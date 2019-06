Paradoja: ¿la inflación salvó al empleo?

Con todo lo malo que la inflación y la recesión reflejan de la economía, lo cierto es que la inflación flexibilizó, de hecho, una parte importante del mercado laboral: el salario. Como consecuencia, el empleo no se vio tan golpeado por la crisis. En otras condiciones, la recesión que atraviesa Argentina y que llevó a una caída del PIB del 5,8% en el primer trimestre, hubiera tenido un enorme costo en términos de puestos de trabajo perdidos. Sin embargo, la devaluación y la disparada de la inflación provocó, en los hechos, una caída del salario respecto de la inflación y el resultado fue un que la cantidad de ocupados casi no se vio afectado por semejante crisis económica. La contrapartida, es que a medida que la crisis vaya quedando atrás y la economía comience a recuperarse, será el salario lo que mejora primero y al empleo le llevará más tiempo.

Los datos de empleo según la EPH del primer trimestre, mostraron un incremento de casi 200 mil en la cantidad ocupados respecto del primer trimestre del años pasado y cerca de 150 mil empleos respecto del último trimestre del año pasado. Sin embargo, parte de este aumento se debe a una ampliación de la muestra del INDEC, tal como lo explicó el sociólogo Daniel Schteingart. Por lo tanto, si bien la tasa de desempleo no se vio afectada es muy probable que dicho incremento de la cantidad de empleos sea por efecto de esa ampliación de la muestra. Por consiguiente, se puede asumir, con poco margen de error, que no hubo creación de empleos, pero que tampoco hubo una destrucción neta de puestos de trabajo, al menos no al nivel de la medición que realiza el INDEC.

Sin embargo, la medición que surge de los datos del SIPA (Sistema Integrado de Previsional Argentino), sí muestra una pérdida de puestos de trabajo. Según esta medición en el último año se perdieron 247 mil empleos, producto de la crisis financiera y la recesión. La diferencia entre ambos indicadores es que el INDEC mide el empleo total en las 31 principales ciudades de todo el país, mientras que le SIPA mide el empleo formal en todo el país. Todo lo cual indica que el mercado laboral reaccionó también con un fuerte crecimiento de la informalidad y el subempleo. En efecto, la tasa de subempleo subió 2 puntos en el último año lo que equivale a unas 200 mil personas que trabajan menos horas de lo deseado.

El otro gran ajuste que sufrió el mercado laboral, y probablemente, el más importante haya sido el salario. En efecto, segun datos del INDEC, los salarios crecieron en el primer trimestre del año cerca del 35% interanual, pero en ese mismo período la inflación fue 52%. Por lo tanto, lo que llamamos "salario real" que es la diferencia entre el salario y la inflación cayó 12% entre el primer trimestre de 2018 y el 2019. Esto es equivalente a decir que si no hubiese inflación, los salarios deberían haber bajado 12% para lograr el mismo efecto.

Por lo tanto, podemos afirmar que la razón por la cual no cayó el empleo, a pesar de la fuerte recesión que experimentó la economía este año, es porque el mercado laboral usó todos los márgenes de flexibilización "de hecho" que se tenían. El primero y más importante fue la baja de salarios y la segunda fue la expansión del mercado laboral informal. Sobre este último punto es probable que el mecanismo haya sido el incremento de trabajos no regulados, tras el despido. O sea, gente que se quedó sin trabajo y empezó a hacer "changas" por su cuenta de manera informal. Eso también se refleja en los números, porque la cifra de caída de los

empleos formales es similar a la del aumento del subempleo y al estimado incremento de la informalidad.

¿Qué se puede esperar en los próximos meses?

La recuperación de la economía gracias al agro puede ayudar a que crezca la demanda de trabajo, sin embargo, esto no se va a ver rápidamente en los números de empleo. En primer lugar, mide principalmente en las ciudades. En segundo lugar, porque las mejoras que puedan observarse en los resultados de las compañías, llevaran inicialmente a una recuperación del salario real. Si la inflación, continua en descenso y la economía continúa recuperándose, tal vez para fin de año o comienzos del año que viene se pueda ver una mejora en el empleo formal y una reducción del desempleo. No obstante, existen riesgos que no hay que olvidar. Si la desconfianza y la falta de credibilidad en la economía del país reaparecen, el dólar y la inflación volverían a subir y con ello se abortaría la recuperación del salario real, de la economía y del empleo. Este riesgo no es menor, dado que estamos en medio de un proceso político muy importante y las variables macroeconómicas distan de ser sólidas. Más allá de eso, es posible que para fin de años veamos algunas mejoras en el empleo.

En un segundo análisis, queda claro que las leyes laborales actuales son tan rígidas y malas que lo único que mantiene el empleo a flote en los malos momentos de la economía son la inflación y el mercado informal, que es más o menos como pedirle ayuda a Darth Vader y Lord Voldemort. Así de malas son las leyes laborales en Argentina.