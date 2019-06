Por un error en el sistema, los bancos retienen impuestos sobre plazos fijos web

Hace poco más de un mes que el Banco Central (BCRA) puso en marcha el mecanismo que permite a los bancos tomar plazos fijos de no clientes vía web.

La normativa generó competencia entre los bancos y los usuarios bancarios, seducidos por las altas tasas que ofrecían algunas entidades, empezaron a constituir estos depósitos en los primeros días de abril.

Ahora, cuando el capital y los intereses vuelven al banco, algunos de los depositantes se llevan la sorpresa de ver una retención impositiva.

En el caso de los individuos que operan desde una caja de ahorros la deducción se realiza mediante el Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias (Sircreb), que toma un porcentaje de los fondos que entran a cuenta del pago de Ingresos Brutos.

Cuando el capital y los intereses vuelven a la cuenta de origen, algunos de los depositantes ven una retención impositiva.

Así explicó la situación Maximiliano Ybarra, uno de los clientes afectados. "Hice un plazo fijo de $ 10.000. Cuando venció se me acreditaron $ 10.492,86 y el lunes siguiente debitaron de mi cuenta $ 396,65 en concepto deducción del Sircreb por los fondos del plazo fijo provenientes del Credin (crédito inmediato)". Y añadió: "En un principio no se trata de mucho dinero, pero la deducción se come todo el interés ganado".

Otro cliente con el mismo problema afirmó: "Me retuvieron $ 13.500. Hice el reclamo en el banco y me dieron un plazo de hasta 17 días hábiles para resolverlo".

En el caso de quienes se manejan desde una cuenta corriente, también puede aparecer una retención al momento de constituir el plazo fijo, ya que se le cobra el impuesto a los Débitos y Créditos, más conocido como impuesto al Cheque.

Las retenciones se realizan en colocaciones originadas tanto desde cajas de ahorro como de cuentas corrientes

Cuando se inició la operación, tanto el BCRA como la Afip aclararon que los plazos fijos online para no clientes estaban exentos de todo tipo de tributos. En esa línea, fuentes bancarias reconocieron que se trata de un error y explicaron los pormenores del tema.

"El BCRA no reguló sobre qué sistema se iba a montar esta nueva funcionalidad y cada banco lo hizo como le pareció. Por lo tanto, algunos usan el Debin y Credin (para debitar y acreditar los fondos), mientras que otros devuelven el capital y los intereses vía transferencia", comentaron.

"Para los bancos es muy difícil porque Coelsa (la entidad compensadora) no le otorgó un código de transacción a estas acreditaciones. Por lo tanto, nuestros sistemas no pueden detectar automáticamente si ese ingreso de fondos corresponde a la devolución de un plazo fijo web que venció o si viene de otro lado y está gravado", agregaron.

Los primeros casos aparecieron la semana pasada, al vencer los depósitos a 30 días que se hicieron a inicio de abril

Es por ello que los bancos están haciendo un "trabajo manual" para entrecruzar los datos y hacer la devolución de la retención mal imputada. "Tenemos que ver si el CBU de donde proviene el dinero es de uno de los bancos requirentes (los que ofrecen plazos fijos a no clientes) y a partir de ahí presumimos que el cobro del impuesto es erróneo y lo devolvemos al día siguiente. Sin embargo, la experiencia del cliente está afectada", contaron.

Otro jugador del sector bancario señaló: "Por ahora no tuvimos reclamos por retención a cuenta de ingresos brutos pero sí hubo 2 o 3 casos de impuesto al cheque. Suponemos que en las próximas semanas, a medida que vayan venciendo los plazos fijos a 30 días que se hicieron a principios de abril, habrá más personas afectadas. En estos casos, el cliente se tiene que acercar a la sucursal e iniciar el reclamo para que se realice la devolución".

Desde los bancos indicaron que están esperando a que Coelsa realice el desarrollo necesario para identificar correctamente a los débitos y créditos provenientes de plazos fijos web para no clientes, de modo de evitar las retenciones innecesarias y ahorrarle molestias a los clientes. Sin embargo, la cámara compensadora no les dio un plazo cierto para la implementación de la mejora.