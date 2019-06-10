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Economía y política Lunes 10 de Junio de 2019
El día que Massa le dijo "nunca más" al kirchnerismo
|MONEDAS
|Compra
|Venta
|DÓLAR B. NACIÓN
|0,0000
|43,9000
|45,9000
|DÓLAR BLUE
|0,6674
|45,0500
|45,2500
|DÓLAR CDO C/LIQ
|3,3640
|-
|45,1867
|EURO
|0,0504
|50,7944
|50,8338
|REAL
|0,2828
|11,5856
|11,5954
|BITCOIN
|3,8801
|7.923,0300
|7.929,1600
|TASAS
|Varia.
|Ultimo
|BADLAR PRIV. Pr. ARS
|0,4745
|52,9375
|C.MONEY PRIV 1RA 1D
|-2,9412
|66,0000
|C.MONEY PRIV 1RA 7D
|-2,8777
|67,5000
|LIBOR
|0,0531
|1,0546
|PLAZO FIJO
|0,0000
|53,0000
|PRESTAMO 1RA $ 30D
|0,3730
|72,6600
|TNA 7 DIAS
|-2,8462
|53,2500
|BONOS
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|BODEN 2015
|0,0000
|1.424,50
|1.424,50
|BOGAR 2018
|0,0000
|9,82
|9,82
|BONAR X
|0,0000
|1.585,50
|1.585,50
|CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)
|0,9524
|127,20
|126,00
|CUPÓN PBI EN PESOS
|1,2903
|1,57
|1,55
|DISC USD NY
|-0,0885
|112,90
|113,00
|GLOBAL 2017
|0,0000
|1.676,00
|1.676,00
|BOLSAS
|Varia.
|Puntos
|MERVAL
|2,2000
|35.662,8700
|BOVESPA
|-0,7400
|97.821,2600
|DOW JONES
|0,5600
|25.983,9400
|S&P 500 INDEX
|0,8262
|2.873,3400
|NASDAQ
|1,5900
|7.742,1010
|FTSE 100
|0,1400
|7.139,7600
|NIKKEI
|-0,5800
|21.803,9500
|COMMODITIES
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|SOJA CHICAGO
|0,4964
|316,1796
|314,6180
|TRIGO CHICAGO
|-0,0991
|185,1883
|185,3720
|MAIZ CHICAGO
|-0,1804
|163,3793
|163,6745
|SOJA ROSARIO
|0,0000
|230,0000
|230,0000
|PETROLEO BRENT
|-0,4266
|63,0200
|63,2900
|PETROLEO WTI
|0,0556
|54,0200
|53,9900
|ORO
|-1,1482
|1.325,8000
|1.341,2000