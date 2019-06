Cómo iniciar a los más chicos en las finanzas

El analfabetismo financiero atenta contra el crecimiento, por lo que como cualquier otra práctica constructiva, es fundamental enseñarle a los chicos el valor y el uso a conciencia del dinero.

¿Pero cómo se puede acercar a los chicos a los conceptos básicos de finanzas?

"No hay mejor momento para atacar el analfabetismo financiero que durante la infancia", indicó el economista Ezequiel Baum en su libro "Ordená tu Economía". En un capítulo dedicado a los chicos, el experto subrayó la importancia de no caer en la promoción "de sentimientos negativos" ligados al dinero, como pueden ser "que es sucio", "que de eso no se habla" o "que es cosa de adultos". Mariano Otálora, director de la Escuela Argentina de Finanzas Personales, coincidió, dijo que esto se debe a algo simple: la concepción negativa es porque los mismos padres no tienen ni la menor idea de cómo manejarse bien financieramente.

Para empezar, Otálora recomendó hacer una prueba: preguntarles a los chicos de 5 o 6 años dónde creen que sale el dinero, respuesta que probablemente sea del cajero automático. Además de explicar que no brota de un cajero, el experto señaló que es necesario reforzar "que no es algo ilimitado y que cuesta mucho ganarlo, que no podemos comprar todo lo que queremos, que hay prioridades y que hay gustos que a veces pueden darse y a veces no, y que es fundamental guardar un resto para cubrir algún imprevisto".

Por su parte, Baum se refirió al momento de actuar. Como primer paso, regalar una alcancía abierta, para "hacerle notar que el dinero se guarda y se saca de ese lugar para que se vaya familiarizando con el proceso de entradas y salidas, principalmente, de saldo". El siguiente paso es asignar un ingreso fijo y recurrente para un período determinado, "una suma de dinero que sepa que se va a repetir con una frecuencia establecida", como una vez por semana. "El desafío es que elija en qué gastar y acompañarlo en las compras al kiosco o a la juguetería. Concretamente que entienda para cuánto le alcanza lo que tiene", indicó Baum.

Cabe recordar hace un mes el BCRA autorizó que los menores de entre 13 y 17 años puedan abrir cajas de ahorro en pesos gratuitas sin la autorización de sus padres.