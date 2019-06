Pichetto: "Estoy convencido de que vamos a ganar en primera vuelta"

Tras aceptar la candidatura a vicepresidente por el oficialismo, Miguel Ángel Pichetto, se mostró confiado de cara a las próximas elecciones de octubre y dijo que estar convencido de que "el Gobierno va a ganar en primera vuelta".

"Alternativa Federal tenía un camino de construcción de un espacio del medio que era el de la interna para definir los liderazgos. Hubo problemas con la intransigencia de Roberto Lavagna y algunas decisiones personales de otros miembros. En ese marco entendí que la polarización estaba definida en la Argentina. Estoy convencido de que el Gobierno va a ganar en primer vuelta. Sin ninguna duda", señaló en una entrevista con el canal TN.

El senador rionegrino habló también de su desembarco en la coalición oficialista: "Hubo una actitud generosa del radicalismo y fue un gesto político que puede recrear algunos acuerdos históricos que hubo (como el de Alfonsín con Cafiero en los '80). Pero la audacia fue del Presidente".

Pichetto, que ayer fue invitado a la reunión de Gabinete en Casa Rosada, fue tajante al referirse a las críticas que recibió tras su decisión: "No dejé de ser peronista. No renuncié a mis posiciones políticas. Voy a Cambiemos con mi impronta. El vicepresidente no tiene que iluminar mucho, tiene que estar en una zona opaca. La centralidad está en el Presidente".

Efecto Pichetto en la economía

Pichetto relativizó que las buenas noticias económicas de esta semana tengan que ver con su designación.

"La baja del dólar y la desaceleración de la inflación se dieron porque los mercados visualizaron de que no hay riesgo de volver al pasado. Ellos no votan, pero gravitan", afirmó.

Y continuó: "Visualizan en la decisión del Presidente la conformación de una estructura de poder medianamente previsible, con caminos certeros y un rumbo claro. La convocatoria a un hombre de la oposición es un acto de audacia".

En el final de la charla, Pichetto manifestó: "Hubo datos relevantes de la economía que empiezan a dar síntomas de reactivación. Hay que avanzar en acuerdos económico sociales. La etapa que viene requiere de una sumatoria de voluntades que pongan a la Argentina en la modernidad".