Ordenan investigar a Echegaray por la filtración de imágenes de Nisman llegando al país antes de su muerte

El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, ordenó investigar al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, por la filtración de las imágenes del fiscal Alberto Nisman ingresando al Aeropuerto de Ezeiza, días antes de aparecer sin vida en su departamento.

El magistrado tomó la decisión al condenar al empleado aduanero Gonzalo Horacio Tzareff a un año de prisión en suspenso e inhabilitación para ejercer cargos públicos por dos años, luego que éste reconociera que tomó las imágenes por órdenes de Echegaray y se las llevó tres días después del hallazgo de Nisman sin vida en su departamento.

Tzareff fue condenado por violación de secretos y de la privacidad en concurso ideal agravado por tratarse de un funcionario público: concretamente con su celular filmó de un dispositivo los movimientos de Nisman cuando llegó a la terminal aérea proveniente de unas vacaciones por Europa con sus hijas el 12 de enero de 2015.

La llegada del fiscal fue dos días antes de entablar la denuncia contra Cristina Kirchner por el encubrimiento del atentado a la AMIA.

En el juicio, Tzareff detalló que el día 20 lo llamó el subdirector general de Operaciones Aduaneros Impositivas, Daniel Santanna, y le pidió tener los movimientos migratorios de Diego Lagomarsino, hoy imputado por el homicidio de Nisman, y de su pareja. Al día siguiente, el 21, recordó que le envió un mail la misma persona solicitándole movimientos migratorios de dos personas identificadas por número de CUIT, quienes resultaban ser Alberto Nisman y su ex mujer, la jueza Sandra Arroyo Salgado.

Tzareff recordó que vio las imágenes del arribo de Nisman: "Hizo el trayecto migraciones, va a recoger sus valijas a la cinta, y ahí ve que se contacta con una tercera persona, que va a su encuentro, que se identifica como empleado de la Secretaría de Inteligencia y a veces de Presidencia de la Nación, y que luego lo esperaban dos personas".

En su declaración dijo que lo que vio no pareció "indiferente" puesto que Nisman había muerto y llamó a Santanna. Este último lo volvió a contactar en los días siguientes y le dijo que "el tema era grave y que Echegaray había pedido que le llevara las imágenes de la llegada del fiscal".

El encuentro con Echegaray

Tzareff contó que llevó las imágenes a la sede de la AFIP, en Azopardo 350, a las 23 horas del 21 de enero de 2015, por pedido de Echegaray quien lo recibió junto a Santanna y otros funcionario del área de Legales del organismo.

"Me solicitaron que descargue las filmaciones en la computadora, luego me agradecieron y me pidieron reserva. Al día siguiente me enteré por los medios de las imágenes", declaró.

Otros testigos confirmaron los mails y la reunión con el titular del organismo tributario, publica la NA.

El fiscal de juicio Sergio Mola precisó que "sin la realización de la conducta desarrollada por el imputado, las imágenes en cuestión no hubiesen sido difundidas". Y agregó: "Santanna reconoció que le requirió las imágenes a Tzareff por pedido expreso de quien fuera director de la AFIP y que como lo mencionó el justiciable en su declaración, existió una reunión entre Echegaray, alguno de sus asesores y el imputado en la que éste hizo entrega de las imágenes en cuestión".

Y concluyó: "Se encuentra demostrado que Tzareff entregó a terceras personas una información que le está vedada revelar y que fue ilegítima"