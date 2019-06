IDEA llega a Vaca Muerta para asumir el protagonismo empresarial

Cuatrocientas ochenta y ocho (488) empresas conforman el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) y representan más de la mitad del Producto Bruto Interno (PBI) y el empleo del país.

Esta semana, la cámara empresaria llegará a Neuquén para el primer Precoloquio de 2019, en un camino que terminará, como todos los años, con el Coloquio en Mar del Plata, en su 55° edición, entre el 16 y el 18 de octubre (una semana antes de las elecciones presidenciales).

A partir del martes 11, los empresarios vivirán la Experiencia IDEA en Vaca Muerta, la formación no convencional de petróleo y gas que promete ser el motor del desarrollo de Argentina en la próxima década.

Hasta la Patagonia se movilizarán los empresarios nucleados en IDEA, con la meta de "asumir el protagonismo" para generar acción.

Gastón Remy, presidente de IDEA y CEO de Vista Oil & Gas (la petrolera con la que Miguel Galuccio volvió a la Argentina tras su paso por YPF), y Federico Procaccini, presidente del 55° Coloquio de IDEA y CEO del Openbank (el banco online del Grupo Santander) dialogaron con El Cronista sobre las actividades de esta semana.

- ¿Cuál es el objetivo de este Precoloquio en Neuquén?

Remy (GR): - El martes y miércoles se desarrollarán las actividades de la Experiencia IDEA, que es una inmersión en Vaca Muerta destinada a todos los CEOs y las empresas asociadas.

Vaca Muerta está presente en la cabeza de los empresarios, pero también está lejana físicamente y es desconocida para muchos, y esta es una oportunidad.

Buscamos salirnos de la lógica del Precoloquio y convertir a esto en una experiencia.

IDEA no es una cámara sectorial, está formada por empresas de los más diversos sectores: agro, energía, telecomunicaciones, turismo, automotrices, cerealeras, química, petroquímica, aerolíneas, tecnológicas, las Big Four y compañías nacionales, multinacionales, pymes, medianas y grandes.

Procaccini (FP): - En los últimos coloquios fuimos modificando nuestros lemas. En 2017 hablábamos de transformarnos y agruparnos para desarrollar el país entre todos. La manera en la que lo veníamos haciendo no daba resultados, no nos salía del todo bien.

En 2018 dijimos que la transformación y la generación del cambio cultural que se necesita en el país (bajar la pobreza y abrirse al mundo) empieza en uno, "el cambio soy yo y es ahora".

Ahora queremos poner el cuerpo, salir de la zona de confort, salir de la tribuna y bajar a la cancha. "Pongamos el cuerpo y vayamos a los campos a entender qué es Vaca Muerta" sería el foco en esta ocasión.

- ¿Qué puede cambiar con su presencia en Vaca Muerta?

FP: - Si no lo conoces, no te importa, no te involucras y no generas acción. Sentirlo y verlo en vivo es otra cosa, si ves la potencialidad que hay en los campos, habrá espacio para las industrias de desarrollarse localmente. Un caso podría ser el del sector financiero.

GR: - Hay una evolución muy potente en Vaca Muerta. Primero fue ponerla en el mapa, ahora en valor. Yo estuve desde el primer momento (NdR: fue CEO de Dow Argentina, que se lanzó junto a YPF a desarrollar masivamente gas en El Orejano) y sé que es una de las oportunidades más grandes de generación de empleo para Argentina.

En IDEA buscamos que los empresarios seamos capaces de generar desarrollo económico sostenible, con calidad institucional e integración social.

- ¿Y qué desafíos encuentran para eso?

GR: - Nos preguntamos si somos capaces de poner 2 o 3 ejes que trasciendan los gobiernos. Por ejemplo, ¿Vaca Muerta es la próxima plataforma de exportación de la Argentina? ¿Se podrá promover una ley que blinde a Vaca Muerta y potencie la inversión extranjera?

Estoy convencido de que es posible, pero muchas veces en el país fallamos en planificar, falta que nos sentemos a una mesa y que nos pongamos de acuerdo. El sector empresarial es mirado con recelo y se necesita una actitud de protagonismo para revertirlo.

- ¿Si cambia el Gobierno a fin de año y vuelve el kirchnerismo, observan una ruptura o una continuidad en las políticas sobre Vaca Muerta?

GR: - Los desarrollos tuvieron origen con el Gobierno anterior y Vaca Muerta tiene su inercia propia gane quien gane las elecciones. Más importante es ver qué vamos a hacer con el flujo de capitales y con el financiamiento.

La velocidad con la que avancemos es lo que tenemos que ver; se requiere infraestructura, inversiones masivas y nuevos marcos regulatorios.

- ¿Se puede acelerar con el riesgo país a casi 1000 puntos?

GR: - Las condiciones macroeconómicas tienen que contribuir y eso va a ser lo que defina la velocidad.

- ¿Qué significa para IDEA que estén Macri, Lopetegui y los gobernadores?

GR: Es fundamental y nos da mucho orgullo y esperanza. La convocatoria puede agregar valor. Se pone de manifiesto la importancia de Vaca Muerta en la agenda pública.

Desde mañana y hasta el jueves, los empresarios tendrán actividades en Neuquén. La jornada más fuerte será la del miércoles: temprano será "La mañana del management", enfocada en Vaca Muerta y su cadena de valor local; por la tarde será el turno del Precoloquio.

El presidente Mauricio Macri y el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, se acercarán a la tarde. También estarán el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, y el de Mendoza, Alfredo Cornejo; el sindicalista Guillermo Pereyra, el también senador Miguel Ángel Pichetto y el ex secretario de Finanzas Guillermo Nielsen, que suena como candidato a ministro de Economía si Alberto Fernández se convierte en presidente.

Los empresarios Miguel Gutiérrez (YPF), Marcos Bulgheroni (PAE), Carlos Ormachea (Tecpetrol) y Sean Rooney (Shell) exhibirán su visión sobre la actualidad de los negocios en esa formación.