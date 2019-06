Pichetto: "Estoy dispuesto a debatir con Cristina Kirchner"

Tras participar con Mauricio Macri del precoloquio de IDEA en Vaca Muerta, el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, dijo que "está dispuesto a debatir con Cristina Kirchner" en el día y lugar que ella disponga.

"Por supuesto, quiero que me invite a debatir. En la Universidad o donde sea. Me parece que el debate y la discusión de ideas, con respecto porque no creo en el agravio, suma. A mí no me gusta descalificar a nadie, pero a mi edad no voy a cambiar, soy lo que soy, Cristina es lo que es y siempre ha sido igual", señaló en una entrevista en el canal TN.

El senador rionegrino dijo, además, que "conoce al kirchnerismo por dentro" y se mostró preocupado por algunas "expresiones autoritarias" de los candidatos de ese espacio.

"Me preocupa que digan que van a sacar o eliminar el Poder Judicial, o que van a reformar la Constitución. Hay dentro de la estructura del peronismo y del kirchnerismo algunas expresiones autoritarias", señaló al analizar el mensaje de la campaña de la fórmula Fernández - Fernández.

La traición

Pichetto también cargó contra quienes lo señalan como "traidor" por haber aceptado la oferta del oficialismo.

"La traición no es un concepto aplicable a la política, es un concepto precario, de gente carente de inteligencia. Hay trolls de todos los colores. Hoy el kirchnerismo está diciendo que yo soy el demonio", lanzó.

La experiencia legislativa

Al analizar las razones por las que Macri lo eligió, Pichetto ponderó su experiencia legislativa ya que forma parte del Congreso desde 1993.

"Quizás en mí buscó la experiencia de muchos años en el Congreso, la necesidad de construir caminos de consenso", analizó sobre su desembarco.

Finalmente, Pichetto se mostró "preocupado por la posibilidad de la vuelta al pasado" y recalcó que "hay que hacer acuerdos para poder gobernar la Argentina". "Tengo la piel dura y no me tiembla el pulso. Sé lo que tengo que hacer en el rol de vicepresidente si la sociedad nos elige", cerró.