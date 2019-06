Cristina: "Quédense tranquilos que una vicepresidenta no hace cadenas"

Dos postales dejó el Día de la Bandera en Rosario. Ninguna con el tradicional acto en el monumento a la insignia patria en el histórico monumento. A diferencia de otras presentaciones de su libro "Sinceramente", con dardos genéricos a Cambiemos, esta vez Cristina Fernández de Kirchner aprovechó la coyuntura para criticar a su sucesor Mauricio Macri. "¿No había otro tema para tratar, otra persona para insultar, agraviar...? Era necesario, rodeado de chiquitos, insultar a una gremialista, que es el mismo gremialista con el que inauguró un busto de Perón en 2015?", se preguntó la precandidata a Vicepresidenta del Frente de Todos.

De esta manera, más allá de que enseguida reconoció que "tuvimos algunas diferencias", Cristina Kirchner defendió al camionero Hugo Moyano, a quien el Jefe de Estado aludió durante el acto oficial por el Día de la Bandera.

Por otra parte, a diferencia del evento institucional, la ex mandataria sí mencionó a Manuel Belgrano, prócer del cual declaró su devoción. "Nunca se casó, podría haber sido la amante de Belgrano", lanzó, despertando las risas en el auditorio del Salón Metropolitano del Shopping Alto Rosario, que supo ser el búnker electoral del socialismo.

En el #DíaDeLaBandera, presentamos Sinceramente en Rosario https://t.co/bWcjiVMpsq — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 20, 2019

Como ya se sabía, por tomarse vacaciones, el electo gobernador santafesino Omar Perotti no estuvo presente. Pero sí su compañera de fórmula, Alejandra Rodenas y el diputado Agustín Rossi, entre otros.

Entrevistada por el escritor Marcelo Figueras, como en su paso por Santiago del Estero, donde comenzó el tour por el interior de "Sinceramente", Cristina Kirchner cargó duro contra la administración de Cambiemos. Al ser consultada sobre la idea de que maneja al precandidato presidencial Alberto Fernández, retrucó: "No veo ninguna construcción (periodística) que diga que a este Gobierno lo manejan los empresarios o el FMI". Y añadió: "Nadie dice que lo maneja Cristina Legardé (sic) al actual Presidente".

También justificó las quejas contra su gestión: "Si vos defendés al pueblo te matan, te pasan por encima, no te perdonan más eso". En esa línea, si bien alguna vez había hecho autocrítica, ahora se rectificó. "Quedaría bien decir que me arrepiento de hacer cadenas nacionales. No voy a hacer un discurso electoral", comenzó antes de afirmar que no se arrepentía, si bien admitió que su frecuencia fue excesiva algunas semanas, justificando la ausencia de cobertura periodística de sus actos de Gobierno. "Quédense tranquilos porque una Vicepresidenta no puede hacer cadenas nacionales", finalizó.