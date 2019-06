Los senadores justicialistas salen al cruce de Pichetto

Uno de los primeros anuncios que hizo ayer el senador Miguel Ángel Pichetto fue su renuncia a la presidencia del bloque Justicialista en la Cámara Alta, que ocupaba desde diciembre de 2002. Lo hizo durante la conferencia de prensa que dio en el salón Eva Perón, luego de que se anunciara que acompañará a Mauricio Macri en la fórmula presidencial.

El salto al oficialismo por parte del rionegrino no fue visto con buenos ojos por parte de sus compañeros de bloque. Al menos, no por todos. Uno de los primeros que hizo saber su descontento fue José Mayans, quien ocupa la vicepresidencia segunda de la bancada justicialista. El formoseño no solo pidió que Pichetto renunciara a la presidencia, tal como luego sucedió, sino también, a la bancada.

"Pichetto ya trabajaba en dividir al bloque de senadores. Ahora nos damos cuenta que trabajaba para el gobierno hace tiempo y estaba infiltrado", dijo Mayans ayer en diálogo con Futurock.

Otra de las que salió al cruce de Pichetto fue su compañera de fórmula, la rionegrina Silvina García Larraburu. "Si esta es la política de la modernidad, va a haber que dedicarse a otra cosa. Es peor que una traición", sentenció la senadora en Radio con vos. Y se encargó de aclarar: "Nosotros no somos el neoliberalismo, el peronismo es otra cosa. Yo entendí que Pichetto representaba a otro sector de la población".

A raíz del pase de Pichetto, desde las 10, los senadores del bloque se encuentra reunidos para designar un nuevo presidente del bloque. Uno de los nombres que sonaba con fuerza -según consognó NA- era el del nombre del vicepresidente primero, el cordobés Carlos Caserio.

A días de que se celebren elecciones en cuatro provincias: Santa Fe, Formosa, Tierra del Fuego y San Luis, serán varios los que no participarán del encuentro, entre ellos, el propio Mayans, una de las figuras más cercanas a la contrincante de Pichetto: CFK.

Más allá de nombrar a un nuevo presidente de la bancada, existe la posibilidad de que algunos de los senadores que ya expresaron abiertamente su apoyo a la candidatura de Alberto Fernández y Cristina Kichner terminen acercándose al bloque del FPV, pero, hasta el momento, no hay nada decidido.

Tras el anuncio de la fórmula Macri - Pichetto también se registrarán cambios en la ubicación de los legisladores en el recinto. Es que Pichetto ya no se sentaría más en su banca habitual, en la segunda fila del sector tradicionalmente asignado al peronismo, según difundió NA.

Se baraja la posibilidad que el rionegrino se ubique junto al bloque del Movimiento Popular Neuquino (MPN) de Guillermo Pereyra y Lucila Crexell. Esta última estuvo en la conferencia de prensa que brindó Pichetto para confirmar su decisión.