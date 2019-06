El día que Durán Barba consideró “peligrosa” una alianza entre Cambiemos y el peronismo

Ayer Cambiemos definió el panorama electoral, por lo menos de cara a las elecciones primarias en agosto, con el anuncio de la fórmula presidencial Mauricio Macri - Miguel Ángel Pichetto. El Anuncio sorprendió porque finalmente el elegido no fue ni una mujer, ni un radical, ni un macrista de pura cepa, cómo pronosticaban algunas hipótesis. De hecho en 2018, el mismo asesor de campaña del Presidente, Jaime Durán Barba, calificaba de “peligrosa” la decisión que terminó tomando el Gobierno para lograr una reelección.

El asesor estrella del Gobierno, entrevistado por Perfil, había sido consultado meses atrás sobre si Cambiemos estaría dispuesto a unirse con el peronismo. En ese momento Durán Barba opinó: "No sé... Habría que medir qué tan útil sería porque la votación de un candidato es positiva y negativa. Mi impresión es que la gente que no quiere que ella vuelva, va a votar por Macri, no porque les guste Macri, sino para pararla a ella". "Es peligroso unirse. Las sumas son peligrosas. Y, si no, veamos el caso de Alckmin en Brasil. Sumó todo lo que pudo, y lo hicieron pelota. A Bolsonaro no lo apoyó nadie y puede ser presidente de Brasil", seguía

Para ese entonces, el escenario de alianzas era poco claro. "¿Esperás que de acá a las elecciones el Gobierno pueda cometer muchos errores?", le preguntó el periodista a Miguel Ángel Pichetto, que estaba presente en la misma entrevista. La respuesta del entonces fundador del Peronismo Federal fue escueta: "Hay un escenario abierto en la Argentina para el año 2019, en donde el Peronismo Federal puede ser una opción de triunfo. Así como el último período de la ex presidenta fue malo y no creció ni la economía privada ni el empleo, en la gestión económica, este gobierno no acertó, y los efectos han sido negativos en fuertes sectores del electorado que votó al presidente Macri".