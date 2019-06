Licitarán en julio la construcción del nuevo gasoducto del Centro

El presidente Mauricio Macri anunció ayer en el precoloquio de IDEA en Neuquén que el nuevo gasoducto, que es clave para evacuar la producción de Vaca Muerta, será licitado en la primera quincena de julio.

Según indicaron tanto fuentes oficiales y tal como informó oportunamente El Cronista, habrá un plazo cercano a los 60 días para presentar ofertas y el Gobierno adjudicaría la obra a fines de septiembre o principios de octubre.

Habrá una tercera licencia de transporte, que se sumará a las actuales de Transportadora de Gas del Sur (TGS) y Transportadora de Gas del Norte (TGN). La nueva será Transportadora de Gas del Centro (TGC), y extenderá el ducto entre la Cuenca Neuquina y Rosario o San Nicolás, en una obra que costará u$s 2000 millones.

La primera etapa, por u$s 800 millones, irá hasta Salliqueló, en la provincia de Buenos Aires. Se financiará con aportes del organismo estadounidense OPIC, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS y con el resultante de la privatización de centrales termoeléctricas.

"La producción de gas viene creciendo, pero se va a estancar hasta que no haya cómo evacuarlo", afirmaron dentro del Gobierno. Es por eso que apurarán la licitación del nuevo gasoducto. Tímidamente, ya se empieza a ver un aplanamiento de la tendencia creciente en la producción.

Por otro lado, una fuente de la Secretaría de Energía explicó que se trabajará en un nuevo marco regulatorio para exportar el gas a escala masiva. El proyecto de licuar el gas para transportarlo por barcos requerirá inversiones por u$s 5000 millones por cinco años, que no llegarán si no se garantizan contratos firmes de exportación, en detrimento del autoabastecimiento local y la demanda interna.

En otra línea, en Energía confiaron que Integración Energética Argentina S.A. (IEASA, la ex Enarsa) licitó ayer por tercera vez en el año cargamentos de Gas Natural Licuado (GNL), esta vez para agosto, y festejaron que el precio medio es de u$s 4,80 por millón de BTU (/MMBTU), un precio para un mes de invierno sustancialmente menor a los u$s 6 o u$s 7 /MMBTU que se esperaban tiempo atrás. Solo por esta licitación a bajo precio, el Estado ahorrará unos u$s 15 millones en importación de gas licuado.

Asimismo, Bolivia viene sobrecumpliendo sus entregas de gas natural a la Argentina, por lo cual es posible que en septiembre se le deba entregar un avión Pampa III (producido en la Fábrica Militar de Aviones en Córdoba) al país liderado por Evo Morales, tal como fue establecido en la renegociación del contrato que se extiende hasta 2026.