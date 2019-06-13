  1. EL CRONISTA
  2. DEPORTES
  3. LOS PUMITAS
Deportes Jueves  13 de Junio de 2019

Los Pumitas derrotaron a Francia y clasificaron a semifinales del Sub 20

Mercados Online
MONEDAS Compra Venta
DÓLAR B. NACIÓN-0,447442,500044,5000
DÓLAR BLUE0,111244,800045,0000
DÓLAR CDO C/LIQ0,7180-44,0300
EURO-0,405349,028149,0906
REAL0,271011,306111,3218
BITCOIN-0,02628.170,05008.174,1300
TASAS Varia. Ultimo
BADLAR PRIV. Pr. ARS0,000052,3125
C.MONEY PRIV 1RA 1D-0,381765,2500
C.MONEY PRIV 1RA 7D-0,375966,2500
LIBOR0,05311,0546
PLAZO FIJO0,000053,0000
PRESTAMO 1RA $ 30D-0,854371,9500
TNA 7 DIAS-3,966452,5400
BONOS Varia. Último Cierre Día Anterior
BODEN 20150,00001.424,501.424,50
BOGAR 20180,00009,829,82
BONAR X0,00001.585,501.585,50
CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)0,0000137,00137,00
CUPÓN PBI EN PESOS0,00001,681,68
DISC USD NY-0,6263119,00119,75
GLOBAL 20170,00001.676,001.676,00
BOLSAS Varia. Puntos
MERVAL-1,050040.930,6900
BOVESPA0,740098.320,8800
DOW JONES0,270026.004,8300
S&P 500 INDEX0,31982.879,8400
NASDAQ0,50007.792,7190
FTSE 1000,14007.139,7600
NIKKEI-0,580021.803,9500
COMMODITIES Varia. Último Cierre Día Anterior
SOJA CHICAGO1,0820326,1004322,6098
TRIGO CHICAGO1,3302195,9358193,3638
MAIZ CHICAGO2,2674173,1230169,2846
SOJA ROSARIO0,0000233,0000233,0000
PETROLEO BRENT2,084461,220059,9700
PETROLEO WTI2,268352,300051,1400
ORO0,58561.339,70001.331,9000
https://www.apertura.com
Revista Apertura
Revista Infotechnology

Más notas de tu interés

Shopping

Lo más visto en Deportes

Los Pumitas derrotaron a Francia y clasificaron a semifinales del Sub 20

LOS PUMITAS
Los Pumitas derrotaron a Francia y clasificaron a semifinales del Sub 20

Los Pumitas derrotaron a Francia y clasificaron a semifinales del Sub 20

Neymar: la cotización del jugador brasileño cae de forma dramática

Los Pumitas derrotaron a Francia y clasificaron a semifinales del Sub 20

FÚTBOL
Los jóvenes prefieren la Copa América por sobre una Copa Libertadores

Los Pumitas derrotaron a Francia y clasificaron a semifinales del Sub 20

CLUBES EUROPEOS
Clubes de fútbol, la mejor inversión de riesgo en las bolsas europeas

Los Pumitas derrotaron a Francia y clasificaron a semifinales del Sub 20

TIGRE
Tigre campeón, jugará la Copa Libertadores y embolsa $ 10 millones

Los Pumitas derrotaron a Francia y clasificaron a semifinales del Sub 20

COPA AMÉRICA
Copa América: los argentinos se preparan para "invadir" Brasil, otra vez