Basavilbaso: "Podemos dar hasta $ 124.000 millones en préstamos de la Anses"

El titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, es uno de los funcionarios que hace más tiempo acompaña a Mauricio Macri en la gestión, primero en la Ciudad de Buenos Aires y, desde diciembre de 2015, a cargo de manejar uno de los principales presupuestos del país.

En pleno año electoral, desde la Anses decidieron dar impulso a los préstamos. Basavilbaso cuenta orgulloso que ya se otorgaron 2 millones de créditos, y que cuentan con hasta $ 124.000 millones para este fin. Criticado por que parte de esos préstamos se utilizan para pagar deudas, defendió que lo ven bien "porque la mayoría de estas familias se endeudaban con prestamistas en el barrio, con tasas del 200% o 300%".

¿De cuánto es el paquete total destinado a los créditos Anses?

Tenemos un presupuesto que nos permite seguir prestando. Hicimos los cálculos y podemos llegar hasta los $ 124.000 millones en préstamos. Es un presupuesto muy grande.

¿Cómo va la evolución de estos créditos?

Venimos muy bien, llegamos a los 2 millones de créditos. Justo me pasaron un informe que dice que en las empresas de ladrillos, pisos, y materiales de construcción, las ventas en mayo sobre abril están un 20% arriba, y creen que en junio van a volver a subir. Aseguran que los créditos Anses ayudan a la recuperación. Nosotros encuestamos el uso de los créditos y surge que el 50% es para mejoramiento de la vivienda. El segundo motivo es para pagar deudas, que nosotros también lo vemos bien, porque la mayoría de estas familias se endeudaban con prestamistas en el barrio, con tasas del 200% o 300%.

¿En cuánto están las tasas que ofrecen desde Anses?

Están entre 40% y 50%. Los bancos están por arriba del 100%, por lo tanto es muy conveniente. Lo hacemos con el objetivo de llevar alivio a las familias que ya tienen una cuenta en un banco que le damos nosotros, que es gratuita. Trabajamos para seguir incluyendo financieramente: con los créditos es un paso más.

Menciona la importancia de avanzar con la inclusión financiera y empezaron hace poco a pagar a través de Mercado Pago. ¿Por qué se decidió esta alternativa?

En realidad está en línea con lo de inclusión financiera.

Pero no es bancario

Sí, lo es. Lo abrimos a todas las billeteras electrónicas. Todas tienen respaldo con la tarjeta y un banco, y pueden operar como lo hace un banco. Nosotros no preferimos un sistema. Queremos dar más posibilidades.

¿Por qué sólo está disponible Mercado Libre?

Porque es la que más rápido hizo todos los pasos. Ualá ya está casi lista. Lo importante es darle más opciones a la gente. No estoy de un lado ni del otro. Los bancos dan un muy buen servicio. De hecho, la prueba piloto es para 300 casos en la Asignación Universal por Hijo (AUH).

¿Le puede causar una molestia a los bancos?

Convocamos a todos los bancos a las billeteras virtuales. No esperamos una migración ni va a ser compulsivo. Pagamos a los bancos privados $ 2,40 por cada cuenta. Las billeteras tienen costo cero y, a través de Correo Argentino, cuesta $ 160. Me parece muy bueno el servicio de los bancos, estamos conformes con la comisión. No me meto en el negocio, lo nuestro no pasa por ahí. Los bancos son nuestros socios porque hacemos 18 millones de pagos todos los meses. Sí tengo una posición muy clara: quiero que la gente pueda tener una mejora frente a la opción de cobrar a través del correo. Es muy distinto recibir el dinero en un sobrecito y que se maneje todo de forma informal a tener la transparencia de trabajar con un banco, y es más seguro. Si los negocios están formales, los trabajos tienden a estarlo también. Por otro lado lanzamos un programa muy grande, de beneficios Anses, que si los beneficiarios consumen con las tarjetas que les dan los bancos tienen descuentos en 5500 comercios de todo el país.

¿Está frenado el otorgamiento de las jubilaciones por estar más abocado a los créditos?

Tuvimos algunos casos puntuales de problemas con los turnos, pero tenemos un horizonte que está controlado. Cuando llegamos, un jubilado desde que presentaba el trámite hasta que cobraba su primera jubilación pasaban casi 7 meses. Hoy estamos en 3 meses promedio de espera.

Estuvo Bolsonaro la semana pasada y, si bien las reformas previsionales en Brasil y acá serían diferentes, es un tema pendiente para el macrismo en su agenda, ¿qué puntos le parece que tendría que tener un sistema de jubilación argentino?

