Dólar hoy: a cuánto cotiza en cada banco

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Finanzas y mercados Lunes  10 de Junio de 2019

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BOVESPA-0,760097.821,2600
DOW JONES0,670025.983,9400
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FTSE 1000,14007.139,7600
NIKKEI-0,580021.803,9500
COMMODITIES Varia. Último Cierre Día Anterior
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TRIGO CHICAGO-0,3964184,6371185,3720
MAIZ CHICAGO-0,3608163,0840163,6745
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PETROLEO BRENT-0,031663,270063,2900
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