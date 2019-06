En un lugar muy, muy lejano

"En términos de centros de gravedad del mundo de los negocios, América del Norte es el presente. Los emergentes son el futuro. El mundo está moviéndose hacia Oriente". La frase, dicha por el director de Mercados Emergentes de una multinacional, suena más o menos similar a algo que se viene escuchando cada vez con más fuerza. Con China a la cabeza, parecería que es el turno de Oriente de "adueñarse" del eje geopolítico del mundo.

Desde este lado del mundo -y en el extremo austral- a veces es difícil dimensionar este cambio. Pero tres meses en Asia -el tiempo que, por motivos familiares, me tocó vivir con base en Singapur- bastó para verlo con otros ojos. Los datos duros: la población de China rondaría los 1400 millones; Japón, 126,8 millones; y el Sudeste Asiático, 641 millones. Pero esos números se vuelven realidad a la hora de subir a un subte en Tokio, Singapur o Seúl: un hormigueo de gente tan densa que, en comparación, uno siente que la combinación de las líneas B, C y D debajo de la 9 Julio está vacía incluso en hora pico.

Dicen que China produce dos nuevos multimillonarios cada dos semanas (o sea, con fortunas de más de u$s 1.000 millones). Un tarde húmeda y calurosa (como todas) en el Ion, uno de los shoppings más modernos y lujosos de Singapur, muestra a decenas y decenas de orientales haciendo fila para entrar a locales de los que salen con múltiples bolsas. ¿Cadenas de fast fashion? No, marcas de lujo como Louis Vuitton, Gucci o Prada, que tuvieron que implementar sistemas con sogas para organizar la entrada a sus tiendas -con personal de seguridad incluido- porque no dan abasto con la demanda.

El cambio en la sociedad y una naciente clase media que "sale" al mundo se hace realidad en uno de los dos aeropuertos de Bangkok, capital de Tailandia y hub para moverse hacia el resto del Sudeste Asiático o Europa. Cientos y cientos de personas haciendo check in en las decenas de mostradores de las aerolíneas low costcon valijas, mochilas y paquetes, en lo que para la gran mayoría es la primera salida de su país. Siempre, claro, hay códigos universales: todos llenan el carry on hasta el último gramo permitido para evitar pagar el despacho.

Muchas de las consecuencias de este crecimiento no son tan positivas. Cualquier día en Seúl muestra a miles y miles de personas con barbijo bajo un sol que nunca termina de asomar. No porque le tengan miedo a los gérmenes, sino porque el nivel de smog en cualquier día es tan alto que un par de horas en la calle producen picazón de garganta y ojos. La cosmética coreana, tan alabada y codiciada en el mundo, es imprescindible para que la piel sobreviva a esos niveles de contaminación.

Y para progresar hay que trabajar. Mucho. Japón y su cultura del trabajo sean quizá uno de los ejemplos preferidos para hablar sobre cómo una isla de 377.000 kilómetros se convirtió en potencia. El lado B: después de jornadas extenuantes de 12 o 14 horas, los oficinistas de Tokio se toman el subte, salen a beber hasta casi perder la conciencia y duermen en hoteles cápsula donde al otro día se despiertan, se bañan, salen a trabajar y la rueda vuelve a girar.

Como todos los cambios con impacto mundial, los desafíos son muchos -y grandes. Desde si el planeta está preparado para este desarrollo -a nivel ambiental y de alimentos, por ejemplo- hasta si los toques autoritarios de muchos gobiernos asiáticos son "trasladables" a la cultura occidental, tan acostumbrada a la privacidad en muchos ámbitos. Pero el futuro oriental parece muy cercano -casi inevitable- una noche calurosa y húmeda (como todas) en Gardens by the Bay, esos árboles típicos de la postal singapurense que parecen salidos de la película Avatar y que todos los días, a las 20 y a las 20.30, combinan un show de luces y música que, justo esta noche, es de bandas sonoras de grandes éxitos de taquilla como Harry Potter o Star Wars. Por un momento, es estar en una galaxia muy, muy lejana...