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Internacionales Viernes 07 de Junio de 2019
"May day", el último día de la premier derrotada por el Brexit
|MONEDAS
|Compra
|Venta
|DÓLAR B. NACIÓN
|0,0000
|43,9000
|45,9000
|DÓLAR BLUE
|-0,2220
|44,7500
|44,9500
|DÓLAR CDO C/LIQ
|2,8213
|-
|45,2056
|EURO
|0,6120
|50,8554
|50,9074
|REAL
|0,4375
|11,6032
|11,6170
|BITCOIN
|3,6925
|8.090,1800
|8.094,3100
|TASAS
|Varia.
|Ultimo
|BADLAR PRIV. Pr. ARS
|-1,1723
|52,6875
|C.MONEY PRIV 1RA 1D
|-2,9412
|66,0000
|C.MONEY PRIV 1RA 7D
|-2,8777
|67,5000
|LIBOR
|0,0531
|1,0546
|PLAZO FIJO
|0,0000
|53,0000
|PRESTAMO 1RA $ 30D
|-0,1517
|72,3900
|TNA 7 DIAS
|2,6212
|54,8100
|BONOS
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|BODEN 2015
|0,0000
|1.424,50
|1.424,50
|BOGAR 2018
|0,0000
|9,82
|9,82
|BONAR X
|0,0000
|1.585,50
|1.585,50
|CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)
|0,5917
|127,50
|126,75
|CUPÓN PBI EN PESOS
|1,9481
|1,57
|1,54
|DISC USD NY
|0,1335
|112,50
|112,35
|GLOBAL 2017
|0,0000
|1.676,00
|1.676,00
|BOLSAS
|Varia.
|Puntos
|MERVAL
|-0,2600
|35.733,7000
|BOVESPA
|0,7100
|97.204,8500
|DOW JONES
|1,1300
|25.720,6600
|S&P 500 INDEX
|1,2070
|2.843,4900
|NASDAQ
|1,7700
|7.615,5530
|FTSE 100
|0,1400
|7.139,7600
|NIKKEI
|-0,5800
|21.803,9500
|COMMODITIES
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|SOJA CHICAGO
|-1,4388
|314,6180
|319,2110
|TRIGO CHICAGO
|-1,2745
|185,0046
|187,3929
|MAIZ CHICAGO
|-1,2485
|163,4777
|165,5445
|SOJA ROSARIO
|0,0000
|234,5000
|234,5000
|PETROLEO BRENT
|2,6755
|63,3200
|61,6700
|PETROLEO WTI
|2,5670
|53,9400
|52,5900
|ORO
|0,2542
|1.341,0000
|1.337,6000