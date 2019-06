Crece la tensión entre bancos y las fintech por regulación del sistema

De un mutuo recelo al comienzo, bancos y fintech pasaron a una convivencia pacífica en los últimos años en el sistema financiero. Hasta que hace un par de semanas, la rivalidad entre ambos sectores volvió a tomar relevancia. Y ayer estalló.

En el centro del debate está la necesidad de regular o no a las compañías tecnológicas que trabajan en el sistema financiero. Según argumentan los bancos, las fintech no tienen las mismas obligaciones impositivas ni normativas que la banca tradicional.

Así, la semana pasada el presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), Javier Bolzico, se refirió en un discurso a las "asimetrías" y anunció que había presentado "una propuesta política" para "nivelar la cancha" entre todos los jugadores.

Adeba se basó en un informe redactado a su pedido por la consultora FIEL, que ponía el ojo más bien en el rol dentro del sistema local del gigante Mercado Libre, al que identificó como Big Tech, categoría que comparte con las grandes tecnológicas multinacionales como Google, Amazon, Facebook y Apple.

La respuesta de las fintech no se demoró. Ayer, la entidad empresaria que nuclea a más de 160 compañías del sector, emitió un duro comunicado en respuesta. "Desde la Cámara Argentina de Fintech nos parece oportuno reiterar, como venimos haciendo desde nuestra fundación en octubre de 2017, que sólo a través de la colaboración con el sistema financiero tradicional podremos encarar los desafíos de inclusión financiera con los que nos interpela la realidad argentina actual", puntualizaron.

Juan Pablo Bruzzo, presidente de la asociación, lo explicó a El Cronista: "Nos pareció importante sentar una posición para aclarar varios puntos que toma el comunicado de Adeba, que se prestan a confusión".

El también CEO de la fintech de pago Moni dijo: "Adeba habla las fintech como si fuera un sólo gran jugador, cuando es un colectivo que incluye muchos verticales (pagos y transferencias, financiamiento colectivo, préstamos, servicios fintech B2B, insurtech, inversiones, seguridad informática y blockchain y criptomonedas). Algunos están regulados, como el caso de las insurtech por la SuperIntendencia de Seguros o los brokers, por la CNV. Otros, que trabajan en lo que está más ligado al negocio bancario tradicional, no lo están por el Banco Central porque no hacen lo que se llama intermediación financiera. Pero sí, se ajustan a las normas que el regulador le impone al sistema".

Mientras el tono de la discusión aumenta, el Banco Central afirmó que "No hará comentarios sobre este tema por el momento".

El debate se trasladó a las redes sociales. Mientras el comunicado de la Cámara era distrbuido, el VP ejecutivo de Mercado Pago y mano derecha de Marcos Galperín, Osvaldo Gimenez, eligió responderle a Adeba con el hashtag: "No lo hizo un banco" en su cuenta de Twiter. "Hace décadas que la inclusión financiera en Argentina es bajísima. Es más fácil excusarse en la falta de regulación, que innovar y competir", escribió. "Innovamos creando un QR interoperable, se lo ofrecimos gratis a los comercios y en 12 meses ya hubo más de 8 millones de pagos desde celulares".

En conversación con este diario, Gimenez destacó que los productos de su compañía "están incluyendo financieramente a millones de personas" y que estos desarrollos surgieron "sin la necesidad de ningún arbitraje regulatorio como dan a entender los bancos".

Gimenez afirmó que muchas de sus iniciativas, como los pagos QR, apuntan a reemplazar el efectivo, no a desterrar a los bancos. "Lo que pasó fue que la competencia hizo que bajen los precios. En la Argentina, antes de que lancemos nuestros POS Móviles, estos se alquilaban y el alquiler costaba entre u$s 20 y u$s 30 por mes. Esto hacía que el parque total de terminales de pagos sea de alrededor de 800.000; mientras que nosotros, desde que salimos, ya vendimos más de 900.000 POS. El secreto es que lo vendemos por debajo del costo y sin alquiler mensual".

"Hay que competir, y habrá que hacerlo con márgenes que serán cada vez menores, pero es importante hacerlo para aumentar la proporción de personas que acceden a los sistemas financieros", dijo Gímenez.

La pregunta es si el fuego cruzado entre ambos bandos quebrará los espacios de diálogo que los reguladores habían generado, como la Mesa de Innovación Fintech a cargo del BCRA. Tanto en el Central como en la Cámara Fintech aseguraron que el espacio de trabajo conjunto se mantendrá sin cambios.

Más impuestos para la inclusión financiera

Hay un punto en que tanto el Banco Central, como los bancos privados y las fintech están de acuerdo: menos de la mitad de la población argentina posee acceso al mercado de crédito. Y consideran que es clave hacer crecer el índice de inclusión financiera.

Esta es, según una definición de la OCDE, la promoción de un acceso alcanzable a una amplia gana de servicios financieros y la ampliación de su uso hacia todos los sectores de la sociedad.

La torta de los no bancarizados o subbancarizados es el negocio que puede hacer crecer al sistema financiero local y a su vez, ampliar el nivel de formalidad de la población, clave para aliviar la fuerte presión impositiva.

Justamente, el tratamiento impositivo es uno de los puntos en los que los bancos reclaman la "desigualdad de condiciones".

Un viejo reclamo que se actualizó cuando en las últimas semanas se creó la Ley de Economía del Conocimiento, que le da ventajas tributarias a empresas que generen "empleo de valor agregado". La queja de las entidades "tradicionales" en este aspecto es que "no puede dársele el mismo incentivo impositivo a una startup que recién está comenzando, que a una empresa tecnológica gigante".

El sector fintech responde que sus compañías, diversas en sus modelos de negocios, cumplen con los regímenes impositivos. Pero que, además, incluir a más cantidad de personas al mundo de los pagos, contribuye a incrementar la formalidad de la economía.