No me parece que sea un tema pendiente. Creo más en las mejoras sucesivas en nuestro sistema. Hicimos siete reformas en estos tres años; todo fue discutido en el Congreso y pasado por leyes: reformamos la fórmula de ajuste previsional; los años con los que se puede jubilar, pusimos la opción de poder seguir trabajando después de los 60 y 65 años, que empodera al trabajador; incorporamos la pensión universal al adulto mayor. Por otro lado, trabajamos con el programa de asignaciones familiares, incorporando a los monotributistas; también nivelamos el programa de asignación universal con el de asignaciones familiares para que no haya un desincentivo al empleo formal.

Reformamos también el FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad), porque con la reparación histórica le dimos un uso al FGS que no tenía. No se sabía para qué estaba. Hoy se sabe que, primero las ganancias y luego los activos del FGS, son para pagar todos esos juicios que ya tenían sentencia firme, y así y todo no se pagaban. Veníamos de un sistema previsional que tenía vaivenes, pero nosotros dijimos con todas las letras que queremos un sistema público. Un sistema previsional es uno de más de mediano - largo plazo. Los que están empezando a trabajar lo van a hacer por 30 años, si en ese periodo les cambiamos siete veces el sistema, no se vuelve confiable. Si la gente no confía en el sistema, no va a haber un incentivo tan grande para trabajar en blanco. Tenemos que ser más serios con nuestro sistema.

¿Qué va a pasar con los regímenes especiales?

Dimos algunos pasos pero falta un montón. Me gustaría que todos los argentinos tengamos el mismo sistema jubilatorio. Dejar un sistema parejo para todos, es uno de los objetivos que tenemos.

Pero sería mejor poder llevar al grueso al 82% móvil...

Dentro de las reformas que hicimos garantizamos el 82% móvil para todos los jubilados de la mínima que hicieron aportes. Como siempre, no se puede gastar más de lo que tiene. Me gustaría pagar más a todos, pero tenemos que ser responsables fiscalmente.

¿Anses sigue pagando la reparación histórica?

Recibimos todas las multas del blanqueo, por eso también fue una ley inteligente. Muestra además la prioridad para con los adultos mayores y valentía de Mauricio Macri. Y todavía nos alcanza el dinero. El Tesoro no va a pagar nunca, no se comprometen. Una vez que se termina, se paga con ganancias del FGS, y luego con los activos.

"El FGS no puede escapar al riesgo argentino"

La devaluación afectó el FGS. ¿Cómo impactó la baja de los bonos al fondo?

El FGS se está manejando con un equipo profesional, en el cual yo confío mucho. Ya no se habla de que es la "caja de la Anses". Es un dinero que está muy bien cuidado. De hecho, los dos primeros años de nuestra gestión la rentabilidad del FGS estuvo cinco veces por encima que el promedio de la rentabilidad del gobierno anterior. El año pasado, por la devaluación, sufrió el FGS como lo hizo el Merval y todos indicadores argentinos. Hay una ley que obliga que el FGS esté todo invertido en la Argentina. Tiene sus cosas buenas y malas. En otros países definen que se puede invertir afuera una parte, otros, todo afuera. El nuestro está 100% invertido en el país, entonces cuando hay una crisis interna el fondo no es anticíclico, cae en la misma crisis. Es una decisión estratégica del país, no se puede escapar del riesgo argentino. Lo podemos minimizar, como se hizo, pero no se puede escapar. La caída del FGS fue con la devaluación del año pasado. Pero lo importante es que nuestros compromisos están en pesos. El compromiso del fondo es pagar la reparación histórica, que se paga en pesos ajustado por movilidad. Entonces lo que hay que mirar es cómo va en relación con la inflación, y en eso vamos bien. El dinero del blanqueo, según nuestros primeros presupuestos, nos iban a durar año o año y medio, y pasaron ya dos y aún alcanza.

Con la suba del riesgo país hace poco, mucho se hablaba de la posibilidad de que el Estado salga a recomprar bonos, pero el área que tiene caja es la Anses.

Sí, nosotros tenemos bonos argentinos. También porque la realidad es que el fondo, para lo que es el tamaño del mercado argentino, es grande. Tenemos bonos y también acciones de las principales empresas de la Argentina.

¿Piensan seguir recomprando si los precios siguen bajos?

Eso depende de un equipo técnico. El criterio siempre es maximizar la utilidad del fondo, y ellos aplican los criterios que todos aplicaríamos: si está barato, conviene comprar, dependiendo también las proyecciones para adelante. Se publica toda la información algunas semanas después, es completamente transparente.

¿Por qué siguen con titulares interinos en el FGS?

Lo pusimos a Alejo Maxit, que es una persona que trabaja conmigo hace muchos años. Está haciendo una buena tarea. La mayoría del equipo ya estaban. Se formó un buen equipo, está funcionando bien. Con buenos resultados, decidimos dejarlo así.