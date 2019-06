Lavagna, duro con Macri y Cristina: "Llevamos 32 trimestres estancados"

El economista y precandidato a presidente Roberto Lavagna declaró hoy que “Macri está totalmente equivocado en su apreciación”, respecto a los dichos del mandatario de que no se puede crecer inmediatamente. “Cuando uno tiene recursos, sí se puede crecer, pero no con tasas de interés de más del 70%, no con una presión fiscal como la que hay”, resaltó el especialista.

“Son visiones que tienen poco que ver con las que yo respeto, que creo que cuando hay recursos se los debe poner a trabajar, se los debe movilizar. La Argentina, los recursos los tiene, de manera tal que lo que falla es la política”, destacó.

En declaraciones radiales, agregó que “los que dicen lo contrario son los que repiten la clásica del FMI”. El ex ministro de Economía, que ocupó el cargo entre el 2002 y el 2005, recordó que “en 2002, el Fondo nos decía que la recuperación iba a requerir10 años, pero la solución llegó en nueve meses”.

Respecto a los recursos, Lavagna aseguró que “los mismos ya existen y están a la espera de volver a ponerse en marcha”. “Hay que sacar los plásticos, las lonas, prender las luces y poner en marcha lo que ya está instalado en las fábricas”, enfatizó.

El precandidato por Consenso Federal sostuvo que “el país viene estancado en los últimos ocho años; cuatro con el gobierno de Cristina Kirchner y cuatro con el Gobierno actual”. Para eso, declaró: “Por eso tenemos la importancia de demostrar que existeuna alternativa a los resultados que han sido no positivos a los argentinos”.

“Creo que el gobierno de Cristina Kirchner tuvo una impronta populista, de prestar atención al consumo, pero olvidándose de la producción”, resumió sobre la visión económica del gobierno anterior. “Y el gobierno actual tuvo un foco ligado a las finanzas y a pocos sectores de la población”, explicó.

El líder de Consenso Federal hizo hincapié en que la alternativa que representa busca “salir de los dos polos de la grieta” ya que “los extremismos tienen mucho que ver en los resultados económicos. Ser intervencionista o un Gobierno conservador, ligado a las finanzas, son extremos del espectro. El mundo en general se mueve más cerca de posiciones de centro con muchos más equilibrios y no con esta actitud ciega”.

Y concluyó: “En Argentina, hace 32 trimestres que vivimos en estancamiento. El mundo sigue caminando y nosotros estamos absolutamente estancados. Y eso marca el ánimo de los argentinos”.