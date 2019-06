Sin internas, nueve fórmulas para la gobernación bonaerense se inscribieron en juntas partidarias

Al menos nueve partidos y alianzas inscribieron hoy sus fórmulas para la gobernación de la provincia de Buenos Aires ante las juntas partidarias con miras a Elecciones PASO del próximo 11 de agosto.



Voceros de las distintas fuerzas informaron a Télam que de acuerdo a las inscripciones formalizadas hasta la medianoche ante las juntas electorales, no habrá competencia interna por ese cargo en ninguna de las agrupaciones políticas.



El oficialista Juntos por el Cambio repetirá la misma fórmula con la que ganó la provincia en el 2015, y que integran la gobernadora María Eugenia Vidal y el vicegobernador, el radical Daniel Salvador.



Por el Frente de Todos, integrado por el justicialismo y sus aliados, se presentó la candidatura del ex ministro de Economía Axel Kicillof, quien estará acompañado como candidata a vice por la intendenta de La Matanza, Verónica Magario.



Consenso Federal, la fuerza que lleva a Roberto Lavagna como candidato a presidente inscribió al actual diputado nacional y ex intendente de Bolívar Eduardo "Bali" Bucca como candidato a gobernador acompañado del dirigente de La Matanza Luis Saredi.



El Frente de Izquierda-Unidad participará de las PASO con la fórmula integrada por Christian Castillo como gobernador y Mercedes Trimarchi para vice, y el Nuevo Mas, que no conforma frente electoral, presentó la candidatura a gobernador de Martín Gonzalez Bayón.



En tanto, la alianza NOS, que lleva como candidato a presidente al ex titular de la aduana Juan José Gómez Centurión, postuló a gobernador a Gustavo Alvarez.



Además, inscribió hoy también su fórmula el periodista Santiago Cúneo, que irá acompañado del conductor televisivo Claudio Morgado por el Partido Republicano.



Según informaron fuentes partidarias, esa boleta no llevará candidatos a la presidencia y la lista de diputados nacionales estará encabezada por el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, detenido por causas de corrupción.



Además, sobre el cierre de las presentaciones el Frente Despertar que candidatea a José Luis Espert presentó como candidato a gobernador al actual diputado provincial de Cambiemos, Guillermo Castello, de origen marplatense y de la Coalición Cíivica.



"Me sumé a Cambiemos con la convicción de que era la herramienta para terminar con el populismo y hacer ingresar a la Argentina en el camino del desarrollo. Lamentablemente Cambiemos se convirtió en `Juntos por la Continuidad`", sostuvo el legislador marplatense que provenía de la Coalición Cívica.



Tambén presentó candidato a gobernador el Frente Patriota que postula a presidente a Alejandro Biondini y que en la provincia propone a Leonardo Bariani como gobernador y Ana Graciano como vice.



En las próximas elecciones, en la provincia de Buenos Aires se eligen presidente y vice, gobernador y vice, 35 diputados nacionales, 23 senadores y 46 diputados provinciales; 135 intendentes, 1097 concejales y 401 consejeros escolares.



Una fuente de la justicia electoral bonaerense explicó a Télam que el 27 de junio vence el plazo para oficializar las candidaturas ante ese organismo, fecha en la que quedarán oficializadas las fórmulas que participarán de las PASO.