Dólar: seis gráficos que mira el mercado para entender que nos depara el billete

La calma cambiaria ya lleva un mes y medio. Mejoraron así la confianza en el consumidor y en el Gobierno de Cambiemos. Mauricio Macri mejora en las encuestas. Las expectativas inflacionarias se moderan, mientras que el trabajo sucio de la política monetaria sigue haciendo su trabajo. Aun así, resulta prematuro pensar que la estabilidad llegó para quedarse, sobre todo si se contempla que estamos de frente al inicio formal del calendario electoral. Seis gráficos que mira el mercado y que podrían impactar en el dólar.

Menor volatilidad cambiaria

El tipo de cambio acumula un mes sin generar movimientos mayores al 1%, fiel reflejo de que la volatilidad cambiaria se ubica en mínimos. De hecho, la volatilidad del dólar se encuentra en su nivel más bajo en 10 meses, producto de distintos factores que favorecieron a que se reduzcan las expectativas devaluatorias de corto plazo y que trajeron mayor certidumbre entre los inversores. El contexto de mejora cambiaria produjo un repunte en los números del Gobierno en las encuestas y de una mejora en distintos índices de confianza del consumidor de confianza en el Ejecutivo. Se verifica una vez más la hipótesis de que la calma cambiaria es clave de cara a las elecciones.

Desde que el Banco Central (BCRA) anunció que tendrá mayor discreción para vender dólares dentro de la zona de no intervención, el tipo de cambio alcanzó una calma significativa. De esta manera, se alanza un mes en el cual el dólar no se mueve por encima o por debajo de 1%.

Gustavo Yana, economista de Banco Mariva sostuvo que se verificó en las últimas cinco semanas una marcada estabilidad cambiaria, con el tipo de cambio real multilateral permaneciendo prácticamente sin cambios.

“La estabilidad cambiaria es coincidente con el anuncio del BCRA de que podría intervenir en el mercado de cambios, aún dentro de la ex zona de no intervención, a fines de abril pasado, a la vez que se suma una recuperación en el ritmo de liquidación de divisas por parte del agro”, sostuvo Yana.

Al respecto, el economista de Banco Mariva agregó que el último dato de liquidación de divisas del CIARA-CEC de mayo registró un avance del 42.8% anual y 25.1% mensual respecto de abril pasado.

“En este contexto, no sorprende que tanto el registro del índice de confianza del consumidor (que subió +6% mensual) como el de gobierno (que subió un 5.2% mensual), registraran una mejora en mayo, aunque manteniéndose en niveles históricamente deprimidos”, agregó.

Objetivos inflación y dólar

La estabilidad en el tipo de cambio permite realizar un balance de como viene operando el programa monetario en las últimas semanas. A su vez, da aire para proyectar cuales podrían ser los eventos clave durante junio que podrían afectar al tipo de cambio.

Para los analistas de la consultora Econviews, que dirige el economista Miguel Kiguel, la flotación sucia sigue funcionando bien.

“No fueron necesarias las intervenciones directas con reservas y la sola amenaza fue suficiente para bajar la volatilidad del dólar. Consideramos que lo más probable es que el mercado ponga a prueba el compromiso del BCRA para intervenir cuando sea necesario. En lo inmediato lo importante es consolidar la baja de volatilidad registrada desde comienzos de mayo, aunque la fuente de incertidumbre política sigue intacta”, comentaron.

Sobre este punto, en el informe de Econviews remarcan que las fechas clave provienen ahora del calendario político. El 12 de junio es la fecha límite para inscribir alianzas y 22 de junio es la fecha límite para anotar los pre-candidatos. Luego, el 11 de agosto será el día del juicio casi final.

A su vez, la consultora mantuvo el tipo de cambio objetivo a fin de año en $ 52.00. Por su parte, la proyección de Econviews de inflación interanual para fin de 2019 es de 43,5%.

