Rumbo a una elección bisagra que los ciudadanos sufren

Aunque el avión impulsado por el inútil gasto de las PASO (una encuesta que le va a costar a los contribuyentes más de $ 4000 millones en la escala del mes de agosto) ya está en pleno carreteo, muchos de los pasajeros que van a protagonizar la contienda electoral de octubre-noviembre aún no tienen sus cinturones amarrados.

Es que para ellos la “rosca” no ha terminado todavía. De momento, se han sentado a la derecha y a la izquierda del aparato, como cuando estas dos categorías de posicionamiento ideológico prevalecían, ya que la profunda polarización actual las ha puesto de nuevo en el escenario electoral de la Argentina. No obstante, nadie sabe si en el horizonte no habrá nuevas fugas.

Tras los casos más notorios de Alberto Fernández, Miguel Ángel Pichetto y Sergio Massa y otros de menor cuantía como los de Alberto Assef y Roy Cortina, la imagen que han dejado los políticos en general es que existe una bien alta dosis de oportunismo como algo común a toda la casta. No hace falta aclarar que se trata de gente acostumbrada, hasta último momento, a abandonar su asiento del pasillo para ubicarse lo más campante y sin rubor junto a una atractiva ventanilla del otro lado del avión.

Cerraron las listas: arranca la campaña El 22-J llegó y, como cada sábado de cierre de listas electorales , las novedades y las sorpresas podían suceder hasta último momento. Pero a la medianoche se puso fin a las especulaciones, aunque a diferencia de otros años, los lugares centrales de las nóminas en cada partido estaban prácticamente definidos, tanto para la elección presidencial, como para las gobernaciones provinciales e intendencias municipales.

Quienes más confiables parecen son aquellos políticos que tienen pertenencia transversal derivada del color de su pañuelo, ya que el tema del aborto no punible los pone en una vidriera de conciencia. En general, no es fácil salir airoso de cualquier cambio de opinión en una cuestión tan delicada y tanto “verdes” como “celestes” son conscientes de que la gente los va a elegir por su postura moral. De allí, el cuidado que se puso en el armado de las listas.

Es verdad que cuando el vuelo se estabilice, candidatos y dirigentes ya casi no tendrán oportunidades de pegar el salto, pero habida cuenta de los movimientos desleales que hubo en los últimos días hasta conformar las listas, nada debería ser descartado aún, aunque los pasajeros no se muevan de su lugar.

Entre los menos “virginales o angelicales” (CFK dixit), hay muchas más trapisondas que se pueden cometer todavía mientras dure el vuelo rumbo a la definición, sin que se note tanto la voltereta como la del visible cambio de lugar en la aeronave. Muchos políticos ya se anotaron con boletas cortas, pero hay otros a los que no les hace asco seguir negociando ministerios y/o embajadas o decir que se apoya a tal o cual candidato/a, mientras los punteros reparten sobres con la papeleta de otro/a.

El Gobierno confía que muchos gobernadores, por ejemplo, recuerden que mientras Cristina los puenteaba pasándole recursos a los intendentes, hoy 22 de las 24 jurisdicciones pueden mostrar superávit fiscal gracias a los recursos coparticipables que les giró puntualmente la Nación.

Quizás por eso, a gran parte de los políticos no les parece tan mal ayudar como doble agente al adversario a cambio de futuro, sobre todo porque la sanción social no parece llegarles nunca. Hasta el momento, los ciudadanos no le han pasado de modo contundente factura alguna a casi nadie por sus cambios de postura. Y eso que algunas han sido certificadas por archivos que no dejan ningún lugar a dudas sobre la contundencia de tal o cual declaración política de antaño.

En defensa de los votantes hay que decir que en medio de la confusión mental que existe sobre el futuro, ya que las elecciones de 2019 se presentan como definitorias en aspectos que hacen no solamente al rumbo del país y al de sus instituciones, sino al estilo de vida que habrá de tener la sociedad, este papelón ético de los saltos mortales que la clase política viene ensayando y seguramente reiterará, también les queda bastante lejos de sus necesidades cotidianas.

Es que en el mismo vuelo, pero apiñados en la bodega del avión, también viajan todos los ciudadanos y la mayor parte con otras preocupaciones de peso, coyunturales y de más largo aliento. El aumento de los precios, la pobreza, la recesión, la falta de trabajo y la inseguridad son elementos objetivos que le sirven a muchos para denostar al actual gobierno y sobre todo para hacer campaña con un “había corrupción, pero antes al menos me alcanzaba para comer todos los días”, razonamiento que los trolls K se ocupan en difundir como religión a través de las redes sociales.

En cuanto a los efectos de la corrupción, nunca nadie le explicó a los más vulnerables y a los desencantados que la plata de los sobreprecios consentidos por los empresarios no era inocua, ya que los faltantes debía cubrirlos el Tesoro, es decir los mismos argentinos a través de sus impuestos, la inflación o el endeudamiento. Y que la plata que alcanzaba entonces está pasando la factura ahora.

En tanto, los tuiteros macristas marcan a diario la comparación con Venezuela como camino irreversible si retorna el “populismo K”, mientras que ensalzan las obras de infraestructura, la vuelta de la Argentina al mundo, el desarrollo de Vaca Muerta y el combate contra el narcotráfico del gobierno de Cambiemos, asignaturas que prolijamente cambian el ángulo de las necesidades vitales del día a día por la promesa de un horizonte más estable.

