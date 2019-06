Se cortó la luz en todo el país: qué pasó y a quiénes afecta

Esta mañana gran parte del país amaneció sin luz. Las zonas afectadas son variadas: desde Ciudad de Buenos Aires hasta Salta y Santa Fe. Incluso el país vecino de Uruguay reportó problemas en su suministro eléctrico.

Tierra del Fuego no fue afectada dado que no se encuentra conectada al Sistema Interconectado Nacional.

Se desconocen las causas de fondo pero Edesur, la distribuidora para la zona sur de la capital y Gran Buenos Aires, reconoció que se trata de “una falla masiva en el sistema de interconexión eléctrica” que dejó sin energía a toda la Argentina y Uruguay.

La Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas de Uruguay (UTE) manifestó que "a las 7:06 am un desperfecto en la red Argentina afectó el sistema interconectado dejando sin servicio todo el territorio nacional y a varias provincias de ese país”. Según un exfuncionario de la actual gestión "es la primera vez en la historia que pasa algo así. Todos los generadores funcionan interconectados y van ajustando su entrada y salida al nivel de demanda. Un incidente ocurrió y una cadena de maniobras y actuaciones automáticas llevaron al blackout".

El corte del suministro se produjo alrededor de las 7 am del domingo y los usuarios coparon las redes sociales con quejas y también alertas sobre qué parte del país fue afectada.

Algunos reportes indican además que zonas de Paraguay, Chile y Brasil también se encontrarían sin luz.

La página del ENRE, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, experimentó esta mañana una caída de sus servidores debido a las demandas de los usuarios.

A las 9 de la mañana el Gobierno emitió un comunicado a través de la Secretaría de Energía. Allí dijeron "a las 7:07 am se produjo un colapso en el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) que produjo un corte masivo de energía eléctrica que afectó a todo el país y también a Uruguay". Y agregó: "las causas se están investigando y aún no están determinadas. Ya se comenzó con la recuperación en las regiones de Cuyo, NOA y Comahue y se está abriendo el resto del sistema para continuar con la recuperación total que se estima puede llegar en unas horas". Después agregó que el problema se habría originado en Yaciretá, lo que produjo un corte de manera automática y el resto de los generadores no pudieron compensar la pérdida.

Luego de las 9.30 de la mañana la energía comenzó a retornar lentamente a los lugares afectados, entre ellos Entre Ríos, Salta y Mendoza, así como el algunas zonas de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. De acuerdo a la información brindada por Edesur, la restitución completa del sistema puede llevar entre seis y ocho horas. A las 9.53 informaron que ya le habían restituido la electricidad a 34.000 clientes. El proceso de energización empezó esde los puntos fuertes del sistema: Yaciretá, Chocón y Salto Grande. Transener abrió el sistema y se está energizando nuevamente para regularizar el servicio.

Ya a partir del mediodía, 20% de los usuarios ya registraban consumo de luz: la demanda pasó de 1000 megawatts a 3000 megawatts, cuando el promedio de consumo es 15.000 megawatts. Se espera que se llegue a esa cifra en pocas horas.