Bonadio volvió a procesar a Cristina en otra causa por la obra pública

La pesadilla judicial de Cristina Fernández de Kirchner volvió a repetirse. El juez Claudio Bonadio, su némesis en Comodoro Py, la procesó nuevamente, en este caso por el delito de asociación ilícita en el manejo de la obra pública durante su Gobierno y, como sucedió en otros fallos previos, le trabó prisión preventiva, más un embargo millonario en su contra.

La ex presidenta, actual precandidata a vicepresidenta en la fórmula que lidera Alberto Fernández, tuvo así su decimotercer procesamiento, siete de los cuales fueron dictados por Bonadio, todos con prisión preventiva. No obstante, por su condición de senadora nacional, la ex mandataria no puede ir presa. El embargo asciende a $ 11.500 millones.

Bonadio procesó a Lázaro Báez, a Ángelo Calcaterra, primo del presidente de la Nación, Mauricio Macri; Gerardo Ferreyra, Cristóbal López, Fabián De Sousa, Carlos Wagner, Aldo Roggio, Héctor Javier Sánchez Caballero, y Juan Chediak, entre muchos otros empresarios que son los principales referentes del manejo de la obra pública.

A muchos de ellos le incluyen la prisión preventiva, como por ejemplo Ferreyra, López, Báez, De Sousa, quienes ya están detenidos por otras investigaciones previas.

Además, en el caso también hay empresarios que declararon como arrepentidos como ser Carlos Wagner, titular de Esuco y de la Cámara Argentina de la Construcción y el financista Ernesto Clarens.

El magistrado había dispuesto la citación incluso de Gianfranco Macri, hermano del presidente de la Nación, pero resultó con falta de mérito, en tanto que Franco Macri y Néstor Kirchner también fueron mencionados pero se extinguió la acción penal respecto a ambos por fallecimiento.

Franco Macri incluso había sido parte de la nómina de citación por parte del juzgado pero la misma quedó sin efecto cuando sus abogados presentaron certificados médicos del padre del ex presidente, quien falleciera poco después.

Es que otro de los legajos de desprendimientos de la causa Cuadernos a raíz de la confesión del chofer Oscar Centeno está relacionada con los sobornos que pagaron funcionarios para acceder a licitaciones en el manejo de varios corredores viales.