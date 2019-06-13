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Deportes Jueves 13 de Junio de 2019
Los Pumitas derrotaron a Francia y clasificaron a semifinales del Sub 20
|MONEDAS
|Compra
|Venta
|DÓLAR B. NACIÓN
|-0,4474
|42,5000
|44,5000
|DÓLAR BLUE
|0,1112
|44,8000
|45,0000
|DÓLAR CDO C/LIQ
|0,7180
|-
|44,0300
|EURO
|-0,4053
|49,0281
|49,0906
|REAL
|0,2710
|11,3061
|11,3218
|BITCOIN
|-0,0262
|8.170,0500
|8.174,1300
|TASAS
|Varia.
|Ultimo
|BADLAR PRIV. Pr. ARS
|0,0000
|52,3125
|C.MONEY PRIV 1RA 1D
|-0,3817
|65,2500
|C.MONEY PRIV 1RA 7D
|-0,3759
|66,2500
|LIBOR
|0,0531
|1,0546
|PLAZO FIJO
|0,0000
|53,0000
|PRESTAMO 1RA $ 30D
|-0,8543
|71,9500
|TNA 7 DIAS
|-3,9664
|52,5400
|BONOS
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|BODEN 2015
|0,0000
|1.424,50
|1.424,50
|BOGAR 2018
|0,0000
|9,82
|9,82
|BONAR X
|0,0000
|1.585,50
|1.585,50
|CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)
|0,0000
|137,00
|137,00
|CUPÓN PBI EN PESOS
|0,0000
|1,68
|1,68
|DISC USD NY
|-0,6263
|119,00
|119,75
|GLOBAL 2017
|0,0000
|1.676,00
|1.676,00
|BOLSAS
|Varia.
|Puntos
|MERVAL
|-1,0500
|40.930,6900
|BOVESPA
|0,7400
|98.320,8800
|DOW JONES
|0,2700
|26.004,8300
|S&P 500 INDEX
|0,3198
|2.879,8400
|NASDAQ
|0,5000
|7.792,7190
|FTSE 100
|0,1400
|7.139,7600
|NIKKEI
|-0,5800
|21.803,9500
|COMMODITIES
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|SOJA CHICAGO
|1,0820
|326,1004
|322,6098
|TRIGO CHICAGO
|1,3302
|195,9358
|193,3638
|MAIZ CHICAGO
|2,2674
|173,1230
|169,2846
|SOJA ROSARIO
|0,0000
|233,0000
|233,0000
|PETROLEO BRENT
|2,0844
|61,2200
|59,9700
|PETROLEO WTI
|2,2683
|52,3000
|51,1400
|ORO
|0,5856
|1.339,7000
|1.331,9000