Alberto F. y Massa demoran el café del reencuentro

En el tercer piso de la sede del PJ Nacional de Matheu 130, hace pocos días, pusieron una nueva cerradura para acceder a las oficinas de los apoderados partidarios. El nombre del futuro frente electoral del binomio Fernández-Fernández estará, sin metáfora, encerrado bajo siete llaves hasta el miércoles por la tarde. ya sin pronosticar un anticipado anuncio, para esa medianoche deberá revelarse, sea cual sea, el final de la novela del café, que aún no se tomaron, los ex jefes de Gabinete K, Alberto Fernández y Sergio Massa.

Después de la promesa mutua televisada en C5N del reencuentro, durante la noche del domingo en el que el peronismo festejó en tres provincias, pasaron 24 horas sin foto pública. Incluso, según confiaron cerca del precandidato presidencial, Alberto F. se autoexpulsó de las negociaciones con el Frente Renovador. Con el celular de Massa se quedaron Máximo Kirchner y Eduardo "Wado" de Pedro. La ex presidenta estará hasta mañana en Santiago del Estero.

"El 'Bicho' (por Argentinos, equipo de Fernández) no pudo en semifinales lo que Tigre pudo en la final", lo chicaneó al aire el líder del FR en el cruce televisivo. En el kirchnerismo no cayó bien el "paso de comedia", tal como lo calificaron. Además, tomaron la analogía como una insistencia del ex diputado a mantener su precandidatura presidencial (por ahora dentro de Alternativa Federal).

Ese es una de las cláusulas que está generando cortocircuitos en la paritaria. La otra es de pago chico. Massa insistiría con impulsar a su esposa Malena Galmarini para suceder al intendente Julio Zamora, actual intendente de Tigre, uno de los primeros renovadores que fueron a ver a Cristina Fernández de Kirchner al Instituto Patria. El borrador del acuerdo marco obliga a ambas partes a no permitir internas en los cargos provinciales, por lo que sólo debería haber un candidato en el bastión massista; o una.

El resto de los lugares de las listas también es materia de la negociación, si bien hay tiempo hasta el 22 para que haya fumata blanca. "Sergio pide demasiado", repiten desde la fórmula FF. Pero a la buena voluntad le deslizan una advertencia: "Su gente ya eligió venir con nosotros".

Uno que publicitó su malestar fue el líder de la bancada K en Diputados, Agustín Rossi. "Está clara nuestra voluntad de construir este escenario de unidad opositora, no está tan clara la voluntad de los otros, nosotros vamos a seguir insistiendo", reprochó en FM La Patriada.

Incluso, en medio de las febriles negociaciones, el ex presidenciable apuntó contra la comitiva que seleccionó el renovador para ir a celebrar la reelección de su amigo, el gobernador en Chubut. "Es significativo que Massa haya ido con (Graciela) Camaño ayer a festejar la victoria de (Mariano) Arcioni", lanzó el santafesino. La diputada es una de las más críticas al eventual acuerdo FR-K, al punto de horas antes de subirse al avión haber amenazado con abandonar el espacio si se llega a concretar.

Por las dudas, el presidente del PJ Nacional José Luis Gioja adelantó su regreso desde San Juan. La suya será una de las firmas que deberá estar en los documentos que formalicen el antes conocido Frente Patriótico (anti-macrismo), del que no tienen el copyright.