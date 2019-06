Pichetto renuncia a su banca en el Consejo de la Magistratura

El precandidato a vicepresidente por el oficialismo y senador Miguel Angel Pichetto anunció que hoy renunciará a su banca en Consejo de la Magistratura. "Me voy a correr, no voy a hacer de esto un elemento de desgaste. Voy a hablar con el bloque del Peronismo Federal al mediodía y hoy mismo voy a enviar mi renuncia", anticipó el rionegrino.

"No quiero ser el centro de atención del Consejo. Es una decisión del Bloque que me eligió. Otros estamentos no deberían opinar", dijo el rionegrino en diálogo con Infobae esta mañana. Además, según pudo saber este medio, "en las próximas horas estará ingresando oficialmente la nota" al organismo.

En medio de las críticas que despertó su continuidad en el organismo que se encarga, entre otras cosas del nombramiento y remoción de jueces, el senador argumentó su decisión: "No pude hacerlo aún porque no hubo reunión de bloque, que fue el que me eligió. Voy a poner a disposición mi lugar para que asuma mi suplente, Mario Pais".

Ayer, por segunda vez desde su renuncia al espacio, miembros del bloque se habían reunido para definir quién ocupará la presidencia que el rionegrino dejó vacante, así como también si tomarían alguna medida respecto de este tema. En diálogo con la prensa, el senador Alfredo Luenzo había dado a entender que no judicializarían el tema.

Dos miradas

“Los miembros del Consejo elegidos por su calidad institucional de académicos y científicos, jueces en actividad, legisladores o abogados de la matrícula federal, cesarán en sus cargos si se alterasen las calidades en función de las cuales fueron seleccionados”, dice el artículo 3º de la Ley del Consejo de la Magistratura.

El punto, le planteó el abogado Gustavo Arballo a El Cronista, es si Miguel Ángel Pichetto, quien ocupaba una de las bancas de ese cuerpo "alteró su calidad". Lo cual, asegura el profesor de Derecho, tiene dos respuestas posibles: "Una es la que te lleva a mantenerlo: fue elegido en su calidad de legislador, y lo sigue siendo, por lo cual no hay razón para 'cesarlo'".

Mientras que la otra respuesta -se expande Arballo- "habla de una calidad más específica: fue elegido como legislador por un bloque determinado, y ya no tiene ahora esa calidad".

Ante esta disyuntiva, el oficialismo se inclinaba por la primera postura. De hecho, ayer, el diputado del PRO Pablo Tonelli, también consejero, defendió la continuidad de Pichetto en ese cuerpo y destacó que la banca de los legisladores en ese organismo le pertenece a "cada cámara y no a un bloque determinado". El propio rionegrino, días atrás había ratificado su continuidad y había instado a quienes le reclamaban su renuncia "que vayan a la Justicia".

En tanto, desde la oposición, e incluso desde el bloque Justicialista que, hasta su candidatura como vice Pichetto presidía, la reclamaba para sí. Uno de los más duros había sido el senador José Mayans, quien le había exigido que entregue su banca en el Consejo tras su salto al oficialismo.