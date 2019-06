Melconian y Artana prevén que el dólar se mantendrá estable hasta las PASO

Son dos de los economistas más escuchados por los empresarios y el establisment financiero, ese sector que el Gobierno denomina círculo rojo. Y ayer volvieron a captar la atención de lo hombres y mujeres fuertes del mercado financiero.

Carlos Melconian, economista y fundador de Macroview consultora que preside, y Daniel Artana, economista en jefe de FIEL, disertaron ayer en la Convención Anual del IAEF y señalaron que el tipo de cambio se mantendrá "estable" hasta las PASO y que, a partir de ese momento, "dependerá de la diferencia que se saquen las fórmulas. Si son tres puntos, no creo que haya mucha alteración, si son 10 puntos puede ser que haya algún cambio", especifico el ex presidente del Banco Nación. En todo caso, ambos especialistas entienden que si la calma cambiaria llega a su fin, el Banco Central tiene reservas para afrontar mayor presión hasta octubre.

Artana, quien vaticinó que para las elecciones de octubre habrá "una mejora en los salarios y las jubilaciones" pero con una inflación "en torno al 2%", señaló que hay "suba de precios contenidos" que habría que ver como impacta en la inflación.

Luego de asegurar que su "sensación" es que "la señora -por CFK- no cambió", dijo que "no hay financiamiento para hacer una aventura popular". Respecto a las posibilidades de default, Artana dijo que "si estamos dispuestos a hacer lo que hay que hacer, la deuda no es un problema. Aún con la fórmula Fernández-Fernández haciendo algo normal, hay que ser muy burros para ir a un default".

Por su parte, Melconian se mostró en la misma línea que Artana en algunos aspectos pero se diferenció en que el FMI "bajó la orden de poner la plata que Argentina necesita hasta 2019" y que frente a eso para el próximo gobierno "no hay alternativa, hay que negociar con el FMI. Si no se negocia, se va al default", sentenció.

Por otra parte, el economista señaló que con las pyme "pagando esta tasa y el PBI cayendo 1%, hay vida para la elección, pero con una disrupción cambiaria, sonaste". A partir de esto, reclamó un plan macroeconómico "integral" para el próximo gobierno que contenga reforma laboral y previsional.