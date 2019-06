Principales disposiciones legales

RG. 4483 - AFIP (15.05.19) BO 16.05.19. Impuesto Varios

Adopción de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para la preparación de los estados financieros. Modificación de la RG.3363.

Considerando las normas que permiten que los estados contables puedan confeccionarse en moneda constante y deberán expresarse en moneda de poder adquisitivo de cierre; se modifica la RG.3363, estableciendo cambios para aquellos que adopten las NIIF para la preparación de los estados financieros. En lo que respecta al aporte de documentación adicional, y a las condiciones a observar, por parte de los contribuyentes que preparen sus estados financieros, con carácter obligatorio u opcional, aplicando las NIIF; los mismo no deberán considerar el efecto que se produce por el cambio en el poder adquisitivo de la moneda al tener que presentar los estados de situación patrimonial y de resultados, y en el caso de las PyMEs, en lugar de presentar el Estado de Situación Patrimonial, de Resultados y el Informe Profesional, podrán incluir una nota, en la que se detalle el resultado final del ejercicio y los importes totales del Activo, Pasivo y Patrimonio Neto, según las normas contables profesionales vigentes para los sujetos no alcanzados sin considerar el efecto que se produce por el cambio en el poder adquisitivo de la moneda.

RG. 4485 - AFIP (15.05.19) BO 16.05.19. Valor Agregado

Artículo 50 de la ley del gravamen. Beneficio impositivo. Solicitud de acreditación, devolución y/o transferencia. Requisitos, plazos y condiciones.

Precisa los requisitos, plazos y condiciones que deberán observar los sujetos alcanzados por el beneficio de los sujetos que realicen la impresión y/o producción editorial de libros, folletos e impresos similares, o de diarios, revistas y publicaciones periódicas, así como de ediciones periodísticas digitales de información en línea y sus distribuidores, todos estos en la medida que resulten comprendidos en la exención del inciso a) del Art. 7 del IVA, para solicitar la acreditación, devolución o transferencia a terceros de los saldos a favor del IVA. Determina que para solicitar la acreditación, devolución o transferencia de los importes facturados, deberán cumplir con las disposiciones establecidas en esta resolución y en la RG.2.000, en la medida en que no se oponga a la presente.

RG. 4486 - AFIP (15.05.19) BO 16.05.19. Procedimiento Clave Fiscal. Niveles de seguridad. Sistema Administrador de Relaciones. Norma modificatoria a la RG.3713.

Modifica la RG 3713, que estableció el sistema de registración, autenticación y autorización de usuarios externos denominado “Clave Fiscal” que habilita a las personas humanas a utilizar e interactuar, en nombre propio o en representación de terceros, con determinados servicios informáticos a través del sitio “web” de la AFIP y. adecua determinadas normas a los fines de compatibilizar las distintas disposiciones aplicables al tema.

2 2 Circular 1/2019 – AFIP – (15.05.19) BO.16.05.19 Confeccionan estados contables

Determinación el resultado neto impositivo en el impuesto a las ganancias, ajustando su resultado neto contable a fin de eliminar el importe correspondiente al efecto del ajuste por inflación. Su indicación en el Aplicativo.

Precisa que los sujetos que confeccionan estados contables en moneda constante conforme a la RT. 6 (FACPCE), deben determinar el resultado neto impositivo en ganancias, ajustando su resultado neto contable a fin de eliminar el importe correspondiente al efecto que se produce por el cambio en el poder adquisitivo de la moneda. Los ajustes se reflejarán en el programa aplicativo denominado “Ganancias Personas Jurídicas – Sociedades Versión 16.0 Release 2”, a través del campo “Resultado por exposición a la inflación (REI)” No están alcanzados los sujetos que confeccionan sus estados financieros, con carácter obligatorio u opcional, aplicando las NIIF, de la RG.3363.

RG. 4487 - AFIP (16.05.19) BO 17.05.19. Procedimiento.

Emergencia comercial en la Provincia del Chubut. Suspensión de ejecuciones fiscales. Modificación de la Resolución General N° 4.276.

Amplia al 30.06.19, el plazo para presentar una nota ante la AFIP a los fines del otorgamiento del beneficio de suspensión de intimaciones y ejecuciones fiscales que fueron dispuestas por la RG.4276, por la que suspendió hasta el 31.12.18, inclusive, la emisión y gestión de intimaciones por falta de presentación o pago, y la iniciación de juicios de ejecución fiscal y el cobro de las deudas reclamadas.

Decreto N° 361 - PE - (17.05.19) BO 20.05.19. Aduana - Importaciones

Modificaciones de la Tasa de Estadística

Establece hasta el 31.12.19, en un 0%, la alícuota de la tasa de estadística contemplada en el artículo 762 de la Ley 22.415, aplicable a bienes de capital que se importen para ser utilizados en el marco de inversiones en desarrollos de producción de hidrocarburos provenientes de reservorios no convencionales, y los bienes que se importen en el marco de los Dtos.1174/16 y 629/17 y de las Res. 909/94 del ex MEySP, y 256/00 del ex ME; y las destinaciones suspensivas de importación temporaria, cualquiera fuera el régimen bajo el cual se cursen.

