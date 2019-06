Trump sugiere que alcanzó medidas adicionales en el pacto con México

Donald Trump defendió ayer su acuerdo migratorio con México e insinuó que incluía medidas adicionales no especificadas, tras escuchar las críticas de que sus amenazas de imponer aranceles habían ganado poco en cuanto a nuevas concesiones.

El acuerdo para reducir la cantidad de personas que cruzan la frontera entre EE.UU. y México evitó la imposición de aranceles que Trump se había comprometido a implementar desde hoy a menos que la Ciudad de México tomara medidas sobre la migración.

"Hemos estado tratando de obtener algunas de estas Acciones Fronterizas durante mucho tiempo, al igual que otras administraciones, pero no pudimos obtenerlas o completarlas hasta que firmamos nuestro acuerdo con México", tuiteó Trump.

El uso de amenazas arancelarias por parte de Trump, una herramienta comercial para influenciar las negociaciones sobre seguridad fronteriza, había irritado a los republicanos, los cuales estaban preocupados de que la economía de EE.UU. sufriría si se llegaban a imponer aranceles a los productos de su tercer socio comercial más grande. Trump había prometido imponer aranceles crecientes, comenzando en 5%, si la Ciudad de México no detenía la migración de personas procedentes de América Central como Guatemala y El Salvador, a través de México, a EE.UU.

El número de cruces fronterizos entre EE.UU. y México aumentó a su nivel más alto en una década, a pesar de las promesas de Trump durante las elecciones presidenciales de 2016 de que frenaría la inmigración y construiría un muro en la frontera sur.

Como parte del acuerdo anunciado el viernes, México prometió desplegar su fuerza de policía de la Guardia Nacional en casi una docena de pueblos a lo largo de su frontera sur. El acuerdo también amplió un plan en el que los solicitantes de asilo que intentaran reasentarse en EE.UU. serían devueltos a México mientras esperaran una audiencia en el tribunal.

El trato no incluyó un acuerdo que convertiría a México en un "tercer país seguro", que obligaría a los solicitantes de asilo a buscar refugio en México en lugar de viajar a EE.UU. El presidente también dijo ayer que, como parte del acuerdo, México se comprometió a comprar una gran cantidad de productos agrícolas en EE.UU. Sin embargo, el comercio agrícola no fue parte del comunicado conjunto publicado el viernes.

El sábado, The New York Times informó que el despliegue de la Guardia Nacional acordado por México ya se había prometido en marzo. La expansión del esquema donde los solicitantes de asilo serán obligados a esperar en México ya había sido mencionada en abril por Kirstjen Nielsen, entonces secretaria de Seguridad Nacional. El domingo, Trump rechazó las críticas y afirmó que México "no había estado cooperando" antes de su dramática amenaza de imponer aranceles a finales del mes pasado.