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Finanzas y mercados Viernes 07 de Junio de 2019
Dólar hoy: a cuánto cotiza en cada banco
|MONEDAS
|Compra
|Venta
|DÓLAR B. NACIÓN
|0,0000
|43,9000
|45,9000
|DÓLAR BLUE
|-0,4440
|44,6500
|44,8500
|DÓLAR CDO C/LIQ
|2,7397
|-
|45,1697
|EURO
|0,6522
|50,8280
|50,9277
|REAL
|0,6683
|11,6218
|11,6437
|BITCOIN
|1,7157
|7.936,5400
|7.940,0000
|TASAS
|Varia.
|Ultimo
|BADLAR PRIV. Pr. ARS
|-1,1723
|52,6875
|C.MONEY PRIV 1RA 1D
|-4,3478
|66,0000
|C.MONEY PRIV 1RA 7D
|-4,2553
|67,5000
|LIBOR
|0,0531
|1,0546
|PLAZO FIJO
|0,0000
|53,0000
|PRESTAMO 1RA $ 30D
|-0,1517
|72,3900
|TNA 7 DIAS
|2,6212
|54,8100
|BONOS
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|BODEN 2015
|0,0000
|1.424,50
|1.424,50
|BOGAR 2018
|0,0000
|9,82
|9,82
|BONAR X
|0,0000
|1.585,50
|1.585,50
|CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)
|-0,5917
|126,00
|126,75
|CUPÓN PBI EN PESOS
|0,6494
|1,55
|1,54
|DISC USD NY
|0,4005
|112,80
|112,35
|GLOBAL 2017
|0,0000
|1.676,00
|1.676,00
|BOLSAS
|Varia.
|Puntos
|MERVAL
|1,2200
|35.733,7000
|BOVESPA
|0,7500
|97.204,8500
|DOW JONES
|1,1400
|25.720,6600
|S&P 500 INDEX
|1,2471
|2.843,4900
|NASDAQ
|1,7300
|7.615,5530
|FTSE 100
|0,1400
|7.139,7600
|NIKKEI
|-0,5800
|21.803,9500
|COMMODITIES
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|SOJA CHICAGO
|-0,8058
|316,6389
|319,2110
|TRIGO CHICAGO
|0,0000
|187,3929
|187,3929
|MAIZ CHICAGO
|-0,4756
|164,7572
|165,5445
|SOJA ROSARIO
|0,0000
|234,5000
|234,5000
|PETROLEO BRENT
|1,0540
|62,3200
|61,6700
|PETROLEO WTI
|1,2360
|53,2400
|52,5900
|ORO
|0,5607
|1.345,1000
|1.337,6000