Stornelli pidió llevar a juicio a Cristina en la causa de los cuadernos

El fiscal federal Carlos Stornelli pidió hoy que la expresidenta Cristina Kirchner, varios ex funcionarios de su gobierno y empresarios como Carlos Wagner, Ángelo Calcaterra y Ernesto Clarens, entre otros, vayan a juicio oral y público por asociación ilícita.

El extenso pedido de elevación parcial para que la causa de los cuadernos por las anotaciones del chofer Oscar Centeno y funcionarios arrepentidos vaya a juicio fue hecho ante el juez federal Claudio Bonadio, quien ahora debe correr vista a las defensas para que opinen si corresponde esa instancia.

La causa tiene en cabeza de la asociación ilícita a la ex mandataria por los bolsos con dinero que habría recibido según las anotaciones y declaraciones del chofer Centeno.

En un escrito de 678 paginas, la fiscalía pidió mandar a juicio a la ex presidenta, el ex ministro de Planificación Julio De Vido y su mano derecha Roberto Baratta, junto a los ex funcionarios Nelson Lazarte, Rafael Llorens, José Maria Olazatgasti, Rudy Ulloa, José Lopez, Juan Manuel Abal Medina y Hugo Larraburu.

La lista también incluye al chofer Oscar Centeno y a los empresarios Carlos Wagner, Ernesto Clarens, Gerardo Ferreyra, German Nivello, Oscar Thomas, Hernán Gómez, Fabián Ramón, Walter Fagyas, Carlos Mundin, Claudio Glazman y Juan Carlos De Goycoechea.

Asimismo, la fiscalía pidió que vayan a juicio a Raul Vertua, Ángelo Calcaterra, Hector Sánchez Caballero, Armando Loson, Nestor Otero, Juan Lascurain, Alberto Taselli, Hernan del Rio, Aldo Roggio, Alejandro Ivassinevich, Benjamin Romero, Jorge Balan, Hugo Dragonetti, Hugo Eurnekian, Rodolfo Poblete, Enrique Pescarmona, Francisco Valenti, Osvaldo Acosta, Jorge Neira, Raul Copetti, Víctor Gutiérrez, Julio Alvarez, Ruben Aranda y Miguel Angel Marconi.

Stornelli dejó afuera de esta instancia a los empresarios de Techint Luis Betnaza y Héctor Zabaleta, quien había declarado como arrepentido.