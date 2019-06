Lavagna y Urtubey quieren a Camaño como candidata en la provincia

Pasadas las 14 y luego del desfile en conmemoración por fallecimiento de Miguel de Güemes, el gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey compartió una conferencia de prensa con el exministro de Economía Roberto Lavagna, que participó de los eventos festivos organizados en el norte de la Argentina.

Desde allí, los compañeros de fórmula respondieron algunas preguntas sobre Consenso Federal 2030, el espacio político que comparten, respecto de cuáles son las alianzas y las candidaturas que están analizando.

Lo primero que debieron responder fue quién sería el o la referente de Consenso Federal 2030 para la provincia de Buenos Aires. Fue Urtubey el encargado de responder y pateó fuera de la cancha las definiciones. "Justo cuando se habló de candidaturas estaba charlando la Dra Camaño y no escuchó pero no hay peor sordo que el que no quiere oir", broméo Urtubey, dejando en claro que hay un debate referido a la posibilidad de que la presidente del bloque en Diputados del Frente Renovador dispute el ejecutivo bonaerense.

"Esta semana vamos a resolver las candidaturas", dijo el gobernador salteño. De esta manera también evitó confirmar cómo será la fórmula de Consenso Federal 2030, aunque reconoció el liderazgo de Roberto Lavagna. "Entendemos que no existe la bicefalía. Nuestro espacio tiene una conducción que es la de Roberto Lavagna", remarcó.

Schiaretti, el álbum de fotos viejo y las dos políticas más importantes si son electos



Una de las preguntas que se abrieron luego de que Miguel Ángel Pichetto y Sergio Massa abandonaran su participación en el espacio es cuál será el rol del gobernador cordobés Juan Schiaretti en las próximas elecciones presidenciales. Eso tampoco quedó claro, porque Urtubey no dio precisiones sobre si formará parte o no del armado.

"Para mí uno de los mejores gobenadores que tiene la Argentina. Muy coherente en el sentido de defender una posición política en el marco de atracción de dos polos. Eso es un valor importantísimo. Pero estamos hablando con dirigentes de distintos sectores. Esto no se resuelve acumulando dirigentes. Hay que hablarle a la gente", dijo Urtubey.

Cuando les consultaron sobre cómo puede interpretarse la foto de los cuatro miembros de Alternativa Federal, que nucleaba a Massa, Pichetto, Urtubey y Schiaretti, el gobernador de Salta intentó salir del paso con una "humorada".

"Las fotos sirven para un álbum y de repente mirás y decís ¿y este quién era?. Hay vida aparte de Macri y de Cristina. Entiendo que es el camino más dificil el que conduce Lavagna y que yo lo acompaño, porque se trata de ser coherente", señaló Urtubey.

Lavagna dio detalles además de por qué las candidaturas de Alternativa Federal no se definieron en las PASO. "Es muy difícil hacer un proceso de interna cuando parte de los que querían participar estaban en un proceso de dejarse atraer por uno de los polos de la grieta. Las dos cosas conjuntamente no podían hacerse. El panorama se fue esclareciendo solo. Algunos se fueron hacia un lado, otros hacia otro y algunos nos quedamos en esta linea, que pretendemos que sea una linea de futuro porque no se trata de volver atrás ni de continuar con lo que tenemos. Tanto la actual como la pasada nos parece no satisfactoria y hay que definir una alternativa de futura", aseguró el economista.

Los dos dirigentes pusieron el foco además en dos políticas que consideran fundamentales para un mandato en caso de llegar a la Casa Rosada. Por un lado, aseguraron que hay que conformar un "Consejo Económico Social", para que asesore sobre las preocupaciones y las prioridades que deben guiar la política pública; y por otro la redefinición del Jefe de Gabiente de la Nación, que tiene que acercarse más a lo que fue el espíritu de la Convención Constituyente.

La situación económica y el Efecto Pichetto en los mercados

El economista Roberto Lavagna hizo una lectura muy crítica sobre la situación que atraviesa la Argentina.

"Ya tenemos 8 años de estancamiento económico. Cuatro del gobierno anterior y los cuatro de este, aunque en estos últimos dos hay un decrecimiento de la producción, del empleo, una tasa de inflacion que hoy es el doble que la de 2015, una tasa de despidos de 300.000 puestos de trabajo y un hecho nuevo que es un muy fuerte endeudamiento externo. Entonces tenés una economía estancada, una sociedad en retroceso con aumento de la pobreza y la indigencia y esa va a ser la realidad en grandes términos. Llegada esa responsabilidad (la de asumir en el Gobierno) no esperen de nosotros un llorisqueo permanente. Hay que explicarlas y ponerlas en claro para saber cuál es el punto de partida y sin estar a cada dificultad diciendoló. Lo que hay que poner es mucha garra y mirar para adelante", aseguró.

Sobre el efecto que se produjo en los mercados después de la confirmación de la candidatura a vice de Pichetto, Lavagna analizó: "Los mercados en el mundo y en la Argentina se mueven con una cortedad de visión muy fuerte. Frente a ciertos hechos reaccionan todos de la misma manera: o con euforia o con sensacion de catástrofe. La realidad argentina no ha cambiado por lo que ha pasado en los mercados, sino por lo que ha pasado en los supermercados. Esos entusiasmos repentinos hay que dejarlos para las minorias que son los que sacan beneficios de esos entusiasmos repentinos. El pueblo no saca beneficios. Nada de eso ha cambiado porque alguien haya sido designado en tal o cual posición".