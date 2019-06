Tenaris analiza dejar de cotizar: cuáles son las opciones que tienen los dueños de esas acciones

El mercado recibió con desilusión la posibilidad de que la acción de Tenaris deje de cotizar en la plaza porteña, dado que no solo es una acción emblemática de la bolsa local, sino que era una buena alternativa de cobertura cuando prima la volatilidad local. En caso de que se apruebe la moción de que el papel abandone al mercado porteño, los tenedores de acciones de la firma de Techint tienen distintas opciones para elegir.

En un comunicado de prensa, Tenaris anunció que su consejo de administración resolvió convocar a asamblea general de accionistas para considerar el retiro de la cotización de sus acciones en el mercado argentino; sin embargo, sus papeles se seguirá negociando en las bolsas de Nueva York, México e Italia.

La acción de la empresa que forma parte de Techint, el conglomerado que preside Paolo Rocca perdió un 5% hoy, en un día de alzas para el mercado local.

Datos de Bymadata

Opciones para los tenedores de acciones

La empresa afirmó que, de aprobarse el retiro de oferta pública, los accionistas con tenencias radicadas en Buenos Aires podrán optar por una de cuatro opciones.

En primer lugar, podrán vender sus papeles en otros mercados en los que la compañía continúe cotizando.

en los que la compañía continúe cotizando. La segunda alternativa será transferir sus acciones a mercados en los que la empresa siga negociando su capital.

su capital. También podrán mantener las acciones en Caja de Valores, sin cotización pública .

. Finalmente, aquellos accionistas que voten en contra del retiro del régimen de oferta pública podrán ejercer el "derecho de receso" para que la sociedad recompre sus tenencias a un valor equivalente al promedio de precio de cierre de venta en los 90 días previos a la fecha de la asamblea. Por el contrario, quienes voten a favor, no podrán acceder a esa facilidad.

La recepción de los operadores

"Es una lástima, es un papel que ha sido siempre un ícono de nuestro mercado", indicó Alejandro Bianchi, gerente de inversiones de Invertir Online.com. A su vez, Jorge Alberti, titular de Elaccionista.com, declaró: "Es una noticia lamentable. Una de las compañías más sólidas y respetadas. Debería ser emblema de nuestro Mercado".

Rubén Pasquali, analista de Fernández Laya, comentó que si bien esto no afecta a la empresa, "es golpe para Byma" y agregó: "Tenaris siempre fue una acción de refugio; es una macana para el mercado, es una grande, la única multinacional argentina que cotiza acá".

Según Martínez Burzaco, director de MB Inversiones, "es una pérdida importante para el mercado si efectivamente se va", ya que se la considera un "instrumento muy interesante para diversificar riesgo argentino; el experto subrayó que "siempre actuó como cobertura en los momentos de máximo estrés financiero".

Tenaris siempre fue una acción de refugio; es una macana para el mercado, es una grande, la única multinacional argentina que cotiza acá"

Si bien no es un hecho, es tan solo una reunión en la que se discutirá el tema, en la City creen que la idea podría materializarse. Para Alberti "será difícil que no consigan la aprobación de la asamblea", mientras que Martínez Burzaco, , dijo que "todavía no se aprobó nada, pero la intención está". Por su parte, Pasquali, "lo tienen que aprobar primero".

En cuanto a los motivos que podrían llevar a Tenaris a dejar de tener acciones cotizantes en el país, los expertos consideraron que podría relacionarse con lo chico que es el mercado local y las restricciones que conlleva operar en el país.

El director de MB Inversiones sostuvo que aunque la empresa no dio explicaciones, podría tener que ver con que Tenaris no participa del S&P Merval porque ahora el indicador líder solo contienen empresas radicadas en Argentina y la compañía que fabrica tubos de acero sin costura tiene domicilio en Luxemburgo. "Esto le quitó protagonismo dentro de la carteras y preponderancia", expresó Martínez Burzaco.

Por otro lado, Bianchi subrayó que la falta de entendimiento, a nivel cultural, de lo que significa el mercado de capitales, hace que sea un mercado pequeño, por lo que las empresas que se vuelven muy grandes, una gran multinacional, que no dependen de Argentina exclusivamente; así operar en el país deja de ser relevante.