No hay comentarios. Se el primero en comentar
Tecnología Jueves 13 de Junio de 2019
Cambia WhatsApp: ahora va a ser más argentino que nunca
Qué tiene de nuevo.
|MONEDAS
|Compra
|Venta
|DÓLAR B. NACIÓN
|0,0000
|42,7000
|44,7000
|DÓLAR BLUE
|-0,2225
|44,7500
|44,8500
|DÓLAR CDO C/LIQ
|0,7938
|-
|44,0631
|EURO
|0,1453
|49,1641
|49,3620
|REAL
|0,9202
|11,3511
|11,3951
|BITCOIN
|-0,3011
|8.149,0800
|8.151,6500
|TASAS
|Varia.
|Ultimo
|BADLAR PRIV. Pr. ARS
|0,0000
|52,3125
|C.MONEY PRIV 1RA 1D
|-4,7970
|64,5000
|C.MONEY PRIV 1RA 7D
|-5,4152
|65,5000
|LIBOR
|0,0531
|1,0546
|PLAZO FIJO
|0,0000
|53,0000
|PRESTAMO 1RA $ 30D
|-0,8543
|71,9500
|TNA 7 DIAS
|-3,9664
|52,5400
|BONOS
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|BODEN 2015
|0,0000
|1.424,50
|1.424,50
|BOGAR 2018
|0,0000
|9,82
|9,82
|BONAR X
|0,0000
|1.585,50
|1.585,50
|CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)
|-4,3796
|131,00
|137,00
|CUPÓN PBI EN PESOS
|0,0000
|1,68
|1,68
|DISC USD NY
|0,0000
|119,75
|119,75
|GLOBAL 2017
|0,0000
|1.676,00
|1.676,00
|BOLSAS
|Varia.
|Puntos
|MERVAL
|-2,7000
|40.930,6900
|BOVESPA
|0,7000
|98.320,8800
|DOW JONES
|0,2200
|26.004,8300
|S&P 500 INDEX
|0,2889
|2.879,8400
|NASDAQ
|0,4900
|7.792,7190
|FTSE 100
|0,1400
|7.139,7600
|NIKKEI
|-0,5800
|21.803,9500
|COMMODITIES
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|SOJA CHICAGO
|0,8257
|325,2737
|322,6098
|TRIGO CHICAGO
|1,0451
|195,3847
|193,3638
|MAIZ CHICAGO
|2,5581
|173,6151
|169,2846
|SOJA ROSARIO
|0,0000
|233,0000
|233,0000
|PETROLEO BRENT
|3,0349
|61,7900
|59,9700
|PETROLEO WTI
|3,2460
|52,8000
|51,1400
|ORO
|0,2328
|1.335,0000
|1.331,9000