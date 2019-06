Mercosur: temen que el acuerdo con la UE sea sólo reputacional y primarizador

"La Unión Europea cedió poco en general. Es un acuerdo más reputacional que otra cosa", explicó a El Cronista una fuente del sector empresarial que suele mantener conversaciones con el Gobierno respecto de los lineamientos de un posible entendimiento Mercosur - UE.

"Hay una mirada muy ingenua. Nosotros abrimos y a cambio recibimos la promesa de inversiones lo que marca que es más reputacional que de comercio el entendimiento. Y, además, lo estamos haciendo con un bloque que crece muy poco desde el punta de vista económico y que mantiene fuerte restricciones. Por ejemplo, los subsidios agrícolas no se tocan pero nosotros bajamos los aranceles", agregó.

Aunque entre los privados persiste la idea que per sé es necesario cerrar las negociaciones con la Unión Europea, en los sectores industriales y de fuerte inversión en I+D como los laboratorios no están convencidos. "Se especula que se viene un cronograma de baja de aranceles, cupos y caída de normas sanitarias. Como de nuestra parte hay más aranceles, la baja es mayor, pero hay sectores claves que la UE no va a modificar".

Pero no sólo en la Argentina especulan que el acuerdo apunta a una primarización del Mercosur. "En materia agroindustrial la UE apuntó a cupos bajos desde el día uno, pero se está logrando mejorar eso. Por eso no se concluyó", explicaron a El Cronista desde uno de los grupos negociadores de los países del Mercosur.

Ese es el esquema de desgravación en donde las canastas de productos "más cortas" están dentro de un plazo de cinco años y las más largas en 15 años.

Un ejemplo de esto podría ser el entendimiento para el capítulo automotor en donde se establecen 15 años con entre 8 y 10 años de gracias en donde en ese período no se desgrava el arancel sino que hay un cupo tanto para los automóviles como las autopartes. A cambio, el Mercosur también abre sus mercados con un cupo de cero por ciento de arancel para automóviles y piezas.