La volátil estrategia de Trump con México implica riesgos

Los legisladores de Estados Unidos, furiosos, advirtieron al presidente del país que había abusado del poder ejecutivo cuando declaró una emergencia nacional por México, y le exigieron que reconsidere la situación antes de que fuese demasiado tarde. Esto no sucedió en Washington la semana pasada, sino en enero de 1995.

Lo que causaba irritación en el Capitolio en aquel entonces fue la decisión de Bill Clinton de ignorar la oposición del Congreso y prestarle a México u$s 20.000 millones del dinero estadounidense para ayudar a su economía a salir de la crisis.

El rescate encabezado por EE.UU. formaba parte de una campaña diplomática que lleva casi tres décadas, y que empezó con la negociación del Nafta (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) a principios de los años 90. El objetivo era superar más de un siglo de desconfianza y que México se acercara a su vecino del norte como un aliado fiable y próspero.

La política dio resultados. En 2018, México era el tercer mayor socio comercial de EE.UU., apenas detrás de Canadá, con un volumen de negocios entre ambas naciones de u$s 678.000 millones. Las compañías tienen unos u$s 110.000 millones invertidos en México, en el país viven cerca de 1,5 millones de estadounidenses, y más de 11 millones de inmigrantes mexicanos consideran EE.UU. su hogar.

El presidente Donald Trump dio marcha atrás el viernes por la noche, tres días antes de la entrada en vigor de los aranceles, afirmando que México había acordado "fuertes medidas" para contener la inmigración. Al día siguiente tuiteó: "¡Todo el mundo está emocionado con el nuevo acuerdo con México!"

Sin embargo, expertos en las relaciones entre EE.UU. y México advirtieron que probablemente lleve tiempo reparar los daños que provocó la amenaza de Trump. Una de las principales víctimas fue la confianza de las empresas, que comprendieron que la certeza de un comercio sin aranceles -sobre el cual se construyeron todas las cadenas de abastecimiento- depende de los antojos presidenciales.

"Violó todas las normas al presionar y amenazar a México de este modo", advirtió Michael Shifter, el presidente de Inter-American Dialogue, un panel de expertos de Washington, tras el anuncio inicial de Trump.

Arturo Sarukhán, un ex embajador mexicano en EE.UU., aseguró que las amenazas de Trump habían provocado la crisis más grave en la relación entre ambos países desde mediados de los años 80, cuando Washington cerró la frontera después de que líderes de cárteles de la droga secuestraron, torturaron y asesinaron a un agente estadounidense de la división antinarcóticos, Enrique Camarena.

"Trump tumbó uno de los pilares básicos de la relación desde la ratificación del Nafta", explicó Sarukhan. "En una relación tan compleja como ésta, no se contamina un tema, como la inmigración, con otro, como el comercio. Uno de los principios fundamentales es no crear esos nexos que contaminan toda la agenda. Trump no buscaba un acuerdo; buscaba un trofeo".

Uno de los puntos que generan especial preocupación es que la amenaza de que volverán los aranceles si las medidas de México contra los inmigrantes centroamericanos que cruzan hacia EE.UU. no dan resultado.

Una sección de la declaración conjunta entre ambos países del viernes tenía por título "Más acción", y establecía: "Ambas partes también acuerdan que, en caso de que las medidas no den los resultados previstos, se tomarán más medidas". Los expertos afirman que es muy poco probable que pueda detenerse el aumento récord de la migración de familias de Centroamérica lo suficientemente rápido para satisfacer a Trump.

Otro riesgo es que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, reciba presiones de nacionalistas furiosos que consideren que cedió con demasiada facilidad a las demandas de EE.UU.