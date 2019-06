"No creo que volvamos a experiencias del pasado como el cepo o el default"

En un contexto de incertidumbre electoral y con volatilidad elevada de los activos financieros, el dólar alcanzó más de 45 días de calma. Aun así, el Gobierno intenta un proceso de normalización económica en el inicio del ciclo electoral. Para tener una visión de la actualidad, El Cronista conversó con José Pablo Dapena, director de la maestría en Finanzas de la Universidad CEMA, quien sostuvo que "la estabilidad del tipo de cambio proviene en parte de la elevada tasa de interés, lo cual no es sostenible en el largo plazo".

¿Alcanzamos un tipo de cambio de equilibrio?

Si miramos el tipo de cambio real bilateral daría la sensación qué el mismo está más equilibrado de lo que estaba en marzo de 2018. Desde hace 4 o 5 meses que se encuentra estabilizado en un nivel razonable. Da la sensación de que va a seguir al componente inflacionario. Además, un tipo de cambio alto beneficia la balanza comercial. También hay que decir que gran parte la balanza comercial se encuentra positiva producto de una caída en las importaciones y no gracias a un boom exportador. Si bien el dólar dejó de tener tanta volatilidad de corto plazo, existieron factores que favorecieron la baja en el nerviosismo del mercado.

¿Entonces la tasa de interés es el principal factor para la calma del dólar?

Es una de las variables. De todos modos, me preocupa el tamaño de las Leliq y los pasivos del Banco Central. La relación entre el tipo de cambio entre dos monedas es la relación entre la demanda y la oferta de ambas monedas. Haciendo un paralelo con finanzas corporativas, las Leliq equivalen a deuda convertible en base monetaria y dependen del incentivo de tasa para que eso no suceda. La estabilidad del tipo de cambio proviene en gran medida de la elevada tasa de interés, lo cual no es sostenible en el largo plazo.

¿Por qué tarda tanto bajar la inflación?

Porque la tasa está alta y hay recesión, que se traduce en una desmonetización de la economía, lo contrario a lo que ayudaría a resolver el problema. Una cosa es tener una tasa elevada de referencia y otra es tener una tasa elevada con un trillón de pesos de deuda remunerada. La tasa afecta a la emisión potencial de dinero y ese en mi perspectiva es el problema monetario central. Es como si hoy estuviésemos emitiendo pero proveniente de la deuda cuasi fiscal. Hay una base monetaria en Leliq y para reducirla dependemos de que crezca la demanda de dinero.

¿Crees que la inflación va a bajar?

Si, lentamente. Se están haciendo los deberes en dicho sentido, con el único riesgo proveniente de los pasivos remunerados. No baja más rápido porque tenemos una tasa alta, combinados con pasivos en pesos remunerados del BCRA y recesión. Bajaría más si el Tesoro comenzase a rescatar deuda del Central reduciendo sus pasivos. Todo eso afecta la demanda de dinero y evita que le velocidad de la baja de dinero sea menor. Además, el proceso de dolarización preelectoral y un dólar alto hace que se traslade a la inflación.

¿Ves riesgos de un default o cepo cambiario?

No veo una la posibilidad de que tengamos un default ni a un cepo. El aprendizaje del default en 2002 fue muy importante para la sociedad. Todo el arco político entendió que un default no soluciona los problemas económicos, sino que genera más problemas futuros. Puede que en el corto plazo solucione los problemas, pero en el largo plazo se necesita del crédito externo y si no lo tenés se agrava todo aun más. Toda la sociedad entendió que un default no está bien. Eso me hace sentir con cierto nivel de optimismo y entiendo que un default sería un gran retroceso.