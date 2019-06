Sólido crecimiento de Paraguay borra las sombras de su historia

Los extranjeros que visitaban Paraguay a comienzos del siglo XXI describían al país sin litoral como poco más que un páramo con pocas oportunidades y marcado por una historia de guerra, dictadura y corrupción.

Si regresaran ahora, no lo reconocerían. Durante la última década han surgido brillantes rascacielos en Asunción, la capital, testimonio de las tasas de crecimiento económico nacionales que son la envidia del resto de América Latina.

En los últimos 15 años, el crecimiento de Paraguay fue de 4,5% en promedio. El PBI creció de cerca de u$s 7000 millones en 2003 a casi u$s 40.000 millones hoy, y la clase media de Paraguay se ha duplicado. El PBI per cápita superó los u$s 5800 anuales, según cifras de 2017 del Banco Mundial, muy inferior al de Brasil, pero el índice de pobreza disminuyó considerablemente desde los primeros años del siglo.

A Paraguay le fue muy bien durante el auge de los commodities de los últimos 15 años, contó Dionisio Borda, que fue ministro de finanzas dos veces desde 2003 y a quien se le atribuye la implementación del sistema que impulsó gran parte del progreso económico del país. "Pero el sistema no es sostenible", agregó.

Gran parte del reciente crecimiento de Paraguay se debió al gran aumento de las exportaciones de soja y carne vacuna, y hoy es uno de los diez principales exportadores mundiales de ambos productos. Los expertos coinciden, sin embargo, en que el país debe diversificar aún más su economía.

El ingrediente esencial para que el crecimiento continúe es la inversión extranjera, pero la debilidad institucional sigue siendo una seria preocupación para los inversores. Cabe destacar que el poder judicial no es independiente de la legislatura, a la que se le otorgó amplios poderes para nombrar y destituir a los jueces con el fin de diluir la supremacía de la presidencia tras la caída de Stroessner. Desde entonces, los políticos frecuentemente se entrometen con el poder judicial para proteger sus propios intereses.

Paraguay tiene una estricta legislación que impide que el déficit fiscal supere el 1.5% del PBI. A los inversores extranjeros les atraen los bajos impuestos y los reducidos costos laborales. La electricidad también es barata gracias a la enorme represa hidroeléctrica de Itaipú. Aunque una mayor inversión extranjera directa sería bien recibida, las inversiones subieron de u$s 1000 millones en 2003 a más de u$s 6000 millones en 2017.