Menor dolarización

Otra de las variables clave que sigue el mercado de cerca es el proceso de dolarización de portafolios, variable fundamental que afectó al tipo de cambio durante gran parte de 2018 y comienzo de 2019. Con el calendario electoral en la mira, la dolarización de carteras resulta clave. Estuvo firme en abril y se modera en mayo.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) sostuvieron que el esquema de rigidez monetaria con altas tasas nominales y reales, y aislándonos del impacto sobre actividad y consumo, también lleva hacia menos demanda por dolarización de los portfolios.

“La estabilidad cambiaria de mayo no fue exclusiva del ´permiso´ del FMI para que el BCRA pueda intervenir en el mercado spot. También se debió a que aumentó la demanda de pesos con su correlato de menor dolarización de cartera (de pesos a dólares)”, comentaron.

Como dato, desde la compañía destacan que con el anuncio de los datos sobre el MULC (Mercado Único y Libre de Cambios) correspondientes a abril, se verificó un atesoramiento de dólares privados por u$s 2.341 millones (dolarización privada neta), o un 32% más que en marzo.

“Esto equivale a compras por u$s 106 millones por día hábil. Además, el BCRA informo que el atesoramiento menguó hacia los u$s 40 millones por día hábil en el mes de mayo. Dicha demanda diaria estaría más que abastecida con la venta de los exportadores y los u$s 60 millones diarios del gobierno nacional. La oferta termina equilibrando a una menor dolarización, y estabilizando el tipo de cambio. Tendencia que entendemos se mantendría por lo menos durante junio”, anticiparon.

Otra de las variables que podría ofrecer pistas sobre movimientos futuros del precio del dólar es de naturaleza económica. Se trata del tipo de cambio real multilateral (ITCRM) y el cual mide el precio relativo de los bienes y servicios de la economía argentina con respecto al de los de los principales 12 socios comerciales del país, en función del flujo de comercio de manufacturas.

Nery Persichini, gerente de inversiones de GMA Capital sostuvo que el ITCRM es una aproximación de la competitividad-precio de nuestro país cuanto más alto sea, más baratos se vuelven los bienes transables locales a los ojos de nuestros socios comerciales. En ese caso, aumentan las exportaciones, se reducen las importaciones y mejoran tanto el resultado comercial y como el saldo de cuenta corriente. Por el contrario, períodos con bajo ITCRM se condicen con menores ventas al exterior (exportaciones tienen precios más altos) y con mayores importaciones y turismo emisivo (sensación del “dólar barato”). Los dólares suelen salir de Argentina en estos lapsos.

Persichini agregó que hoy el índice muestra estabilidad desde casi 9 meses.

“Luego de que Guido Sandleris asumiera la presidencia del BCRA e instaurara un nuevo régimen monetario basado en agregados y un esquema cambiario con una zona de no intervención, el ITCRM oscila entre los valores 114 y de 124. Vale la pena destacar que también respetó tres veces un soporte con tendencia levemente alcista. A la luz de estas figuras, el acercamiento del ITCRM hacia el soporte invitaría a tomar posiciones a favor del dólar, mientras que la proximidad a la resistencia o techo sería una señal para apostar en contra de la divisa.

Se moderan las expectativas de inflación

Por último, la dinámica del costo de vida es la variable económica fundamental de Argentina y el cual tiene un impacto directo sobre la dinámica del dólar. De hecho, el billete y la inflación tuvieron un avance similar en lo que va de 2019.

Persichini comentó que la inflación actualmente corre a una velocidad de 3,4% mensual y de 55,8% interanual y se muestra con sesgo optimista.

“Hacia adelante, los efectos de la política monetaria y la estabilidad cambiaria hace que los analistas sean más optimistas. Según el último REM del BCRA, la dinámica de precios esperada es descendente. Para mayo, se proyecta una inflación de 3% (57,2% interanual) que irá lentamente recortando. Para noviembre, el dato proyectado es 2,1%. Con todo, 2019 terminaría con una inflación de 40,3% en la medición anual”, dijo el gerente de inversiones de GMA Capital.