Neymar: la cotización del jugador brasileño cae de forma dramática

Las malas noticias para Neymar no cesan. Después de las acusaciones por presunta violación y la ruptura ligamentaria en su tobillo derecho que lo desafectó de la Copa América, el diario Marca dio a conocer que el Observatorio CIES del fútbol rebajó su potencial precio de u$s 213 millones a principios de 2019 a un rango de entre u$s 120 y 150 millones en este mes de junio. Un decrecimiento de entre el 30 y el 44%. No hay dudas de que el escándalo de las semanas pasadas y las continuas lesiones generaron la caída del precio del jugador.

También perdió el auspicio de la tarjeta de crédito Mastercard, e importantes sponsors como Nike y Red Bull dieron a conocer sendas declaraciones en las que mostraron gran preocupación por el tema legal del futbolista.

Y, a priori, perdiéndose el torneo de selecciones regional y con posibilidades de no entrar ni siquiera entre los 50 candidatos al próximo Balón de Oro, su precio amenaza con bajar aún más.

Transfermarkt sin embargo, otro portal especializado en el mercado de fichajes y la tasación de futbolistas, mantiene su cotización en u$s 180 millones, el máximo alcanzado según el sitio por el jugador en su carrera.

El delantero no estuvo en la eliminación del Paris Saint Germain en la Champions League ante el Manchester United por la fractura en el dedo meñique del pie, además, según releva el sitio Marketing Registrado, a su regreso además fue sancionado con tres partidos por una pelea con un hincha tras la final de Copa de la Liga.

Cabe recordar que Neymar fue comprado por el PSG por u$s 251,28 millones a Barcelona, siendo el fichaje más caro de la historia del fútbol y solo ha disputado el 51,8% de los partidos desde su llegada en 2017, que comparado en el mismo periodo con Leo Messi (87%) o Cristiano Ronaldo (77%) deja en evidencia al brasileño.