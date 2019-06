En el peronismo ya dan por cerrado el acuerdo con Sergio Massa

José Luis Gioja está en San Juan. Recién tiene pasaje de regreso a Buenos Aires para mañana, confiaron cerca del diputado y repuesto presidente del PJ Nacional. Un problema menor que un avión privado, en caso de emergencia, podría subsanar si es necesario que hoy le abra las puertas de la sede partidaria de Matheu 130 al líder del Frente Renovador, Sergio Massa. Anoche se anticipaba una vuelta antes de tiempo.

Después del texto de seis páginas del tigrense en el que llamó a construir una "nueva mayoría" (opositora) el sábado, al menos en el PJ aliado a Cristina Fernández de Kirchner ya dan por cerrado el acuerdo "programático" entre los espacios de la ex Presidenta y de su ex Jefe de Gabinete. Sensación compartida por lo bajo entre varios renovadores, que mantuvieron silencio de radio con la excepción de Graciela Camaño, que confió al diario Perfil que podría irse del FR si Massa culmina la jugada, al afirmar que "no votaría ni a Macri ni a Cristina".

Para poner de pie a la Argentina necesitamos un programa de gobierno con políticas de Estado desde el 10 de diciembre. Primero las ideas, luego los nombres.#DefenderALaArgentina#NuevaMayoría ������ — Sergio Massa (@SergioMassa) June 8, 2019

Ni lerdo ni perezoso, Massa la llevó como parte de su comitiva junto al diputado Diego Bossio a Chubut, con la esperanza de festejar la posible reelección de su "amigo", como se califican mutuamente, el gobernador Mariano Arcioni (ver página 8). Es el único mandatario cercano al tigrense, aunque no forma parte del FR. Las cosechas peronistas del súper-domingo emocionaban a ambos sectores con la idea de publicitar un victorioso PJ unido.

Con las negociaciones avanzadas, al punto de repetirse un supuesto encuentro de Massa con Máximo Kirchner el viernes, no desmentido por ninguna de las partes, sólo resta definir el lugar y el día. Para lo segundo, se especula con hoy mismo, en formato de anuncio de Massa, o a lo sumo mañana. Son las últimas 48 horas hasta que comience el día del plazo legal para inscribir los frentes en la Justicia Electoral.

Con respecto al escenario, cobraba fuerza la idea del PJ Nacional, lo que forzaría el regreso de Gioja. "Va a ser de carácter institucional, es el acuerdo entre dos espacios políticos para construir una alternativa superadora al macrismo, no el salto de un dirigente", especulaban en el FR, al tiempo que admitían que la peor lectura sería la de un Massa recordado como Eduardo Lorenzo "Borocotó" que, a poco de asumir como diputado por el PRO en 2005, se fue a una bancada aliada al kirchnerismo.

Después del miércoles, quedarán 10 días hasta el 22, plazo para presentar las listas de candidatos, en los que se sucederán las distintas hipótesis del futuro de Massa: de precandidato presidencial, como hasta hoy, o a diputado por la provincia.