Gioja: "Hoy el que divide a la oposición juega para Macri"

"Vamos a volver, y mejores", aseguró el diputado por San Juan José Luis Gioja en diálogo con este medio, desde su oficina ubicada en pleno centro de la capital sanjuanina, donde festejó el triunfo de quien fue su vicegobernador Sergio Uñac.

El artífice del acercamiento de la senadora Cristina Kirchner con Unidad Ciudadana al PJ -que él preside a nivel nacional-, consideró que la herramienta para que Mauricio Macri no sea reelecto es un frente amplio que, anticipó, se constituirá, a más tardar, la próxima semana.

"Necesitamos juntar mucha masa crítica porque no hay que subestimar lo que tenemos enfrente", se encargó de advertir el ex gobernador de aquella provincia, de cara a las elecciones presidenciales, en un mano a mano con El Cronista, en el que también definió como una "jugada estratégica" poner a Alberto Fernández como candidato a presidente de Unidad Ciudadana.

-Destacó la "jugada" de la fórmula Fernández - Fernández. ¿Qué le aporta Alberto al espacio?

-Alberto es uno de los dirigentes políticos más importantes del peronismo y del país, creo que es un dirigente político con mucha ambición, con convicciones, peronistas, por supuesto. Es un tipo abierto, de diálogo, es muy buen comunicador, ha trabajado siempre para la unidad, como operador político. Y, lo más importante, conoce todo lo que tiene que ver con el gobierno, con la deuda.

-¿Ofrecerle la candidatura presidencial es un mensaje para los mercados?

-Creo que los mercados tiemblan por lo que hace Macri, no por lo que hace la oposición. Un tipo que sigue diciendo que va bien, que ve que se va a caer al precipicio, y dice que va por buen camino, me parece que eso hace temblar a los mercados. Esos son inventos de ellos para meter miedo y es, también, una muletilla electoral. Porque echarle la culpa al pasado o al futuro es porque no hay argumentos, es porque no tienen argumentos políticos. Entonces, viene la chicana, la mentira, la posverdad, las noticias falsas.

-¿Hay lugar para un tercer espacio?

-Yo creo que no, me parece que en la situación de hoy, no hay una vía del medio. Me parece que es muy angostita. La Argentina ha sido así siempre. Son los que defienden los intereses colectivos y los que defienden los intereses de poquitos. La avenida del medio se va a achicar cada vez más, porque el país, además, está muy mal. Están los que quieren seguir manteniendo privilegios y los que quieren que esos privilegios se terminen y que la justicia social vuelva a la Argentina.

-Uñac habló de ir a una "gran PASO", con Lavagna, Massa y Alberto Fernández, ¿cómo lo ve?

-Si quieren, pueden hacerlo. El problema es que quieran. Yo lo escuché a Lavagna decir que no le interesaba el peronismo. Es él, no somos nosotros. No lo salimos a criticar, que haga lo que quiera, pero, el que divide a la oposición hoy juega para Macri, esto está más que claro.

-CFK habla de la necesidad de un "contrato social". ¿Cómo lo imagina?

-Lo imagino como lo que quiso hacer el General, que lo nombró, cuando llegó en el '73. Es probable que sea una cosa parecida. Son otros tiempos, pero, indudablemente, pero, no pueden estar ausente los trabajadores; el mediano, pequeño y gran empresario; la cultura; la Iglesia. Esa es la propuesta para ver cómo hacemos para salir de esto, porque hay que pagar no sé cuánto de deuda externa, y mi pregunta, que nadie me la contesta es: "¿Dónde está esa deuda? ¿En qué obra está? ¿Qué hospital o ruta se hizo?". Toda fugada. Hay que pagarla, la vamos a tener que pagar nosotros, incluso, mi tátara nieto, porque hay un bono a 100 años.