, si correspondía aplicar el artículo 105, apartado III de la reglamentación; d) La intención del legislador en materia de reorganización societaria consistía en que el sistema tributario no se transformara en un obstáculo para estos negocios, al darles carácter de operación gravada e impedir de ese modo que, por razones de costo fiscal, se llevaran adelante reorganizaciones cuyo resultado podría ser el mejoramiento de la productividad; e) Asistía razón a la actora que, a resultas de la prueba producida, había logrado desvirtuar la presunción de legitimidad propia de las resoluciones impugnadas (artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos); f) Correspondía tener por configurada una reorganización societaria fiscalmente encuadrable en la figura de conjunto económico, previsto en el inciso "c" del aludido artículo 77, la que cumplía con los recaudos para calificar como no sujeta a tributación y/o con aptitud para ser beneficiaria del régimen libre de impuestos; g) Pues, dada la participación dominante de la actora en el paquete accionario como, prácticamente, la única accionista de las absorbidas, se diluía toda idea de un aumento de capital como consecuencia de la reorganización societaria realizada; h) La titularidad de la actora en el capital social de las antecesoras resultaba suficientemente representativa para tener por cumplido el propósito de la ley: la neutralidad del resultado; i) En los supuestos de transferencias de un patrimonio entre sociedades integrantes de un grupo económico, no era exigible el requisito vinculado a la falta del desarrollo de actividades idénticas y/o vinculadas durante los 12 meses anteriores a la fecha de reorganización; j) Más allá de que el reglamento había introducido requisitos no contemplados en el texto de la ley del gravamen, lo cierto era que no resultaban exigibles para los supuestos como los de autos, encuadrable en la definición legal de conjunto económico; y k) Verificada pues, la existencia del conjunto económico, tampoco era exigible que las firmas antecesoras conservaran su personalidad jurídica.

En definitiva, la Cámara revocó el pronunciamiento apelado y declaró la nulidad de las resoluciones fiscales.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN.

2. Ganancias. Improcedencia de un reclamo de repetición por el pago de "diferencias salariales e indemnizatorias".

Causa: "Gowland, Ricardo Gustavo C/AFIP-DGI", Sala "D", 24.9.18.

El contribuyente de tratas articuló un recurso de repetición por retardo, en los términos del artículo 81, último párrafo, de la Ley N° 11.683, por haber transcurrido en exceso el plazo de tres meses sin que el Fisco se haya expedido acerca del reclamo de repetición oportunamente intentado.

El recurrente era el representante legal de "Wells Fargo Advisor" habiéndose desempeñado desde el 1.6.81 hasta el 30.4.10. En junio de 2010, recibió en pago la liquidación final de haberes que contenía el concepto de "indemnización por antigüedad". Posteriormente, con fecha 26.8.10, el apelante firmó un nuevo convenio con dicha firma donde se le liquidaron "diferencias salariales e indemnizatorias" con "motivo de despido" habiéndose retenido el gravamen respectivo. Vale aclarar que este segundo acuerdo fue homologado, con fecha 2.9.10, ante la Subsecretaría de Trabajo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En otras palabras, el eje del debate estuvo dado en si la liquidación por "diferencias

En otras palabras, el eje del debate estuvo dado en si la liquidación por "diferencias

En otras palabras, el eje del debate estuvo dado en si la liquidación por "diferencias salariales e indemnizatorias" estaba alcanzada o no por el Impuesto a las Ganancias. Al respecto, el Fisco estimó que sí por entender que el pago derivado del citado convenio obedeció al mero efecto conciliatorio y el mismo no respondía al concepto de antigüedad o a cualquier otro exento del mentado gravamen y, lógicamente, el contribuyente manifestó su disenso con dicha postura.

El Tribunal actuante, con el voto mayoritario de los Dres. Martín y Gómez, en su pronunciamiento hizo lo siguiente: 1) Desestimó el argumento fiscal de entender que era necesario la presentación del pronto despacho del artículo 10 de la Ley N° 19.549 para configurar el silencio de la Administración dado que dicha norma era de aplicación supletoria de conformidad con el artículo 116 de la Ley N° 11.683; 2) Examinó la secuencia de los hechos y, en particular, el acuerdo de conciliación laboral homologado ante la autoridad correspondiente; 3) Analizó el alcance de la exención dispuesta en el artículo 20, inciso i) de la ley del gravamen atinente a las indemnizaciones no alcanzadas por el tributo; 4) Puso de relieve que el particular no aportó ningún aval probatorio tendiente a demostrar que las "diferencias salariales e indemnizatorias" tenían como causa jurídica la interrupción de la relación laboral; 5) Interpretó que las "diferencias salariales e indemnizatorias", al originarse en "ajustes", configuraba un rubro u otro concepto de carácter salarial o remunerativo alcanzado por el artículo 2° de la ley del gravamen; 6) Puntualizó que los precedentes "Lorenzo Amelia Beatriz C/DGI", "Cuevas, Luis Miguel C/AFIP" y "Negri, Fernando Horacio C/EN-AFIP" del 17.6.09, 30.10.10 y 15.7.14 respectivamente, todo ellos procedentes del Alto Tribunal, no eran de aplicación a esta hipótesis.

