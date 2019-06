Advierten que la economía no sería un punto tan débil para el Gobierno

La calma cambiaria de las últimas semanas y algunas encuestas que muestran un freno en la caída de la imagen de Macri y hasta un repunte de sus intenciones de voto, han vuelto a poner en entredicho lo que parecían verdades reveladas hasta hace poco: que la administración de Cambiemos iba a enfrentar las próximos elecciones con la principal contra de la situación económica y que, en gran medida, ese problema era el resultado no deseado pero inevitable de un Gobierno que se inmolaba para esquivar las "recetas fáciles" y "cortoplacistas" en favor de reformas estructurales de largo plazo, aunque antipáticas o pianta votos.

Sin embargo, el gobierno tomó una serie de decisiones más ligadas a la denominada "heterodoxia" económica, criticadas incluso por sus simpatizantes más ortodoxos, tales como facultarse, con el permiso del FMI, para intervenir activamente en el mercado de cambios con el objetivo de mantener calmo el dólar, o las políticas que estableció para morigerar los efectos de los tarifazos, dosificando los aumentos a lo largo del año, además de acciones con las que empujar el alicaído consumo popular, como la resucitación de los planes Ahora 12, los "precios esenciales", entre otras medidas más salidas del acervo de la gestión anterior que del discurso tradicional oficial.

En un informe difundido hoy, la consultora Ecolatina dice que "si bien al mirar la dinámica general puede aceptarse la validez", de que Cambiemos pague un precio electoral para no "desviar" el rumbo declamado, al "analizar la coyuntura electoral estos postulados no se condicen con la realidad". Esto porque si se miran "los meses que van desde el cierre de listas hasta un potencial balotaje-, cambia radicalmente" una situación que la propia consultora describe como resultado de medidas que el Gobierno debió adoptar y que fueron "poco rentables políticamente pero necesarias para que la economía pueda seguir su marcha: reducción del rojo primario del Sector Público y mejora de la competitividad cambiaria".

Ese "cambio radical", es descripto por la consultora como resultado de las siguientes medidas y sus efectos: "Luego de que el Banco Central anunciara que podía vender Reservas dentro de la Zona de No Intervención cambiaria, ahora llamada de Referencia, las presiones en este frente se desinflaron significativamente y el Peso incluso se apreció en términos nominales. En respuesta, uno de los principales motores inflacionarios se apagó. Si a esto le sumamos que las correcciones tarifarias se concentraron al principio del año (según el IPC Ecolatina GBA, en el período enero-mayo los Servicios Públicos treparon alrededor de 30%, a la par que subirían cerca de 5% en los próximos seis meses), el alza de precios se atenuaría en la segunda mitad del 2019. Dado que las paritarias se firmaron proyectando un escenario de aceleración inflacionaria, el poder adquisitivo de los trabajadores formales (que representan dos tercios del total empleado) se recuperaría levemente en los meses pre-electorales. En consecuencia, la demanda interna crecería mínimamente antes de las elecciones. Si sumamos además la ansiedad que provoca casi un año de “consumo reprimido” y los estímulos no salariales que viene implementando el gobierno –Ahora 12, Plan Junio 0 km, créditos Argenta, Precios Esenciales, etc.-, podemos afirmar que en este año impar también tendremos un veranito electoral, aunque más corto que en las ocasiones anteriores".

De esta manera, la consultora fundada por Roberto Lavagna concluye que, "al poner la lupa sobre la coyuntura, la economía deja de ser un punto –tan- flaco para Cambiemos".

Sin embargo, como es su estilo, Ecolatina pone condicionalidades a este "escenario optimista". Una de ellas es que "la calma cambiaria de las últimas semanas se profundice". Entonces, no está claro qué pueda pasar en este terreno si se tiene en cuenta que, aunque "durante mayo y lo que va de junio bastó con la amenaza de que el Banco Central podría vender Reservas para que las presiones se atenuaran, cuando el proceso electoral sea inminente no alcanzará con ello".

Ecolatina recuerda que, en ese período pre electoral, la fuga de capitales del sector privado alcanzará su pico". Por lo tanto, "en ese entonces, habrá que ver de qué poder de fuego efectivo dispone la autoridad monetaria: aunque las Reservas brutas rondan los USD 70.000 millones (11% del PBI), las netas rozan los USD 20.000 millones (3% del PBI), de modo que son acotadas y, además, necesarias para cancelar deuda pública en moneda extranjera por la imposibilidad de acceder a los mercados de crédito".

Ecolatina afirma, entonces esta “promoción” de calma cambiaria tiene un límite: "Será válida hasta que terminen las elecciones o hasta agotar el stock de Reservas. Veremos qué ocurre primero".