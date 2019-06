"Es falso que ponés a Rodríguez Larreta, Vidal o Stanley y es lo mismo que compita Macri"

El próximo 3 de agosto, el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich , cumplirá 10 años desde que saltó desde el sector privado a la política. Asegura que quiere seguir cuatro años, que Mauricio Macri es la única opción y reconoció, en una entrevista con El Cronista, que fue subestimada la inflación.

¿Por qué siguen en alza los costos del transporte (N. del R.: 70% en 12 meses) con tantas obras para bajar costos del transporte?

Esos números no los vi, pero hay dos componentes que impactan en el transporte: la devaluación en los vehículos y en el aumento del combustible. Si el petróleo se mantiene en los valores actuales, se puede dar a la inversa, que baje el costo, y eso lo vamos a ver ahora que el combustible subió 1,5% y la inflación será de alrededor de 3 por ciento. Pero hay una contracara difícil de cuantificar. Las obras de la Ruta 7 significan un ahorro entre ida y vuelta de entre 2 y 5 horas para un camión. Lo mismo el Paseo del Bajo. Todo eso es costo y no se puede cuantificar. Todo está cambiando y se van a ver en el futuro pero este es el proceso del camino en el que estamos. Son obras que no son tanto para contener costos sino para ser competitiva a la economía. La Ruta 7 es una inversión de u$s 2000 millones.

¿Cómo conviven estas obras con que buena parte de la sociedad tiene fuertes restricciones económicas?

Lamentablemente, aunque seas Superman, esto que estamos haciendo es imposible hacerlo en seis meses. La pregunta es ¿por qué está todo esto en obra? Porque no se hizo nunca. Deberíamos tener esto hace 15 años, disfrutando de sus beneficios, y hoy invirtiendo en cosas más sofisticas. ¿La ribereña cuánto hace que tenía que estar? ¿20 años? ¿30 años? Y no es que nadie la hizo, nadie la iba a hacer. Todas estas obras no es que no están, es que si no estuviésemos nosotros no se estarían haciendo. No hay ninguna razón para pensar que los que estuvieron 40 años y no lo hicieron ahora lo hubiesen hecho. No es así. Recién se fue el responsable del Banco Mundial para Latinoamérica y nos decía que la Argentina construye como China. No hay otro país que pueda hacer el Paseo del Bajo en dos años y medio. En todo, lleva tiempo. La gente tuvo dos años de problemas con el Paseo del Bajo, pero lo que es para el tránsito, la logística y la infraestructura es extrapolable para la economía. Hay cosas más tangibles, lo otro no. Estamos resolviendo este cimiento y después hay problemas en el camino.

¿Se les cayó el mundo? ¿Eso frenó los contratos de Participación Público Privada?

No, no es así. Nuevamente, los PPP no iban a existir nunca en la Argentina. Hoy existen. Pensábamos que íbamos a estar en un ritmo de obra de 100 y estamos en 40, pero estamos a un ritmo de obra de algo que iba a ser cero. Claramente competimos con las expectativas y la realidad. La realidad argentina es cero obra de PPP gobernando los mismos por los próximos 30 años. La expectativa era 100 de certificaciones mensual, hoy estamos en 40. No se cayó el mundo, ni los PPP y creo que al final vamos a estar en los plazos.

Pero en 2017 el riesgo de financiamiento era mucho menor que hoy…

Sería mejor, pero pasan cosas.

¿Pero no hay problemas para financiar los PPP?

Sí, pero, nuevamente. Hay tres curvas. Hay una curva que es la Argentina gobernada por los Kirchner, los Duhalde, los Felipe Solá y los Alberto Fernandez , que es plana, no pasa nada. Hay una curva que es la que podría existir si te sale todo perfecto. Y una que es la realidad que va entre medio de esas dos y es la que estamos nosotros. Tiene picos y caídas, pero está por encima de los otros. Obviamente que nos miran todo el tiempo lo que nos falta, pero lo que no se mira es lo que nos diferencia de la línea plana.

¿Y no creen que generaron una expectativa mayor?

Podría ser. Pero se va a lograr si seguimos por este camino, si volvés al otro, caes 35 escalones y volvés a lo mismo: no vas a tener paseo del bajo, viaductos, PPP, y vas a tener 30% estructural de pobreza.

Ahora, también el 30% de pobreza es estructural

Sí. Pero la forma de no tenerla es con lo que estamos haciendo. Cuando preguntan y dicen que con el cemento no se come, el cemento es la herramienta para generar desarrollo a través del cual vas a comer. Con un aeropuerto, claramente no comes, pero es una herramienta para generar más trabajo.