RG. 4488 - AFIP (17.05.19) BO 20.05.19.

Impuesto a las Ganancias. Impuesto Cedular. Régimen simplificado de determinación e ingreso. Norma complementaria a la RG. 4468.

Dispone un procedimiento simplificado para la determinación e ingreso del impuesto cedular, que podrá ser usado por aquellos sujetos que hayan obtenido rendimientos por dichos conceptos, iguales o inferiores a $ 200.000.- en el período fiscal a declarar. Para la determinación anual e ingreso del impuesto cedular podrán optar por utilizar el procedimiento simplificado que establece esta resolución, en reemplazo del previsto por la RG.4468, siempre que cumplan con los requisitos de que los rendimientos brutos totales resulten iguales o inferiores a $ 200.000.-, y no se encuentren inscriptos en dicho impuesto cedular. Los que opten no podrán adherir al régimen de facilidades de pago.

3 3 RG. 4489; 4490 y 4491 - AFIP (21.05.19) BO 27.05.19. Aduana

Importación. Valores criterio de carácter preventivo. Norma complementaria a la RG.2730.

Deja sin efecto los valores criterio de importación indicado en el Anexo a esta resolución, los que serán de aplicación para las solicitudes de destinaciones definitivas de importación para consumo que se oficialicen a partir del segundo día hábil administrativo, inclusive, posterior al de su publicación en el BO.

RG. 4492 - AFIP (22.05.19) BO 23.05.19. Procedimiento.

Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal. Intercambio automático de información relativo a cuentas financieras. Modificación de la RG.4422.

Sustituye el Art. 2 de la RG.4422, postergando al año 2020 y siguientes (antes año 2018) la información y sujetos incorporados al régimen de información establecido por la RG. 4056 aplicable a las entidades financieras locales respecto de las cuentas y operaciones cuyos titulares sean sujetos no residentes.

RG. 4493 - AFIP (22.05.19) BO 23.05.19. Ganancias.

Régimen de retención. Modificación de la Resolución General N° 4.003

Establece que los sujetos deben remitir anualmente a la AFIP el formulario F. 572 Web a través del servicio “SIRADIG - TRABAJADOR”, aún cuando en dicho período fiscal no hubiera ingresos, deducciones o nuevas cargas de familia a informar y eleva a $ 1.500.000.- el importe a partir del cual los sujetos deberán informar el detalle de los bienes al 31.12 de cada año. Determina que la DDJJ informativa del impuesto a las ganancias podrá ser elaborada mediante la opción “Régimen Simplificado” del servicio “Ganancias Personas Humanas - Portal Integrado”, en el caso de los contribuyentes que hubieran obtenido en el año fiscal rentas incluidas en los artículos 1ro, 4to y 5to., sin número incorporados a continuación del Art.90 de Ganancias y los beneficiarios de las rentas podrán optar por la citada opción “Simplificada”, siempre que hayan obtenido en el curso del período fiscal que se declara exclusivamente ganancias comprendidas en los incisos a), b), c) -excepto las correspondientes a los consejeros de las sociedades cooperativas- y e) del primer párrafo, y en el segundo párrafo, del Artículo 79 de Ganancias, o dichas ganancias y alguna de las rentas hayan sido obtenidas por actividades por las cuales el beneficiario haya adherido al Monotributo, o incluidas en los artículos citados, o rentas exentas, no alcanzadas o no computables en ganancias.

RG. 4494 - AFIP (24.05.19) BO 27.05.19. Procedimiento.

Declaración de Emergencia en la Provincia del Chaco. Suspensión de ejecuciones fiscales e intimaciones de presentación y/o pago.

Suspende hasta el 14.06.19, las intimaciones por falta de presentación o pago, la iniciación de juicios de ejecución fiscal, correspondientes a los sujetos alcanzados por los Dtos.256/19 y 288/19, ambos de la Pcia, de Chaco, que estableció la emergencia para los sujetos que desarrollen su actividad principal en el referido territorio provincial.

4 4 RG. 4495 - AFIP (24.05.19) BO 27.05.19. Procedimiento.

Emergencia comercial en la Provincia de Santa Cruz. Suspensión de ejecuciones fiscales. Norma modificatoria y complementaria a la RG.4112.

Extiende el plazo de vigencia de la emergencia hasta el 31.08.19, por la cual se suspendió la emisión y gestión de intimaciones por falta de presentación o pago, la iniciación de juicios de ejecución fiscal y el cobro de las deudas reclamadas en los mismos, correspondientes a los sujetos alcanzados por los beneficios de las leyes provinciales.

RG. 4496 - AFIP (24.05.19) BO 27.05.19. Impuesto a las Ganancias

Artículo 15 de la ley del gravamen. Transacciones internacionales. Precios de transferencia. Modificación de la RG.1122.

