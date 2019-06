Las PASO reales que se pueden concretar: cuáles son y quiénes compiten

Como en el experimento de Schrödinger, en la que en una caja cerrada se desconoce si un gato encerrado está vivo, muerto o ambas al mismo tiempo, con las PASO del flamante Frente de Tod@s ocurre lo mismo. Sergio Massa continúa insistiendo con ser precandidato presidencial para enfrentar al binomio Fernández-Fernández pero no es el único: todavía, al menos en público, no se bajó Daniel Scioli.

"Hasta el 22 hay tiempo", repiten desde todos los sectores que acordaron ir juntos. Las definiciones se estirarán, entonces, hasta e último minuto de la medianoche del sábado, antes del cierre de las listas ante la Justicia Electoral. Todo está sobre la mesa, de lo macro a lo micro, con Tigre como caso paradigmático, con una María Eugenia Vidal que puede llegar a tener un candidato que no se imaginaba.

Como si nada ocurriera a su alrededor, Scioli se mostró ayer con quien fuera su ministra de Economía, Silvina Batakis, en la presentación de su libro en el Café de los Angelitos. "Él dijo el 14 de marzo que era precandidato a Presidente y hasta ahora no dijo lo contrario", repiten cerca del ex gobernador. Como Massa, prometen en su entorno, está a la espera de que Cristina Fernández de Kirchner habilite una primaria. Desde el kirchnerismo admiten que dos boletas es difícil y tres, casi imposible.

En la intendencia de Tigre no paran de sonar los teléfonos. La insistencia de Massa para cerrar Todos con su esposa Malena Galmarini como única postulante para recuperar el ground zero renovador habilitó llamados de otros espacios. El actual alcalde Julio Zamora, uno de los primeros massistas en ir al Instituto Patria, no dudó en denunciar que su ex jefe político busca "proscribirlo", con sus pares peronistas sin tenerle una mano, mientras estaría evaluando opciones alternativas: desde ir con boleta corta a competir por afuera. Este segundo escenario ilusiona tanto a los armadores del lavagnismo como a Cambiemos, al punto que uno de los que ya lo habría llamado es el ministro vidalista Joaquín de la Torre.

Me reuní con @rozichjuanmanue, Secretario General de la CGT regional Zona Norte y Cristian Bono, encargado de la secretaría de Legales para conversar sobre la grave situación que está sufriendo la Argentina. Estamos unidos para volver a poner de pie a nuestro país. pic.twitter.com/rzYWk5a30n — Malena Galmarini (@MalenaMassa) June 13, 2019

Si Zamora compite contra el massismo, en cualquiera de las variantes, y gana, sería un duro golpe contra el recientemente unido peronismo pero mucho más para el propio Massa. "Soy peronista", remarca el intendente y presidente del PJ local a sus pares. Pero hoy el peronismo tiene un huevo en cada canasta.

Hay otros distritos bonaerenses que serán caldo de cultivo de rumores hasta el 22J. Si bien la cláusula es "con intendente propio, no hay PASO", válida tanto para intendencias K como renovadoras, no está tan claro qué sucederá en los que gobierna el oficialismo. La bajada de línea es prohibir las primarias donde haya un candidato o candidata con chances de ganar. En Quilmes, Cristina Kirchner impuso a la camporista Mayra Mendoza, si bien hay otros aspirantes. En Lanús, por caso, hay dos con pretensiones, de ambos espacios. En Mar del Plata, el ex intendente Gustavo Pulti anunció que competirá con boleta corta porque Todos apostó a la camporista Fernanda Raverta.

La misma orden bajó el jefe de Gabinete vidalista Federico Salvai. Pero siempre hay una excepción que confirma la regla. Y vuelve a aparecer la ciudad balnearia: Vidal tachó al vecinalista Carlos Arroyo que buscará su reelección por afuera de Cambiemos, en una interna en la que sólo quedaron anotados Guillermo Montenegro y la concejal radical Vilma Baragiola. En el camino habrían quedado Maximiliano Abad y Guillermo Castello de la Coalición Cívica.

En San Isidro, reeditando lo que hizo Martín Lousteau con Horacio Rodríguez Larreta, el titular de la AABE Ramón Lanús publicó un video-selfie para reclamarle una PASO a Gustavo Posse, aliado cambiemista, quien tenía la supuesta garantía vidalista de no tener competencia. Incluso le recuerda algo que el radical Posse trata de mantener en el olvido: su condición de virtual Barón del Conurbano, etiqueta que no sólo le vale a los peronistas.