En cuanto a los brincos acomodaticios de los políticos, hay que precisar que Cristina y Macri han sido los primeros en mutar y en ambos casos para rectificar caminos debido a necesidades personales imperiosas. La primera porque debe sacarse de encima el mote de corrupta, ya que si no recupera los resortes del poder se le viene encima probablemente la cárcel y el Presidente porque le han colgado el cartel de ineficiente, ya que su gestión ha tenido baches tan profundos y errores tan groseros que han dejado su autoestima por el piso.

Está claro que mientras CFK y sus adláteres tratan de embarrar la cancha judicialmente, la ex presidente muestra que ha girado decididamente hacia la izquierda setentista y, al decir de Pichetto, “asamblearia” (mezclada con un toque de keynesianismo “comunista” que le aporta Axel Kicillof), aunque con el contrapeso de Alberto F. para tratar de mostrar alguna moderación que el ex Jefe de Gabinete no logra sintonizar del todo, sobre todo en temas de la Justicia. Igualmente, su papel en cuanto al armado de listas lo mostró sumiso al poder su vice, ya que La Cámpora le copó la parada y Máximo Kirchner llenó las listas con su gente sin darle mayores explicaciones.

En tanto, mientras confía en anestesiar la economía hasta las elecciones, su gran talón de Aquiles, el Presidente se metió de lleno, ahora sí, en un experimento de cuño neoliberal-peronista en el que Pichetto oficia de futuro garante de la gobernabilidad. La intelectual Diana Ferraro, quien cree que debido a su prolongada vigencia en la historia argentina y a la “grandeza” que produjeron en sus respectivos períodos de vigencia, peronismo y liberalismo no se dan de patadas sino que se complementan (salvo en los opuestos individuo-comunidad, dice), acaba de aportar algunos tips para la vuelta del matrimonio ideológico que despuntó en los ’90.

“El peronismo debe aceptar la realidad global liberal e incluirla en toda organización de la economía; el liberalismo debe hacer el trabajo complementario de aceptar a los sindicatos, base de la más genuina organización peronista para la defensa y progreso de los trabajadores, como socios actualizados y no como enemigos”, explica Ferraro en un paper que Domingo Cavallo le recomendó leer al Presidente, a Marcos Peña y a Jaime Durán Barba.

Lo cierto es que tanto Cristina como Macri se han corrido bastante de sus posiciones originales, aunque igualmente se plantaron de modo bien diferenciado (quizás más que antes) como para que la grieta hacia el futuro siga siendo bien evidente y profunda. Así, tal como está dada hoy, es casi imposible que la cesura se cierre, ya que los opuestos son tan lejanos que las ideas de acercamiento son casi imposibles de sintetizar. La idea siempre vigente de un Pacto de la Moncloa criollo ya supera cualquier esfuerzo intelectual: no se puede mezclar el agua con el aceite.

Y en cuanto a que haya un árbitro dedicado a sentar en una mesa a los contendientes parece difícil que pueda serlo la Iglesia, ya que hasta el Papa ha quedado invalidado. Más allá de los gestos de Francisco y de su formación antiliberal, “nuestro amigo de Roma” en boca de un kirchnerista casi sonó como haber admitido la parcialidad del supuesto facilitador. En este aspecto, el intento de Roberto Lavagna por superar la grieta, no deja de ser auspicioso, aunque suena a utópico y, desde los votos, por ahora a testimonial.

Otro elemento a considerar como un lastre de la clase dirigente es que a la hora de actuar, una vez electos, los políticos se ponen detrás de la gente, hacen seguidismo y se olvidan de dirigir. Quizás es por eso que no les molesta tanto su oficio de saltimbanqui. En el Congreso, por ejemplo, el grueso de los diputados y senadores tocan la música de todos porque gran parte de ellos representan cabalmente el parecer ciudadano: Estado-patrón, economía cerrada, prejuicios anti mercado, ruptura de contratos, cero sacrificios y por lo tanto, bienestar eterno.

Y si se toma deuda para tapar agujeros, es bien visto hacerle creer a todo el mundo que pagarla es un pecado. Por eso, la palabra ajuste no tiene lugar en la Argentina, ya que en esta materia la gente y sus representantes parecen creer todavía en los peces de colores. Pero, además, los que no lo creen tienen miedo de ser castigados si rompen el supuesto molde.

En cuanto a las cabezas, la derechización de Macri o la izquierdización de Cristina parecen tropezar a diario con la realidad ya que ambos parecen hacer esfuerzos denodados para parecerse al otro, al menos desde los papelones dialécticos. El 20 de junio, el Presidente sufrió un ataque de verborragia similar a los de su antecesora, derrape que le llevó a plantear ante escolares rosarinos críticas durísimas a Hugo y a Pablo Moyano, a la “patota” del transporte y a los costos asociados con el camión “producto de privilegios acumulados de forma ilegal y en forma arbitraria”.

También en Rosario, además de pegarle de costado a Moyano porque en 2015 estaba con Macri, la ex confesó su amor nada menos que por el liberal Manuel Belgrano y se vistió con ropaje de conservadora para pegarle a María Eugenia Vidal haciéndole una crítica mayúscula a las divorciadas. Más allá del berenjenal en que se metió Cristina para justificar a las viudas, si quiso decir que la gobernadora tiene protección mediática a la hora que no se le conocen amoríos debió ir directamente por allí y no jugarla de retrógrada frente a la Ley.

Lo más llamativo de todo es que, con su silencio, las mujeres que suelen salir a la calle para revolear su ropa interior a la hora de darle visibilidad a su lucha por la igualdad nada dijeron de tan descolgada mención y desnudaron el carácter político de su supuesta cruzada. Lo que las pone también en la categoría de dispuestas a cambiar de asiento de acuerdo a cómo sople el viento.