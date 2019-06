Rubinstein: "No tiene sentido pensar hoy en una moneda en común"

El economista Gabriel Rubinstein sostuvo hoy que actualmente no están dadas las condiciones ni en Argentina ni en Brasil para avanzar en una moneda común porque. Según opinó “falta muchísimo” para que pueda llegar a concretarse por lo que consideró que “carece de sentido decirlo ahora, como si fuera un proyecto que va a tener alguna importancia en el futuro próximo”.

Rubisntein contó que conoce en profundidad el tema porque entre 2003 y 2005 estuvo trabajando en un proyecto similar proyecto junto a Roberto Lavagna, cuando este era ministro de Economía. “Fui a Brasil y me reuní con las máximas autoridades del gobierno brasileño”, destacó esta mañana en diálogo con radio Milenium.

“Lavagna lo había propuesto en su momento. Creo que lo de ahora es para ahorrar comisiones de dólares para exportar. Si es eso , es algo sin importancia en lo macroeconómico” detalló.

Más tarde, consultado por El Cronista, el economista explicó que "en su momento no properó el proyecto de la moneda común debido a que Brasil veía que la Argentina estaba con ciertas inestabilidades económica y ellos no queían tener problemas a parti de eso. En tanto, lo veían como algo muy verde, de algiuna manera esperaban que el país saliera del default, tenga una economía más ordenada para seguir hablando y avanzar. No querían avanzar porque seguramente no le veían ningún beneficio para ellos".

"Hoy la Argentina tampoco está pasando por un buen momento, tiene inflación y riesgo país altísimo, ademmás de que ambos países están con problemas ficales grandes por resolver", opinó.

Según Rubinstein “para avanzar en otra cosas, cada país tiene sus problemas importantes. Hasta que cada uno no tenga estable su macroeconomía, no tiene sentido pensar en una moneda en común que tenga alguna viabilidad”.

“Carece de sentido decirlo ahora como si fuera un proyecto que va a tener alguna importancia en el futuro próximo”, consideró al tiempo que señaló solo como “un tema marquetinero”.

Explicó “que para avanzar en un proyecto como el que llegó a sugerir ambos gobiernos las políticas macroeconómicas y comunes deben ser muy sólidas en cada país, no se puede tener políticas tan divergentes”.

Además, agregó que conoce muy bien a los brasileros y le consta que “son vuelteros al máximo, y siempre trataron de evitar que Argentina los contagie con sus problemas”.

“Es un tema desafortunado para plantear en estos momentos” concluyó.

Ayer se conoció que Argentina y Brasil comenzaron a discutir sobre la creación de una moneda común que facilite la integración y evite que los shocks monetarios afecten el comercio bilateral. La conversación alrededor de este tema comenzó en abril, a nivel ministerial, y fue reconocida ayer ante empresarios de ambos países por el propio Guedes y el presidente brasileño Jair Bolsonaro, de visita de Estado en Buenos Aires.

La adopción de una moneda, que Paulo Guedes y Nicolas Dujovne bautizaron como "peso real", es un proyecto de mediano plazo, ya que no solo debe ser aprobada por los parlamentos de cada país, sino que demanda un proceso de convergencia fiscal y monetaria, y crear un banco central supranacional, similar al BCE europeo.