Adecua la RG.4122 que estableció las formalidades, requisitos y demás condiciones, que deben observar los sujetos alcanzados por las disposiciones de los Art. 8, 14, 15, el agregado a continuación del 15, 129 y 130 de la ley del gravamen, a efectos de demostrar la correcta determinación de los precios, montos de las contraprestaciones o márgenes de ganancia que resulten de las transacciones realizadas con partes vinculadas del exterior o con sujetos domiciliados, constituidos o ubicados en países de nula o baja tributación, así como los precios fijados en operaciones de exportación e importación de bienes entre partes independientes.

Decreto N° 373 - PE (24.05.19) BO 27.05.19. Ley de Competitividad Modificación del Decreto N° 380/01.

Ley de Competitividad N° 25.413 y Dto N° 380/01. Exenciones, totales o parciales del impuesto al cheque.

Exime del impuesto, a las cuentas utilizadas en forma exclusiva por las “agencias complementarias de servicios financieros” respecto de las operaciones inherentes a esa actividad. Incorpora como último inciso del primer párrafo del Art. 10 del Anexo del Dto.380/01 a las cuentas utilizadas en forma exclusiva para las operaciones inherentes a la actividad específica de prestación de servicios financieros por aquellos sujetos que actúen como agencias complementarias de servicios financieros, de acuerdo con la normativa del BCRA.

Decreto N° 381 - PE (28.05.19) BO 29.05.19. Combustibles Diferimiento de la actualización de los montos fijos del impuesto sobre los combustibles líquidos.

Establece que la actualización que fuera establecida por trimestre calendario sobre la base de las variaciones del IPC, de los montos fijos en pesos por unidades de medida para determinar el impuesto sobre los combustibles líquidos, para el caso de la realizada en el mes de abril de 2019, surta efectos a partir del 01.07.19. 5 5 Decreto N° 382 - PE (24.05.19) BO 29.05.19. Ley de Financiamiento Productivo Reglamentación del Título XII, Ley N° 27.440. Medidas de impulso a la apertura de capital y al desarrollo de proyectos inmobiliarios y de infraestructura. Reglamenta aspectos que permitan la correcta aplicación del Art. 205 por el cual se dispone que los fideicomisos y FCI mencionados en los apartados 6 y 7, inciso a) del Art. 69 de Ganancias, no deben tributar el impuesto en relación con ciertas rentas; y que en esos casos, prevé que el impuesto respectivo debe ser ingresado por el inversor perceptor de las ganancias que aquellos distribuyan, incorporándolas en su propia DDJJ, siendo de aplicación las normas generales de la ley para el tipo de ganancia que se trate, de no haber mediado tal vehículo, o tratándose de beneficiarios del exterior, efectuándose la retención correspondiente; y respecto del Art.206, que dispone que las distribuciones que efectúen los FCI o los fideicomisos financieros, cuyo objeto de inversión sea desarrollos inmobiliarios para viviendas sociales y sectores de ingresos medios y bajos; créditos hipotecarios; o valores hipotecarios, estarán alcanzadas por el 15% en los términos y con los alcances que están previstos en ese artículo.

RG. 4497 - AFIP (28.05.19) BO 30.05.19. Procedimiento. Régimen de consulta vinculante. Artículo sin número a continuación del Art. 4° de la Ley N° 11.683. Sustitución de la RG.1948.

Efectúa una serie de cambios a la RG.1948, para acceder al régimen de consulta vinculante, fijando la necesidad del suministro por parte del consultante, de determinada información adicional respecto de los sujetos residentes o no, que resulten sujetos relacionados con aquél. Establece entre las nuevas condiciones, que la consulta deberá versar acerca de la determinación de los impuestos o recursos de la seguridad social, y deberá estar referida a situaciones de hecho concretas o a proyectos de inversión en los cuales el presentante o, en su caso, su representado tenga un interés propio y directo y su respuesta se vinculará exclusivamente al consultante y a la AFIP con relación al caso estrictamente consultado, en tanto no se hubieran alterado las circunstancias, antecedentes y demás datos suministrados hasta el momento del dictado del acto que responda la consulta. Dentro de los hechos imponibles o situaciones que no podrán someterse a este procedimiento, se incorpora el inciso d) referido al régimen de Determinaciones Conjuntas de Precios de Operaciones Internacionales previsto en el Art 217 de la Ley 11.683.

RG. 140 - ANSES (29.05.19) BO 31.05.19. Procedimiento. Valor de la movilidad prevista en el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y artículo 1° de la Ley N° 27.160. Establece el valor de la movilidad correspondiente al mes de junio de 2019, en 10,74%, El tope mínimo, los rangos y montos de las Asignaciones Familiares y Universales contempladas en la Ley 24.714, a partir del citado mes, serán los que surgen de los Anexos I, II, III, IV, V y VI que forman parte de esta resolución.