Está en el Pro y Cambiemos desde los inicios ¿por qué cree que se discute tanto la candidatura de Macri?

Porque se discute todo, es parte del dinamismo que tiene la información. Pero claramente hoy la persona con mayor capacidad para mí de seguir haciendo una transformación profunda, romper beneficios y de ir a fondo es Macri. Y frente a eso hay un montón que preferirían que no sea tan profunda esta transformación y lo mejor para esto es sacarlo a Macri. Además, claramente, si lo bajás a Macri, bajás a Cambiemos.

¿Y el resto de las figuras del espacio?

Es falso eso de que si la ponés a María Eugenia Vidal o a Horacio Rodríguez Larreta o a Carolina Stanley es lo mismo. Hoy lo bajás a Macri de la elección y perdés toda capacidad de gobernar el país. Y tenemos una tendencia como sociedad a pensar que hay soluciones mágicas que resuelven las cosas sin esfuerzo. No hay nada sin esfuerzo. Pero para mi nunca estuvo en duda y no sólo que Macri va a ser el candidato sino que va a ganar la elección.

¿El peronismo tiene que entrar en Cambiemos?

(Largo silencio) Cambiemos tiene que ser muy consistente con Cambiemos. Cualquiera que entre tiene que entrar dentro de esa consistencia de valores, de mirada de la política, de transformaciones profundas, de no transar con los poderosos. No es una cuestión de peronistas, radicales, Coalición o Pro, es de valores. Creo que el Pro ha sido muy amplio y Cambiemos es muy amplio.

¿Tiene ganas de seguir?

Tengo un acuerdo con mi mujer para seguir. Me encantaría seguir como Ministro de Transporte, si Mauricio quiere.

¿Tiene un candidato/a a vicepresidente preferido?

Sí, pero prefiero no decir quién es.

"Deberíamos haber sido menos optimistas con la solución de la inflación"

Es uno de los ministros que tiene opinión en lo económico. Cercano al presidente Macri, cuenta con uno de los presupuestos más amplio en un año de ajuste. Inflación, presión sindical y reforma laboral

¿Subestimaron la inflación?

Todo estaba peor de lo que pensábamos, pero nunca imaginábamos el desastre que nos encontramos. Quizás sí, esta cuestión de tipo de cambio, tarifas, proceso inflacionario, se minimizó un poco imaginando el cambio de expectativas. Hoy hay una consistencia en el plan económico, del Banco Central, Hacienda, Finanzas y los ministros que tenemos alguna relación con la economía totalmente distinta de la que había en 2016. Hay un proceso de aprendizaje también y hay personas que son más o menos fáciles o que saben trabajar en equipo. Pero todo eso influyó en algo que es sumamente complejo y que lo reconoció el FMI al señalar que pensaban que era más fácil. Seguro tendríamos que haber sido menos optimistas en el resultado de ese proceso particular que impacta mucho en la vida de todos nosotros.

¿Qué va a pasar con las tarifas del transporte?

Hay muchas variables en las tarifas, cantidad de pasajeros, costos del sistema, inflación, tipo de cambio, combustible y el subsidio. Nosotros planificamos el año con todo esto, no es que no estimamos la inflación. Supusimos que este año íbamos tener caída de pasajeros y volatilidad del tipo de cambio. Hasta ahora predijimos bastante bien, por eso creo que no hay que esperar nada en particular.

Transporte negocia con 57 sindicatos. ¿Cómo es la relación?

Excepto con los aeronáuticos, que no avanzamos en nada, con todos los demás avanzamos. Los aeronáuticos tienen otra agenda. Con todos los que tienen una agenda consistente con el sector y no una propia, se trabajó. Moyano es el otro con el que no se avanzó nada.

¿Es necesaria la reforma laboral?

Es fundamental generar convenios laborales. Avanzamos mucho y falta avanzar un montón. La competitividad en los convenios laborales es la llave para que se genere más empleo. Contrariamente a lo que dice Moyano, los bitrenes generan más empleo, el problema es no comprender que competimos contra los camiones de Brasil y los de Australia, porque si nuestro flete sale el triple, los granos que vendemos nosotros los empiezan a vender los australianos. Si ponés un montón de restricciones como puso Pablo Biró de APLA con Avianca, lo que termina pasando es que Avianca deja de volar y no sólo no tenés los beneficios sino que perdiste los empleos.