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Control Remoto Domingo 16 de Junio de 2019
Facebook Watch ya tiene más de 140 millones de "televidentes" diarios
|MONEDAS
|Compra
|Venta
|DÓLAR B. NACIÓN
|1,3514
|43,0000
|45,0000
|DÓLAR BLUE
|-0,2208
|45,0000
|45,2000
|DÓLAR CDO C/LIQ
|5,2640
|-
|46,0173
|EURO
|0,7182
|49,3172
|49,3372
|REAL
|-0,0850
|11,2746
|11,2783
|BITCOIN
|2,6135
|8.450,1000
|8.453,3000
|TASAS
|Varia.
|Ultimo
|BADLAR PRIV. Pr. ARS
|-0,9650
|51,3125
|C.MONEY PRIV 1RA 1D
|-0,3774
|66,0000
|C.MONEY PRIV 1RA 7D
|-0,3717
|67,0000
|LIBOR
|0,0531
|1,0546
|PLAZO FIJO
|0,0000
|52,5000
|PRESTAMO 1RA $ 30D
|-0,4905
|71,0000
|TNA 7 DIAS
|-4,8071
|50,1000
|BONOS
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|BODEN 2015
|0,0000
|1.424,50
|1.424,50
|BOGAR 2018
|0,0000
|9,82
|9,82
|BONAR X
|0,0000
|1.585,50
|1.585,50
|CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)
|1,2750
|139,00
|137,25
|CUPÓN PBI EN PESOS
|36,9048
|2,30
|1,68
|DISC USD NY
|0,7438
|121,90
|121,00
|GLOBAL 2017
|0,0000
|1.676,00
|1.676,00
|BOLSAS
|Varia.
|Puntos
|MERVAL
|-0,1700
|40.646,2800
|BOVESPA
|-0,7400
|98.773,7000
|DOW JONES
|-0,0700
|26.106,7700
|S&P 500 INDEX
|-0,1612
|2.891,6400
|NASDAQ
|-0,5200
|7.837,1300
|FTSE 100
|0,1400
|7.139,7600
|NIKKEI
|-0,5800
|21.803,9500
|COMMODITIES
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|SOJA CHICAGO
|1,0417
|329,6829
|326,2841
|TRIGO CHICAGO
|0,7470
|198,2323
|196,7626
|MAIZ CHICAGO
|2,5452
|178,4377
|174,0088
|SOJA ROSARIO
|0,0000
|233,5000
|233,5000
|PETROLEO BRENT
|1,2233
|62,0600
|61,3100
|PETROLEO WTI
|0,4591
|52,5200
|52,2800
|ORO
|0,0672
|1.340,1000
|1.339,2000