De este modo, el voto mayoritario del Tribunal Fiscal decidió desestimar el pedido de repetición formulado.

A su vez, el voto minoritario (Dra. O´Donnell) de dicho Tribunal, consideró al monto recibido, independientemente de que sea calificado como una indemnización por antigüedad o una gratificación extraordinaria, no estaba gravada por el mentado gravamen y, por ello, dijo que "…lo que tampoco está en discusión es que la causa de su pago fue una desvinculación laboral y con ella, el cese de la fuente productora de ganancia, que es precisamente lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo en consideración al analizar pagos por conceptos de esta misma naturaleza a la luz del art. 2°, inc. 1) de la ley del gravamen para concluir que los mismos se encuentran fuera de su objeto. Así lo sostuvo al fallar en la causa "Negri Fernando Horacio", sentencia del 15 de julio de 2014...". De esta manera, a su juicio, era íntegramente viable el recurso de repetición.

3. Infraccional. Improcedencia de la multa por defraudación.

Causa: "Tabaco Argentino S.A. C/AFIP-DGI", Sala "A", 26.2.19.

El mencionado contribuyente impugnó por medio de un recurso de apelación el acto administrativo que aplicó una multa reducida por defraudación con sustento en los artículos 46 y 49 de la Ley N° 11.683.

Es susceptible de mención que la apelante es una sociedad que tiene por objeto realizar actividades agropecuarias, industriales, comerciales y financieras, entre las que se encuentran específicamente las tareas de producción, elaboración, acopio, procesamiento, industrialización, importación, exportación, distribución, representación, financiación, compraventa y/o comercialización de tabacos en general. También efectuaba tareas de asesoramiento respecto a la producción de tabaco, su preparación, acondicionamiento y embalaje a efectos de su exportación a China así como establecer contacto con el comprador en el exterior y de recibir a las delegaciones de auditores de ese país comprador percibiendo una retribución por las exportaciones que se realicen a China.

En primer lugar, el Tribunal competente, con el voto de los Dres. Marchevsky, Guzmán y Pérez, abordaron la nulidad planteada por el contribuyente con fundamento en una transgresión a la garantía de autoincriminación dado que el ente recaudador utilizó las declaraciones juradas rectificadas por el particular en el marco del proceso de inspección. En este caso, el citado Tribunal hizo lo siguiente: a) Expresó que el argumento invocado por el recurrente era inaceptable porque, en caso de ser admitido, la autoridad recaudadora tendría vedada la posibilidad de utilizar las declaraciones juradas formuladas en sede administrativa para la aplicación de sanciones; b) Se remitió al precedente "Florido, Raúl S/Recurso de Casación" del 3.10.06, donde al examinarse la entrega de documentación e información contable de un contribuyente en el marco de un proceso de verificación y fiscalización, manifestó que "…la aportación o exhibición de documentos contables no puede considerarse como una colaboración equiparable a la "declaración" a la que hace referencia el art. 18 de la C.N., ya que el contribuyente no formula una declaración en la que admite su culpabilidad…"; c) También citó otros antecedentes jurisprudenciales para avalar su postura (v.g.: CNPE, Sala "A", en autos "Seven Seas S/Infracción Ley 24.769" del 14.12.03 y CNCP, Sala IV, in re "Di Biase, Luis A. y otros S/Recurso de Casación" del 4.7.14); y d) Estos fundamentos llevaron a desestimar la nulidad articulada.

En segundo término, y en cuanto al foco del debate, el Tribunal actuante, con el voto de los Dres. Marchevsky y Pérez, hizo lo siguiente: a) Examinó las particularidades del caso y la figura del artículo 46 de la ley ritual; b) Puntualizó que el Fisco no demostró, en la especie, una serie de hechos, graves y precisos, que hayan denotado una maniobra delictiva por parte del contribuyente; c) Afirmó que el Fisco procuró demostrar una "ocultación maliciosa" únicamente con la falta de presentación de la declaración jurada y su posterior subsanación a instancia de una auditoría fiscal y esto, a su juicio, no era acertado; y d) Analizó la Instrucción N° 6/2007, regulatoria de aspectos propios de la multa del artículo 45 de la Ley N° 11.683, y precisó que el Fisco no ajustó su proceder a los lineamientos de dicha Instrucción.

En fin, las causas apuntadas dejaron sin efecto la pretensión punitiva del Estado y, por ende, esta decisión fue favorable al particular.

(*) El Dr. Daniel Barbato, a cargo de TFN es abogado, consultor tributario y página Web www.jdbconsultores.com; y el Dr. José L. Jáuregui a cargo de la CNACA es Gte del Dto Contencioso Tributario del Estudio RSM Torrent Razzetto SRL y su Web es: www.rsm.global/argentina